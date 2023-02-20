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Путин выразил соболезнования лидеру Бразилии из-за наводнений в Сан-Паулу - РИА Новости, 20.02.2023
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Путин выразил соболезнования лидеру Бразилии из-за наводнений в Сан-Паулу
Путин выразил соболезнования лидеру Бразилии из-за наводнений в Сан-Паулу - РИА Новости, 20.02.2023
Путин выразил соболезнования лидеру Бразилии из-за наводнений в Сан-Паулу
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве в связи с трагическими последствиями наводнений в штате... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:35
2023-02-20T18:45
в мире
сан-паулу (город)
бразилия
россия
владимир путин
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве в связи с трагическими последствиями наводнений в штате Сан-Паулу, сообщается на сайте Кремля.По последним данным, число погибших в результате ливней, наводнений и оползней в бразильском штате Сан-Паулу возросло до 36."Уважаемый господин президент, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в штате Сан-Паулу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее преодоление последствий этого стихийного бедствия", - говорится в тексте телеграммы.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями на имя главы Федерального сената национального конгресса Бразилии Родриго Пашеко."От имени Совета Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в штате Сан-Паулу. С болью в душе восприняли известие о жертвах в результате разгула стихии. Всецело разделяем вашу скорбь и просим передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме.
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в мире, сан-паулу (город), бразилия, россия, владимир путин, луис инасиу лула да силва
В мире, Сан-Паулу (город), Бразилия, Россия, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва
12:35 20.02.2023 (обновлено: 18:45 20.02.2023)
 
Путин выразил соболезнования лидеру Бразилии из-за наводнений в Сан-Паулу

Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Луле из-за наводнений в Сан-Паулу

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкВид на город Сан-Паулу
Вид на город Сан-Паулу - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид на город Сан-Паулу. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве в связи с трагическими последствиями наводнений в штате Сан-Паулу, сообщается на сайте Кремля.
По последним данным, число погибших в результате ливней, наводнений и оползней в бразильском штате Сан-Паулу возросло до 36.
"Уважаемый господин президент, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в штате Сан-Паулу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее преодоление последствий этого стихийного бедствия", - говорится в тексте телеграммы.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями на имя главы Федерального сената национального конгресса Бразилии Родриго Пашеко.
"От имени Совета Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в штате Сан-Паулу. С болью в душе восприняли известие о жертвах в результате разгула стихии. Всецело разделяем вашу скорбь и просим передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме.
 
В миреСан-Паулу (город)БразилияРоссияВладимир ПутинЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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