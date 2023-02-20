Рейтинг@Mail.ru
В Москве завели уголовное дело после взрыва посылки в руках у девушки - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/delo-1853148154.html
В Москве завели уголовное дело после взрыва посылки в руках у девушки
В Москве завели уголовное дело после взрыва посылки в руках у девушки - РИА Новости, 20.02.2023
В Москве завели уголовное дело после взрыва посылки в руках у девушки
Уголовное дело возбудили после взрыва посылки от неизвестного в руках у девушки в Новой Москве, сообщила журналистам старший помощник руководитель столичного... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:39
2023-02-20T13:39
происшествия
москва
юлия иванова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_0:122:2496:1526_1920x0_80_0_0_0ca3a07d3fe4416e5182a1ba8c6b58db.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после взрыва посылки от неизвестного в руках у девушки в Новой Москве, сообщила журналистам старший помощник руководитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ", - сказала Иванова. По данным следствия, неизвестный упаковал в коробку взрывчатку и в понедельник утром оставил у подъезда дома в Новой Москве с запиской, что посылка предназначается для местной жительницы. Когда девушка открыла коробку, "произошел хлопок". В результате девушка получила травмы лица и руки. Сейчас ее здоровью уже ничего не угрожает. Сейчас следователи ищут причастного. В ближайшее время будут назначены судебные дактилоскопические, взрывотехнические, медицинские, дактилоскопические и молекулярно-генетические экспертизы. Изначально анонимный представитель экстренных служб столицы заявил РИА Новости, что девушка получила ожоги при взрыве косметического аэрозольного баллончика, заказанного через интернет. У столичного главка МВД была иная версия - травмы получены "при открытии подарочной коробки".
https://ria.ru/20230220/taynik-1853126717.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_150:0:2347:1648_1920x0_80_0_0_f3c09575c2479d6d595f45e7ef2adf33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, юлия иванова
Происшествия, Москва, Юлия Иванова
13:39 20.02.2023
 
В Москве завели уголовное дело после взрыва посылки в руках у девушки

В Москве завели уголовное дело о попытке убийства после взрыва посылки в руках у девушки

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после взрыва посылки от неизвестного в руках у девушки в Новой Москве, сообщила журналистам старший помощник руководитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ", - сказала Иванова.
По данным следствия, неизвестный упаковал в коробку взрывчатку и в понедельник утром оставил у подъезда дома в Новой Москве с запиской, что посылка предназначается для местной жительницы.
Когда девушка открыла коробку, "произошел хлопок". В результате девушка получила травмы лица и руки. Сейчас ее здоровью уже ничего не угрожает.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 12:27
В Москве нашли тайник с РПГ, автоматами и взрывчаткой
Сейчас следователи ищут причастного. В ближайшее время будут назначены судебные дактилоскопические, взрывотехнические, медицинские, дактилоскопические и молекулярно-генетические экспертизы.
Изначально анонимный представитель экстренных служб столицы заявил РИА Новости, что девушка получила ожоги при взрыве косметического аэрозольного баллончика, заказанного через интернет. У столичного главка МВД была иная версия - травмы получены "при открытии подарочной коробки".
 
ПроисшествияМоскваЮлия Иванова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала