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В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 20.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/donbass-1853054111.html
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб человек
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 20.02.2023
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб человек
Один человек погиб, 12 получили ранения в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T08:28
2023-02-20T08:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Один человек погиб, 12 получили ранения в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 0.00 19 февраля до 0.00 20 февраля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики погиб 1 человек и еще 12 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. В воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался, в том числе, и центр города. В администрации города сообщили о повреждении библиотеки, школы, парковой зоны, детского сада.
https://ria.ru/20230219/obstrel-1853032238.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
08:28 20.02.2023
 
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб человек

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб человек, 12 получили ранения

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Один человек погиб, 12 получили ранения в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 0.00 19 февраля до 0.00 20 февраля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики погиб 1 человек и еще 12 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
В воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался, в том числе, и центр города. В администрации города сообщили о повреждении библиотеки, школы, парковой зоны, детского сада.
Последствия обстрела Донецка. 19 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 22:53Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкСЦКК
 
 
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