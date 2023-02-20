https://ria.ru/20230220/boepripasy-1853280749.html

Боррель пообещал представить идеи по наращиванию производства боеприпасов

Боррель пообещал представить идеи по наращиванию производства боеприпасов - РИА Новости, 20.02.2023

Боррель пообещал представить идеи по наращиванию производства боеприпасов

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в начале марта на совещании с министрами обороны представит конкретные предложения по наращиванию производства... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T20:26

2023-02-20T20:26

2023-02-20T20:37

евросоюз

жозеп боррель

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украина

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БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в начале марта на совещании с министрами обороны представит конкретные предложения по наращиванию производства боеприпасов в Евросоюзе.Боррель добавил, что "необходимо быстрее поставлять оружие и боеприпасы Украине". Он призвал европейские страны "поставлять Украине то, что уже есть на складах, не дожидаясь нового производства".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230110/oruzhie-1843889722.html

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евросоюз, жозеп боррель, в мире, украина, оон, нато