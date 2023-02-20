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Украинские войска 47 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/dnr-1853062914.html
Украинские войска 47 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 47 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.02.2023
Украинские войска 47 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 246 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T09:32
2023-02-20T09:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
зайцево
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 246 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 37 обстрелов из РСЗО "Град", артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - девять обстрелов из артиллерии 155 и 122 миллиметра, миномета 120 миллиметров. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 246 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Майорск, Зайцево, Горловка, Донецк, Макеевка, Ясиноватский район. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 12 обстрелов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, зайцево
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Зайцево
09:32 20.02.2023
 
Украинские войска 47 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 47 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 246 боеприпасов

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела Ворошиловского района Донецка
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 246 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 37 обстрелов из РСЗО "Град", артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - девять обстрелов из артиллерии 155 и 122 миллиметра, миномета 120 миллиметров. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 246 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Майорск, Зайцево, Горловка, Донецк, Макеевка, Ясиноватский район.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 12 обстрелов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЗайцево
 
 
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