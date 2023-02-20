https://ria.ru/20230220/bezhentsy-1853200900.html

Испания за год приняла почти 170 тысяч украинских беженцев

Испания за год приняла почти 170 тысяч украинских беженцев - РИА Новости, 20.02.2023

Испания за год приняла почти 170 тысяч украинских беженцев

Испания предоставила временную защиту почти 170 тысячам беженцев с Украины за последние 12 месяцев, сообщило в понедельник новостное агентство EFE со ссылкой на РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:40

2023-02-20T16:40

2023-02-20T16:40

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МАДРИД, 20 фев - РИА Новости. Испания предоставила временную защиту почти 170 тысячам беженцев с Украины за последние 12 месяцев, сообщило в понедельник новостное агентство EFE со ссылкой на данные министерства внутренних дел. Согласно изданию, 167 596 граждан и жителей Украины получили этот статус, из них 13 695 удалось найти работу в Испании. Отмечается, что 63% беженцев составляют женщины, 37% - мужчины. Уточняется, что 78% всех беженцев получили защиту в автономном сообществе Валенсия (45 159), Каталонии (38 482), Андалусии (23 922) и автономном сообществе Мадрид (23 587). За ними следуют Мурсия (5 328), Канарские острова (4 359), Страна Басков (4 144), Кастилия и Леон (3 960), Арагон (3 613), Балеарские острова (3 178), Кастилия-Ла-Манча (2 925), Галисия (2 848), Наварра (1 635), Астурия (1 584) и Кантабрия (1 500). До начала спецоперации в Испании были прописаны 110 977 украинцев (57,6% женщин и 47,3% мужчин), из которых 96 687 имели вид на жительство. В конце 2022 года число украинцев, зарегистрированных в реестре населения, составляло 193 292 человека (61,5 % женщин и 38,5 % мужчин), пишет агентство.

https://ria.ru/20230214/ukraina-1851931599.html

https://ria.ru/20230216/matras-1852432240.html

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в мире, испания, украина, валенсия (область), беженцы