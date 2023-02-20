https://ria.ru/20230220/dnr-1853062914.html

Украинские войска 47 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 47 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.02.2023

Украинские войска 47 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 246 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T09:32

2023-02-20T09:32

2023-02-20T09:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

зайцево

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 246 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 37 обстрелов из РСЗО "Град", артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - девять обстрелов из артиллерии 155 и 122 миллиметра, миномета 120 миллиметров. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 246 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Майорск, Зайцево, Горловка, Донецк, Макеевка, Ясиноватский район. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 12 обстрелов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

зайцево

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, зайцево