https://ria.ru/20230220/dnr-1853062914.html
Украинские войска 47 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 47 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.02.2023
Украинские войска 47 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 246 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T09:32
2023-02-20T09:32
2023-02-20T09:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
зайцево
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 246 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 37 обстрелов из РСЗО "Град", артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - девять обстрелов из артиллерии 155 и 122 миллиметра, миномета 120 миллиметров. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 246 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Майорск, Зайцево, Горловка, Донецк, Макеевка, Ясиноватский район. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 12 обстрелов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, зайцево
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Зайцево
Украинские войска 47 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 47 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 246 боеприпасов