https://ria.ru/20230220/bell-1853134735.html
РКН объяснил ограничение доступа к The Bell*
РКН объяснил ограничение доступа к The Bell* - РИА Новости, 20.02.2023
РКН объяснил ограничение доступа к The Bell*
Доступ к сайту интернет-издания The Bell* был ограничен в РФ из-за неоднократного размещения запрещенного контента, в частности на этом ресурсе публиковалась... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:56
2023-02-20T12:56
2023-02-20T12:56
россия
елизавета осетинская
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
медиа - общество
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Доступ к сайту интернет-издания The Bell* был ограничен в РФ из-за неоднократного размещения запрещенного контента, в частности на этом ресурсе публиковалась недостоверная информация о спецоперации, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. Ранее ведомство ограничило на территории России доступ к сайту The Bell*. "На основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к сайту The Bell* ограничен на постоянной основе из-за неоднократного размещения запрещенного контента", - говорится в сообщении в ответ на запрос агентства. Отмечается, что, в частности, на ресурсе регулярно публиковались материалы, содержащие недостоверную информацию о специальной военной операции на территории Украины. Интернет-издание The Bell* специализируется на бизнес-новостях. Основатель издания Елизавета Осетинская** 1 апреля 2022 года была включена в перечень иноагентов.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230216/rkn-1852463642.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, елизавета осетинская, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), медиа - общество
Россия, Елизавета Осетинская, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Медиа - Общество
РКН объяснил ограничение доступа к The Bell*
РКН: доступ к The Bell ограничили из-за неоднократного размещения им запрещенного контента
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Доступ к сайту интернет-издания The Bell* был ограничен в РФ из-за неоднократного размещения запрещенного контента, в частности на этом ресурсе публиковалась недостоверная информация о спецоперации, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
Ранее ведомство ограничило на территории России доступ к сайту The Bell*.
"На основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к сайту The Bell* ограничен на постоянной основе из-за неоднократного размещения запрещенного контента", - говорится в сообщении в ответ на запрос агентства.
Отмечается, что, в частности, на ресурсе регулярно публиковались материалы, содержащие недостоверную информацию о специальной военной операции на территории Украины
.
Интернет-издание The Bell* специализируется на бизнес-новостях. Основатель издания Елизавета Осетинская
** 1 апреля 2022 года была включена в перечень иноагентов.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.