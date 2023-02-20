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Лукашенко пообещал жесткий ответ на любую агрессию против Белоруссии - РИА Новости, 20.02.2023
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Лукашенко пообещал жесткий ответ на любую агрессию против Белоруссии
Лукашенко пообещал жесткий ответ на любую агрессию против Белоруссии - РИА Новости, 20.02.2023
Лукашенко пообещал жесткий ответ на любую агрессию против Белоруссии
Белорусское миролюбие — не синоним жертвенности, ответ на любую агрессию против республики будет быстрым, жестким и адекватным, заявил президент Александр... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T11:38
2023-02-20T12:57
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 20 фев — РИА Новости. Белорусское миролюбие — не синоним жертвенности, ответ на любую агрессию против республики будет быстрым, жестким и адекватным, заявил президент Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности.Участники мероприятия рассматривают проект обновленной концепции национальной безопасности и проект закона "О народном ополчении". Лукашенко подчеркнул, что принятая в 2010 году концепция нацбезопасности не потеряла своей актуальности, она доказала свою эффективность, в том числе в острый период внешнего давления на Белоруссию. "Апробированный на многих странах механизм так называемого политического терроризма в свое время здесь не сработал. И сегодня мы вполне адекватно реагируем на очередные брошенные нам вызовы — провокации, санкции, политические ультиматумы и прочее. Но все испытания — это прежде всего опыт. Адаптация концепции национальной безопасности под реалии сегодняшнего дня — вполне логичный и очень своевременный шаг", — сказал глава государства.Геополитический интерес к Белоруссии со стороны западного гегемона — история не одного столетия, технологии и методы ведения гибридных войн постоянно совершенствуются, указал Лукашенко."Нам предстоит оценить, насколько он (проект концепции национальной безопасности. — Прим. ред.) соответствует обстановке, которая складывается в мире и вокруг нашей страны. Соизмерима ли предлагаемая система обеспечения национальной безопасности с новыми рисками, вызовами и угрозами?" — обозначил тему встречи глава белорусского государства.На минувшей неделе Лукашенко заявил со ссылкой на данные разведки, что Запад хочет втянуть Белоруссию в войну. Такое решение позволило бы дополнительно растянуть фронт на 2,5 тысячи километров и осложнило бы обстановку для войск Союзного государства. Это правильный, но "бестолковый" расчет, указал президент. По словам Лукашенко, такого шанса у Запада не будет, но если только его войска ступят на белорусскую землю, последует "страшный" ответ".
https://ria.ru/20220417/belorussiya-1784013450.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
11:38 20.02.2023 (обновлено: 12:57 20.02.2023)
 
Лукашенко пообещал жесткий ответ на любую агрессию против Белоруссии

Лукашенко: белорусы, несмотря на свое миролюбие, дадут жесткий ответ на любую агрессию

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 20 фев — РИА Новости. Белорусское миролюбие — не синоним жертвенности, ответ на любую агрессию против республики будет быстрым, жестким и адекватным, заявил президент Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности.
Участники мероприятия рассматривают проект обновленной концепции национальной безопасности и проект закона "О народном ополчении".
Лукашенко подчеркнул, что принятая в 2010 году концепция нацбезопасности не потеряла своей актуальности, она доказала свою эффективность, в том числе в острый период внешнего давления на Белоруссию.
"Апробированный на многих странах механизм так называемого политического терроризма в свое время здесь не сработал. И сегодня мы вполне адекватно реагируем на очередные брошенные нам вызовы — провокации, санкции, политические ультиматумы и прочее. Но все испытания — это прежде всего опыт. Адаптация концепции национальной безопасности под реалии сегодняшнего дня — вполне логичный и очень своевременный шаг", — сказал глава государства.
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Геополитический интерес к Белоруссии со стороны западного гегемона — история не одного столетия, технологии и методы ведения гибридных войн постоянно совершенствуются, указал Лукашенко.
"Нам предстоит оценить, насколько он (проект концепции национальной безопасности. — Прим. ред.) соответствует обстановке, которая складывается в мире и вокруг нашей страны. Соизмерима ли предлагаемая система обеспечения национальной безопасности с новыми рисками, вызовами и угрозами?" — обозначил тему встречи глава белорусского государства.
На минувшей неделе Лукашенко заявил со ссылкой на данные разведки, что Запад хочет втянуть Белоруссию в войну. Такое решение позволило бы дополнительно растянуть фронт на 2,5 тысячи километров и осложнило бы обстановку для войск Союзного государства. Это правильный, но "бестолковый" расчет, указал президент. По словам Лукашенко, такого шанса у Запада не будет, но если только его войска ступят на белорусскую землю, последует "страшный" ответ".
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