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Мантуров рассказал о разработке сверхзвукового гражданского самолета - РИА Новости, 20.02.2023
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Мантуров рассказал о разработке сверхзвукового гражданского самолета
Мантуров рассказал о разработке сверхзвукового гражданского самолета - РИА Новости, 20.02.2023
Мантуров рассказал о разработке сверхзвукового гражданского самолета
РФ продолжает разработку сверхзвукового гражданского самолета, ОАЭ сохраняют интерес к участию в проекте, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T19:06
2023-02-20T21:55
россия
оаэ
экономика
технологии
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
mubadala
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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. РФ продолжает разработку сверхзвукового гражданского самолета, ОАЭ сохраняют интерес к участию в проекте, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров."Во-первых, это проект российский. И мы пригласили коллег к данному проекту на уровне научно-исследовательских институтов РФ и ОАЭ. Такая работа и такое сотрудничество осуществляется, но пока это не в активной фазе", - отметил он."Заинтересованность сохраняются", - добавил Мантуров, отвечая на вопрос об интересе ОАЭ продолжать участие в этом проекте.Мантуров пояснил, что РФ приглашает эмиратскую сторону к возможному участию на этапе разработки и привилегии научно-исследовательской работы (НИРа). "Мы в 2027 году хотим получить просто демонстратор технологий. Не опытный образец, а именно демонстратор технологий. Опытный образец - это огромные инвестиции, первая задача - отработать саму технологию", - добавил чиновник.Проект создания сверхзвукового самолета в РФ был анонсирован в 2019 году. В частности рассматривалось, что им займется возможное совместное предприятие суверенного фонда ОАЭ Mubadala и ОАК.
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россия, оаэ, экономика, технологии, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), mubadala
Россия, ОАЭ, Экономика, Технологии, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Mubadala
19:06 20.02.2023 (обновлено: 21:55 20.02.2023)
 
Мантуров рассказал о разработке сверхзвукового гражданского самолета

Глава Минпромторга Мантуров рассказал о разработке сверхзвукового гражданского самолета

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Денис Мантуров. Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. РФ продолжает разработку сверхзвукового гражданского самолета, ОАЭ сохраняют интерес к участию в проекте, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Во-первых, это проект российский. И мы пригласили коллег к данному проекту на уровне научно-исследовательских институтов РФ и ОАЭ. Такая работа и такое сотрудничество осуществляется, но пока это не в активной фазе", - отметил он.
"Заинтересованность сохраняются", - добавил Мантуров, отвечая на вопрос об интересе ОАЭ продолжать участие в этом проекте.
Мантуров пояснил, что РФ приглашает эмиратскую сторону к возможному участию на этапе разработки и привилегии научно-исследовательской работы (НИРа). "Мы в 2027 году хотим получить просто демонстратор технологий. Не опытный образец, а именно демонстратор технологий. Опытный образец - это огромные инвестиции, первая задача - отработать саму технологию", - добавил чиновник.
Проект создания сверхзвукового самолета в РФ был анонсирован в 2019 году. В частности рассматривалось, что им займется возможное совместное предприятие суверенного фонда ОАЭ Mubadala и ОАК.
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РоссияОАЭЭкономикаТехнологииДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Mubadala
 
 
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