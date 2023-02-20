https://ria.ru/20230220/bezrabotitsa-1853039560.html

Названы страны Европы — лидеры по уровню безработицы

Названы страны Европы — лидеры по уровню безработицы - РИА Новости, 20.02.2023

Названы страны Европы — лидеры по уровню безработицы

Самая низкая безработица второй год подряд наблюдается в Чехии, самая высокая зафиксирована в Испании и Греции, а Россия расположилась на 10 месте,... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T01:10

2023-02-20T01:10

2023-02-20T01:10

чехия

испания

греция

риа рейтинг

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Самая низкая безработица второй год подряд наблюдается в Чехии, самая высокая зафиксирована в Испании и Греции, а Россия расположилась на 10 месте, свидетельствует исследование РИА Новости*. Нетипичная динамикаКак отмечают эксперты, прошедший 2022 год оказался не вполне типичным в части экономической динамики. При этом можно сказать, что все последние годы этим отличались. В частности, 2020 год прошел под знаком локдаунов из-за пандемии коронавируса, а 2021 год отметился бурным восстановительным ростом и резким ускорением инфляции. Последний же год принес миру энергокризис, обострение геологической ситуации, рекордную за 50 лет инфляцию и быстрейший рост ставок в развитых странах за последние десятилетия. В целом на этом фоне можно было ожидать ухудшения состояния рынка труда, однако показатели безработицы превзошли оптимистичные ожидания, подчеркивают аналитики. Согласно исследованию, из проанализированных 33 стран Европы 26 показали снижение безработицы. Сила рынка труда фактически предотвращает ожидаемую рецессию, объясняют эксперты, хотя в начале 2022 года масштабный экономический кризис выглядел практически неизбежным. Для оценки ситуации на рынке труда в разных странах в 2022 году эксперты РИА Новости, основываясь на данных официальной статистики, подготовили третий ежегодный рейтинг стран Европы по уровню и динамике безработицы. В качестве исходных данных брались статистические отчеты о динамике безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ), опубликованные национальными статистическими агентствами и Евростатом. Оценка безработицы осуществлялась за IV квартал 2022 года, а динамика рассчитывалась относительно IV квартала 2021 года. Молодежная безработица оценивалась для людей в возрасте 15-24 лет. Проблема актуальнаИсторически безработица во многих странах Европы находилась на достаточно высоком уровне. В частности, в южных странах, таких как Греция, Италия, Испания и ряде других уровень безработицы был намного выше средних значений, и это было настоящей социальной и экономической проблемой. Эксперты отмечают, что в некоторых странах уровень безработицы доходил до 30% в отдельные периоды, то есть без работы сидел примерно каждый третий работоспособный гражданин страны. При этом в "богатых" европейских странах есть сильная система поддержки безработных, что зачастую сокращает стимулы для поиска работы, делая комфортным многолетнее проживание на пособие по безработице. В странах Восточной Европы ситуация с безработицей исторически тоже была сложной, но причины были несколько другими, поясняют эксперты. Здесь важную роль играли слабость экономик и структурная безработица из-за развала промышленности, оставшейся со времен Советского Союза. В Белоруссии, которая лучше всего сохранила большую часть советской промышленности, безработица не была сильной проблемой, а в последние годы ее уровень меньше 4%, что можно признать очень хорошим результатом. В текущем рейтинге Белоруссия заняла восьмое место с результатом 3,5%. По оценкам экспертов, в России ситуация с безработицей в последние годы очень благоприятная. На начало 2020 года она опустилась до 4,6%, в 2021 году был зафиксирован новый рекорд (4,3%), а по итогам 2022 года безработица составляет в РФ теперь всего 3,7%, что соответствует десятой строчке в рейтинге. Аналитики отмечают, что теперь уже гораздо чаще многие говорят о проблеме нехватки работников, а не о проблеме занятости населения. В частности, по данным опроса Банка России, в декабре 2022 года о проблемах с наймом персонала сообщила почти половина предприятий. Разница в шесть разСогласно исследованию, в конце 2022 года самая низкая безработица наблюдалась в Чехии, где доля людей, ищущих работу, составляет лишь 2,3%. Это очень низкий результат, говорящий о потенциальном дефиците работников на рынке труда. Эксперты отмечают, что такой уровень можно трактовать с негативной стороны, так как потенциал для расширения бизнеса в такой ситуации ограничен. Низкая безработица отмечается в Германии и Польше - в последнем квартале 2022 года она не превышала 3%. Еще в пяти странах безработица находится в диапазоне 3-3,5%. При этом медианный уровень безработицы среди 33 проанализированных стран составляет 4,6% (годом ранее 5,2% и 6,1% в 2020 году). Низкая безработица очень часто является позитивным фактором для работников, так как можно быстрее найти работу, а зарплаты часто предлагают высокие, поясняют аналитики. Однако высокая напряженность на рынке труда имеет и негативный эффект, считают эксперты. Низкая безработица очень часто ограничивает дальнейшие темпы роста экономики, так как для расширения производств и запуска новых товаров и услуг может не найтись необходимый персонал. На другом полюсе рейтинга расположились страны с высокой безработицей. Аутсайдером по доле ищущих работу является, как и годом ранее, Испания (12,9%). Здесь за год безработица снизилась, однако масштабы снижения были небольшими (0,5 процентного пункта). Расположенные выше в рейтинге Греция и Италия в прошедшем году характеризовались более сильным снижением безработицы. В Греции за год безработица сократилась на 1,4 процентного пункта, а в Италии – на 1,2 процентного пункта. Эксперты отдельно отмечают достижения Греции, где безработица в последнее десятилетие зачастую зашкаливала, а теперь ситуация быстро выправляется. Также высокая безработица наблюдается во Франции, где доля безработных в конце 2022 года составляла 7,1%, на Кипре (7,1%), в Латвии (6,9%) и Швеции (6,8%). Согласно результатам исследования, в лидирующей в рейтинге Чехии безработица почти в шесть раз ниже, чем Испании, замыкающей таблицу. При этом средний результат первой пятерки в 3,2 раза лучше результата пяти стран, занимающих последние места. Таким образом получается, что ситуация с занятостью в странах Европы сильно дифференцирована. Россия в рейтинге расположилась в верхней части списка. Она занимает 10 место с долей безработных в 3,7% в конце 2022 года, практически такой же результат показала Великобритания, несколько хуже с безработицей обстоят дела в Болгарии (4,8%). Рост безработицы в семи странахСогласно исследованию, в 2022 году семь стран не смогли сократить безработицу. Худшая динамика безработицы была на Кипре, где за год она выросла на 0,6 процентного пункта. Примерно на 0,3 процентного пункта безработица выросла в Португалии и Румынии. Еще в четырех странах (Эстония, Литва, Чехия и Венгрия) в 2022 году доля безработного населения выросла в переделах 0,1 процентного пункта, то есть тут рост был небольшим, вероятно, в рамках статистической погрешности, считают эксперты. Россия за 2022 год показала хороший результат по динамике безработицы. Доля безработных в РФ сократилась на 0,6 процентного пункта, что заметно больше, чем в среднем по исследованным странам. В среднем (медиана) по странам Европы в 2022 году безработица сократилась на 0,4 процентного пункта. Наибольшее снижение наблюдалось в Исландии, где за год доля безработных сократилась на 1,6 процентного пункта. В Швеции безработица за год уменьшилась на 1,5 процентного пункта. Молодежная безработицаБезработица среди молодежи зачастую намного выше общей безработицы, отмечают эксперты. Согласно исследованию, медианная молодежная безработица находится на уровне 12% (обычная 4,6%), а в ряде стран она составляет почти 30%. Наихудшая ситуация с молодежной безработицей в Греции и Испании (29,6% и 29,2% соответственно). Также молодым людям (15-24 лет) сложно получить работу на Кипре, в Италии и Люксембурге, тут почти четверть молодежи безуспешно ее ищет. Еще в трех странах примерно каждый пятый молодой человек испытывает трудности с поиском работы. Очень хорошая ситуация с занятостью среди молодежи наблюдается в Германии, где лишь 5,4% молодых людей не могут найти работу. Также сильный результат у Исландии, в которой менее 6% людей в возрасте 15-24 лет считаются безработными. Еще в семи странах молодежная безработица находится на уровне ниже 10%. Эксперты отмечают, что низкая молодежная безработица наблюдается во многих странах с сильной экономикой. По мнению аналитиков РИА Новости, в 2023 году рынок труда в европейских странах не сможет дальше противостоять негативным тенденциям. Они ожидают, что рост ставок ограничит деловую активность, а это скажется на потребностях бизнеса в работниках. По итогам текущего года большинство стран покажут рост безработицы, однако ряд государств могут продолжить свой тренд на снижение. Россия, вероятно, покажет в 2023 году среднюю динамику и не сильно изменит свое место в рейтинге.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20230220/bezrabotitsa-1852365659.html

https://ria.ru/20230209/bezrabotitsa-1850713002.html

https://ria.ru/20230126/posobiya-1847617263.html

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https://ria.ru/20221209/rabota-1837532245.html

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чехия

испания

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