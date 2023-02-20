СМИ рассказали о режиме секретности для журналистов, ездивших с Байденом
New York Times: журналисты, ездившие в Киев с Байденом, должны были сдать телефоны
Визит президента США Джо Байдена в Киев
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Журналисты, сопровождавшие президента США Джо Байдена во время его визита в Киев, должны были сдать свои телефоны, сообщает газета New York Times.
"С ним приехали всего несколько репортёров, с которых взяли обязательство сохранять секретность и у которых изъяли телефоны", - говорится в сообщении.
Байден покинул Вашингтон под покровом ночи, без предупреждения, пишет New York Times. Борт номер один взлетел 19 февраля в 04.15 по местному времени (12.15 мск). Сопровождавшим президента репортёрам разрешили отправить отчёт другим журналистам только после прибытия Байдена в Киев; до тех пор, пока он оставался на Украине, им запрещалось разглашать какие-либо подробности о том, как президент добирался туда.
Официальное лицо из США, пожелавшее остаться неназванным, подтвердило газете, что после трансатлантического перелёта в Польшу американский лидер пересёк границу на поезде - дорога заняла почти 10 часов, но приземляться на Украине было бы опасно.
Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский переговоры с Байденом очень важными и полезными.