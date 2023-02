https://ria.ru/20230220/bell-1853134735.html

РКН объяснил ограничение доступа к The Bell*

РКН объяснил ограничение доступа к The Bell* - РИА Новости, 20.02.2023

РКН объяснил ограничение доступа к The Bell*

20.02.2023

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Доступ к сайту интернет-издания The Bell* был ограничен в РФ из-за неоднократного размещения запрещенного контента, в частности на этом ресурсе публиковалась недостоверная информация о спецоперации, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. Ранее ведомство ограничило на территории России доступ к сайту The Bell*. "На основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к сайту The Bell* ограничен на постоянной основе из-за неоднократного размещения запрещенного контента", - говорится в сообщении в ответ на запрос агентства. Отмечается, что, в частности, на ресурсе регулярно публиковались материалы, содержащие недостоверную информацию о специальной военной операции на территории Украины. Интернет-издание The Bell* специализируется на бизнес-новостях. Основатель издания Елизавета Осетинская** 1 апреля 2022 года была включена в перечень иноагентов.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

россия

