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Боррель пообещал представить идеи по наращиванию производства боеприпасов - РИА Новости, 20.02.2023
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Боррель пообещал представить идеи по наращиванию производства боеприпасов
Боррель пообещал представить идеи по наращиванию производства боеприпасов - РИА Новости, 20.02.2023
Боррель пообещал представить идеи по наращиванию производства боеприпасов
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в начале марта на совещании с министрами обороны представит конкретные предложения по наращиванию производства... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T20:26
2023-02-20T20:37
евросоюз
жозеп боррель
в мире
украина
оон
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в начале марта на совещании с министрами обороны представит конкретные предложения по наращиванию производства боеприпасов в Евросоюзе.Боррель добавил, что "необходимо быстрее поставлять оружие и боеприпасы Украине". Он призвал европейские страны "поставлять Украине то, что уже есть на складах, не дожидаясь нового производства".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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евросоюз, жозеп боррель, в мире, украина, оон, нато
Евросоюз, Жозеп Боррель, В мире, Украина, ООН, НАТО
20:26 20.02.2023 (обновлено: 20:37 20.02.2023)
 
Боррель пообещал представить идеи по наращиванию производства боеприпасов

Боррель пообещал представить идеи по наращиванию производства боеприпасов в начале марта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в начале марта на совещании с министрами обороны представит конкретные предложения по наращиванию производства боеприпасов в Евросоюзе.
"Украина нуждается в поставках боеприпасов… Я намерен в начале марта на встрече с министрами обороны представить конкретные предложения для нашей промышленности по увеличению производства", - сказал глава дипломатии ЕС по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран ЕС.
Боррель добавил, что "необходимо быстрее поставлять оружие и боеприпасы Украине". Он призвал европейские страны "поставлять Украине то, что уже есть на складах, не дожидаясь нового производства".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 13:56
НАТО и ЕС будут сотрудничать в вопросах пополнения запасов оружия в Европе
 
ЕвросоюзЖозеп БоррельВ миреУкраинаООННАТО
 
 
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