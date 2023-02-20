Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о планах по строительству больницы в Белгороде - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20230220/bolnitsa-1853206578.html
Гладков рассказал о планах по строительству больницы в Белгороде
Гладков рассказал о планах по строительству больницы в Белгороде - РИА Новости, 20.02.2023
Гладков рассказал о планах по строительству больницы в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил активизировать работы на площадке в областном центре, где в ближайшие годы должна появиться новая... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:56
2023-02-20T16:56
белгородская область
белгород
белгородская область
старый оскол
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847187480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2f105fd7c423325dab087b204d0e6be.jpg
БЕЛГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил активизировать работы на площадке в областном центре, где в ближайшие годы должна появиться новая больница скорой медицинской помощи, сообщила пресс-служба правительства региона. Проект строительства больницы скорой медицинской помощи в Белгороде поддержало правительство Российской Федерации. О ближайших планах шла речь на оперативном совещании в правительстве региона. "Я считаю, что мы должны предпринять все усилия для того, чтобы ускорить начало и конец сдачи этого объекта. Объект большой дорогостоящий, но он нам очень нужен. Давайте запланируем выезд на площадку, посмотрим по проблематике, которая там есть, которая может быть. Нам нужно этому направлению уделить особое внимание", - подчеркнул глава региона. Одним из самых острых вопросов регионального здравоохранения остается обеспечение медицинскими кадрами. По данным регионального минздрава, в 2022 году удалось трудоустроить 343 врача и 478 специалистов среднего медперсонала. В 2023 году в отрасль необходимо привлечь 306 врачей и 465 медиков из числа среднего персонала. Губернатор Белгородской области отметил необходимость расширения медицинского института НИУ "БелГУ" в Старом Осколе, поручив рассмотреть возможность открыть медицинскую кафедру на базе окружной больницы имени Луки Крымского в Старом Осколе с 1 сентября этого года. "Мы не открываем филиал, мы открываем кафедру там, где у нас есть специалисты, врачи. Строить ничего не нужно. Но это точно шаг вперед по формированию дополнительного кадрового резерва и удержанию специалистов. Понимаю, что это полномочия федерального центра. Необходимо согласовать", - сказал Гладков. Помимо этого, в соответствии с поручением президента России о переносе сроков сдачи объектов, реализуемых в рамках национальных проектов, в Белгородской области будет ускорена реализация ряда работ. В частности, срок капитального ремонта Красногвардейской ЦРБ будет перенесен до первого квартала 2024 года, строительство 3-й детской поликлиники в Белгороде перенесено на первый квартал 2024 года, капитальный ремонт 4-й поликлиники Белгорода должен быть завершен до конца 2023 года. "Эти объекты крайне важны, жалоб очень много со стороны жителей о необходимости проведения работ. И я считаю, что мы с вами должны предпринять все меры для того, чтобы обеспечить начало работ уже в этом году", - отметил губернатор Белгородской области.
https://ria.ru/20230219/obstrely-1853030578.html
https://ria.ru/20230126/belgorod-1847625712.html
https://ria.ru/20230206/promparki-1850093719.html
белгород
белгородская область
старый оскол
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847187480_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_8f3396641d80eabb796a883ff45a8ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, белгородская область, старый оскол, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгород, Белгородская область, Старый Оскол, Вячеслав Гладков
16:56 20.02.2023
 
Гладков рассказал о планах по строительству больницы в Белгороде

Губернатор Гладков рассказал о планах по строительству больницы в Белгороде

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил активизировать работы на площадке в областном центре, где в ближайшие годы должна появиться новая больница скорой медицинской помощи, сообщила пресс-служба правительства региона.
Проект строительства больницы скорой медицинской помощи в Белгороде поддержало правительство Российской Федерации. О ближайших планах шла речь на оперативном совещании в правительстве региона.
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 22:37Специальная военная операция на Украине
СК расследует обстрелы Донецка и Белгородской области со стороны ВСУ
"Я считаю, что мы должны предпринять все усилия для того, чтобы ускорить начало и конец сдачи этого объекта. Объект большой дорогостоящий, но он нам очень нужен. Давайте запланируем выезд на площадку, посмотрим по проблематике, которая там есть, которая может быть. Нам нужно этому направлению уделить особое внимание", - подчеркнул глава региона.
Одним из самых острых вопросов регионального здравоохранения остается обеспечение медицинскими кадрами. По данным регионального минздрава, в 2022 году удалось трудоустроить 343 врача и 478 специалистов среднего медперсонала. В 2023 году в отрасль необходимо привлечь 306 врачей и 465 медиков из числа среднего персонала.
Губернатор Белгородской области отметил необходимость расширения медицинского института НИУ "БелГУ" в Старом Осколе, поручив рассмотреть возможность открыть медицинскую кафедру на базе окружной больницы имени Луки Крымского в Старом Осколе с 1 сентября этого года.
"Мы не открываем филиал, мы открываем кафедру там, где у нас есть специалисты, врачи. Строить ничего не нужно. Но это точно шаг вперед по формированию дополнительного кадрового резерва и удержанию специалистов. Понимаю, что это полномочия федерального центра. Необходимо согласовать", - сказал Гладков.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 15:48Белгородская область
Гладков подписал соглашение с белгородскими работодателями и профсоюзами
Помимо этого, в соответствии с поручением президента России о переносе сроков сдачи объектов, реализуемых в рамках национальных проектов, в Белгородской области будет ускорена реализация ряда работ. В частности, срок капитального ремонта Красногвардейской ЦРБ будет перенесен до первого квартала 2024 года, строительство 3-й детской поликлиники в Белгороде перенесено на первый квартал 2024 года, капитальный ремонт 4-й поликлиники Белгорода должен быть завершен до конца 2023 года.
"Эти объекты крайне важны, жалоб очень много со стороны жителей о необходимости проведения работ. И я считаю, что мы с вами должны предпринять все меры для того, чтобы обеспечить начало работ уже в этом году", - отметил губернатор Белгородской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 16:56Белгородская область
Гладков поручил повышать инвестпривлекательность белгородских промпарков
 
Белгородская областьБелгородБелгородская областьСтарый ОсколВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала