https://ria.ru/20230220/bolnitsa-1853206578.html

Гладков рассказал о планах по строительству больницы в Белгороде

Гладков рассказал о планах по строительству больницы в Белгороде - РИА Новости, 20.02.2023

Гладков рассказал о планах по строительству больницы в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил активизировать работы на площадке в областном центре, где в ближайшие годы должна появиться новая... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:56

2023-02-20T16:56

2023-02-20T16:56

белгородская область

белгород

белгородская область

старый оскол

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847187480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2f105fd7c423325dab087b204d0e6be.jpg

БЕЛГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил активизировать работы на площадке в областном центре, где в ближайшие годы должна появиться новая больница скорой медицинской помощи, сообщила пресс-служба правительства региона. Проект строительства больницы скорой медицинской помощи в Белгороде поддержало правительство Российской Федерации. О ближайших планах шла речь на оперативном совещании в правительстве региона. "Я считаю, что мы должны предпринять все усилия для того, чтобы ускорить начало и конец сдачи этого объекта. Объект большой дорогостоящий, но он нам очень нужен. Давайте запланируем выезд на площадку, посмотрим по проблематике, которая там есть, которая может быть. Нам нужно этому направлению уделить особое внимание", - подчеркнул глава региона. Одним из самых острых вопросов регионального здравоохранения остается обеспечение медицинскими кадрами. По данным регионального минздрава, в 2022 году удалось трудоустроить 343 врача и 478 специалистов среднего медперсонала. В 2023 году в отрасль необходимо привлечь 306 врачей и 465 медиков из числа среднего персонала. Губернатор Белгородской области отметил необходимость расширения медицинского института НИУ "БелГУ" в Старом Осколе, поручив рассмотреть возможность открыть медицинскую кафедру на базе окружной больницы имени Луки Крымского в Старом Осколе с 1 сентября этого года. "Мы не открываем филиал, мы открываем кафедру там, где у нас есть специалисты, врачи. Строить ничего не нужно. Но это точно шаг вперед по формированию дополнительного кадрового резерва и удержанию специалистов. Понимаю, что это полномочия федерального центра. Необходимо согласовать", - сказал Гладков. Помимо этого, в соответствии с поручением президента России о переносе сроков сдачи объектов, реализуемых в рамках национальных проектов, в Белгородской области будет ускорена реализация ряда работ. В частности, срок капитального ремонта Красногвардейской ЦРБ будет перенесен до первого квартала 2024 года, строительство 3-й детской поликлиники в Белгороде перенесено на первый квартал 2024 года, капитальный ремонт 4-й поликлиники Белгорода должен быть завершен до конца 2023 года. "Эти объекты крайне важны, жалоб очень много со стороны жителей о необходимости проведения работ. И я считаю, что мы с вами должны предпринять все меры для того, чтобы обеспечить начало работ уже в этом году", - отметил губернатор Белгородской области.

https://ria.ru/20230219/obstrely-1853030578.html

https://ria.ru/20230126/belgorod-1847625712.html

https://ria.ru/20230206/promparki-1850093719.html

белгород

белгородская область

старый оскол

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, белгородская область, старый оскол, вячеслав гладков