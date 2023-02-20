https://ria.ru/20230220/delo-1853148154.html

В Москве завели уголовное дело после взрыва посылки в руках у девушки

В Москве завели уголовное дело после взрыва посылки в руках у девушки - РИА Новости, 20.02.2023

В Москве завели уголовное дело после взрыва посылки в руках у девушки

Уголовное дело возбудили после взрыва посылки от неизвестного в руках у девушки в Новой Москве, сообщила журналистам старший помощник руководитель столичного... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:39

2023-02-20T13:39

2023-02-20T13:39

происшествия

москва

юлия иванова

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после взрыва посылки от неизвестного в руках у девушки в Новой Москве, сообщила журналистам старший помощник руководитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ", - сказала Иванова. По данным следствия, неизвестный упаковал в коробку взрывчатку и в понедельник утром оставил у подъезда дома в Новой Москве с запиской, что посылка предназначается для местной жительницы. Когда девушка открыла коробку, "произошел хлопок". В результате девушка получила травмы лица и руки. Сейчас ее здоровью уже ничего не угрожает. Сейчас следователи ищут причастного. В ближайшее время будут назначены судебные дактилоскопические, взрывотехнические, медицинские, дактилоскопические и молекулярно-генетические экспертизы. Изначально анонимный представитель экстренных служб столицы заявил РИА Новости, что девушка получила ожоги при взрыве косметического аэрозольного баллончика, заказанного через интернет. У столичного главка МВД была иная версия - травмы получены "при открытии подарочной коробки".

https://ria.ru/20230220/taynik-1853126717.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, юлия иванова