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СМИ рассказали о режиме секретности для журналистов, ездивших с Байденом - РИА Новости, 20.02.2023
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СМИ рассказали о режиме секретности для журналистов, ездивших с Байденом
СМИ рассказали о режиме секретности для журналистов, ездивших с Байденом - РИА Новости, 20.02.2023
СМИ рассказали о режиме секретности для журналистов, ездивших с Байденом
Журналисты, сопровождавшие президента США Джо Байдена во время его визита в Киев, должны были сдать свои телефоны, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:35
2023-02-20T17:35
в мире
сша
джо байден
украина
киев
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Журналисты, сопровождавшие президента США Джо Байдена во время его визита в Киев, должны были сдать свои телефоны, сообщает газета New York Times. Байден покинул Вашингтон под покровом ночи, без предупреждения, пишет New York Times. Борт номер один взлетел 19 февраля в 04.15 по местному времени (12.15 мск). Сопровождавшим президента репортёрам разрешили отправить отчёт другим журналистам только после прибытия Байдена в Киев; до тех пор, пока он оставался на Украине, им запрещалось разглашать какие-либо подробности о том, как президент добирался туда. Официальное лицо из США, пожелавшее остаться неназванным, подтвердило газете, что после трансатлантического перелёта в Польшу американский лидер пересёк границу на поезде - дорога заняла почти 10 часов, но приземляться на Украине было бы опасно. Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский переговоры с Байденом очень важными и полезными.
https://ria.ru/20230220/vizit-1853195528.html
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в мире, сша, джо байден, украина, киев
В мире, США, Джо Байден, Украина, Киев
17:35 20.02.2023
 
СМИ рассказали о режиме секретности для журналистов, ездивших с Байденом

New York Times: журналисты, ездившие в Киев с Байденом, должны были сдать телефоны

© Фото : Офис Президента УкраиныВизит президента США Джо Байдена в Киев
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : Офис Президента Украины
Визит президента США Джо Байдена в Киев
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Журналисты, сопровождавшие президента США Джо Байдена во время его визита в Киев, должны были сдать свои телефоны, сообщает газета New York Times.
"С ним приехали всего несколько репортёров, с которых взяли обязательство сохранять секретность и у которых изъяли телефоны", - говорится в сообщении.
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Белый дом раскрыл смысл визита Байдена на Украину
Байден покинул Вашингтон под покровом ночи, без предупреждения, пишет New York Times. Борт номер один взлетел 19 февраля в 04.15 по местному времени (12.15 мск). Сопровождавшим президента репортёрам разрешили отправить отчёт другим журналистам только после прибытия Байдена в Киев; до тех пор, пока он оставался на Украине, им запрещалось разглашать какие-либо подробности о том, как президент добирался туда.
Официальное лицо из США, пожелавшее остаться неназванным, подтвердило газете, что после трансатлантического перелёта в Польшу американский лидер пересёк границу на поезде - дорога заняла почти 10 часов, но приземляться на Украине было бы опасно.
Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский переговоры с Байденом очень важными и полезными.
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