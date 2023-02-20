https://ria.ru/20230220/braziliya-1853128420.html

Путин выразил соболезнования лидеру Бразилии из-за наводнений в Сан-Паулу

Путин выразил соболезнования лидеру Бразилии из-за наводнений в Сан-Паулу - РИА Новости, 20.02.2023

Путин выразил соболезнования лидеру Бразилии из-за наводнений в Сан-Паулу

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве в связи с трагическими последствиями наводнений в штате... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:35

2023-02-20T12:35

2023-02-20T18:45

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сан-паулу (город)

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владимир путин

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве в связи с трагическими последствиями наводнений в штате Сан-Паулу, сообщается на сайте Кремля.По последним данным, число погибших в результате ливней, наводнений и оползней в бразильском штате Сан-Паулу возросло до 36."Уважаемый господин президент, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в штате Сан-Паулу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее преодоление последствий этого стихийного бедствия", - говорится в тексте телеграммы.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями на имя главы Федерального сената национального конгресса Бразилии Родриго Пашеко."От имени Совета Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в штате Сан-Паулу. С болью в душе восприняли известие о жертвах в результате разгула стихии. Всецело разделяем вашу скорбь и просим передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сан-паулу (город), бразилия, россия, владимир путин, луис инасиу лула да силва