https://ria.ru/20230220/biznes-dzhet-1853257282.html

Мантуров рассказал о разработке сверхзвукового гражданского самолета

Мантуров рассказал о разработке сверхзвукового гражданского самолета - РИА Новости, 20.02.2023

Мантуров рассказал о разработке сверхзвукового гражданского самолета

РФ продолжает разработку сверхзвукового гражданского самолета, ОАЭ сохраняют интерес к участию в проекте, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T19:06

2023-02-20T19:06

2023-02-20T21:55

россия

оаэ

экономика

технологии

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

mubadala

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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. РФ продолжает разработку сверхзвукового гражданского самолета, ОАЭ сохраняют интерес к участию в проекте, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров."Во-первых, это проект российский. И мы пригласили коллег к данному проекту на уровне научно-исследовательских институтов РФ и ОАЭ. Такая работа и такое сотрудничество осуществляется, но пока это не в активной фазе", - отметил он."Заинтересованность сохраняются", - добавил Мантуров, отвечая на вопрос об интересе ОАЭ продолжать участие в этом проекте.Мантуров пояснил, что РФ приглашает эмиратскую сторону к возможному участию на этапе разработки и привилегии научно-исследовательской работы (НИРа). "Мы в 2027 году хотим получить просто демонстратор технологий. Не опытный образец, а именно демонстратор технологий. Опытный образец - это огромные инвестиции, первая задача - отработать саму технологию", - добавил чиновник.Проект создания сверхзвукового самолета в РФ был анонсирован в 2019 году. В частности рассматривалось, что им займется возможное совместное предприятие суверенного фонда ОАЭ Mubadala и ОАК.

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россия, оаэ, экономика, технологии, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), mubadala