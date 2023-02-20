https://ria.ru/20230220/bayden-1853223628.html

СМИ рассказали о режиме секретности для журналистов, ездивших с Байденом

СМИ рассказали о режиме секретности для журналистов, ездивших с Байденом - РИА Новости, 20.02.2023

СМИ рассказали о режиме секретности для журналистов, ездивших с Байденом

Журналисты, сопровождавшие президента США Джо Байдена во время его визита в Киев, должны были сдать свои телефоны, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:35

2023-02-20T17:35

2023-02-20T17:35

в мире

сша

джо байден

украина

киев

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Журналисты, сопровождавшие президента США Джо Байдена во время его визита в Киев, должны были сдать свои телефоны, сообщает газета New York Times. Байден покинул Вашингтон под покровом ночи, без предупреждения, пишет New York Times. Борт номер один взлетел 19 февраля в 04.15 по местному времени (12.15 мск). Сопровождавшим президента репортёрам разрешили отправить отчёт другим журналистам только после прибытия Байдена в Киев; до тех пор, пока он оставался на Украине, им запрещалось разглашать какие-либо подробности о том, как президент добирался туда. Официальное лицо из США, пожелавшее остаться неназванным, подтвердило газете, что после трансатлантического перелёта в Польшу американский лидер пересёк границу на поезде - дорога заняла почти 10 часов, но приземляться на Украине было бы опасно. Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский переговоры с Байденом очень важными и полезными.

https://ria.ru/20230220/vizit-1853195528.html

https://ria.ru/20230220/samolety-1853184748.html

сша

украина

киев

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, украина, киев