https://ria.ru/20230220/donbass-1853054111.html

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб человек

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 20.02.2023

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб человек

Один человек погиб, 12 получили ранения в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T08:28

2023-02-20T08:28

2023-02-20T08:28

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Один человек погиб, 12 получили ранения в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 0.00 19 февраля до 0.00 20 февраля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики погиб 1 человек и еще 12 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. В воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался, в том числе, и центр города. В администрации города сообщили о повреждении библиотеки, школы, парковой зоны, детского сада.

https://ria.ru/20230219/obstrel-1853032238.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк