https://ria.ru/20230220/blagoustroystvo-1853205629.html
Воробьевскую набережную и Аллею Славы благоустроят в Москве в 2023 году
Воробьевскую набережную и Аллею Славы благоустроят в Москве в 2023 году - РИА Новости, 20.02.2023
Воробьевскую набережную и Аллею Славы благоустроят в Москве в 2023 году
Воробьевскую набережную и Аллею Славы благоустроят в Москве в 2023 году, сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:54
2023-02-20T16:54
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Воробьевскую набережную и Аллею Славы благоустроят в Москве в 2023 году, сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин. "Воробьевская набережная – один из самых важных объектов благоустройства 2023 году. С одной стороны, она станет 37-й набережной Москвы-реки, которые мы привели в порядок за последние годы, создав многокилометровые прогулочные маршруты. С другой стороны, это логичное продолжение возрождения спортивного кластера Воробьевых гор, которое постепенно выходит на финишную прямую. Проект благоустройства состоит из двух самостоятельных частей – собственно набережной Москвы-реки и Аллеи Славы вдоль улицы Косыгина", - написал мэр. Мэр отметил, что на Воробьевской набережной специалисты обустроят специальную дорожку с комфортным покрытием для любителей бега, а для поклонников быстрой езды - двухстороннюю вело-роллерную трассу. Также, по словам мэра, планируется увеличить длину пеших маршрутов почти на 3 километра. Кроме того, Собянин добавил, что Аллея спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр станет новым парадным входом на Воробьевы горы. Саму аллею украсят многочисленные стенды и художественные композиции, посвященные зимним видам спорта и легендам зимних Олимпиад. Также там будут обустроены площадки для игры в петанк и керлинг. "Благоустройство Воробьевской набережной и создание Аллеи спортивной славы станут прекрасным завершением возрождения уникального природного и спортивного кластера "Воробьевы Горы", - написал мэр.
https://ria.ru/20221009/prud-1823408747.html
https://ria.ru/20230113/naberezhnaya-1844637916.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Воробьевскую набережную и Аллею Славы благоустроят в Москве в 2023 году, сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.
"Воробьевская набережная – один из самых важных объектов благоустройства 2023 году. С одной стороны, она станет 37-й набережной Москвы-реки, которые мы привели в порядок за последние годы, создав многокилометровые прогулочные маршруты. С другой стороны, это логичное продолжение возрождения спортивного кластера Воробьевых гор, которое постепенно выходит на финишную прямую. Проект благоустройства состоит из двух самостоятельных частей – собственно набережной Москвы-реки и Аллеи Славы вдоль улицы Косыгина", - написал мэр.
Мэр отметил, что на Воробьевской набережной специалисты обустроят специальную дорожку с комфортным покрытием для любителей бега, а для поклонников быстрой езды - двухстороннюю вело-роллерную трассу. Также, по словам мэра, планируется увеличить длину пеших маршрутов почти на 3 километра.
"На крыше одного из причальных сооружений планируем открыть небольшую смотровую площадку с красивым видом на воду, речные трамвайчики и расположенные напротив "Лужники". Кроме того, в ходе благоустройства будут отремонтированы существующие лестничные спуски к воде, установлены новые указатели, светильники и архитектурно-художественная подсветка", - написал мэр.
Кроме того, Собянин добавил, что Аллея спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр станет новым парадным входом на Воробьевы горы. Саму аллею украсят многочисленные стенды и художественные композиции, посвященные зимним видам спорта и легендам зимних Олимпиад. Также там будут обустроены площадки для игры в петанк и керлинг.
"Благоустройство Воробьевской набережной и создание Аллеи спортивной славы станут прекрасным завершением возрождения уникального природного и спортивного кластера "Воробьевы Горы", - написал мэр.