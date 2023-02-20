https://ria.ru/20230220/bayden-1853205538.html

Косачев назвал визит Байдена в Киев стартом предвыборной кампании

Косачев назвал визит Байдена в Киев стартом предвыборной кампании - РИА Новости, 20.02.2023

Косачев назвал визит Байдена в Киев стартом предвыборной кампании

Визитом в Киев президент США Джо Байден начал свою предвыборную кампанию, чтобы показать всем, что он ещё может "тряхнуть стариной", заявил вице-спикер СФ... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:54

2023-02-20T16:54

2023-02-20T17:20

в мире

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сша

джо байден

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константин косачев

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визитом в Киев президент США Джо Байден начал свою предвыборную кампанию, чтобы показать всем, что он ещё может "тряхнуть стариной", заявил вице-спикер СФ Константин Косачев.Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. В этот же день президент США покинул столицу Украины."Байден в Киеве стартовал свою предвыборную кампанию в максимально героическом антураже, чтобы доказать всем: он вполне еще может "тряхнуть стариной" (почти буквально). Если же Украина не поддержит его кампанию триумфами на полях сражений, то у самого Байдена все равно есть больше вариантов дальнейших действий, которые можно будет потом представить как мудрость и гибкость, по сравнению с тем же Брюсселем или Берлином, коих заставили сжечь все мосты к России", - написал он в своём Telegram-канале.Косачев обратил внимание на то, что в США "традиционно внешняя политика подчинена внутренней"."Однако требование "украинских боевых успехов" со стороны официального Вашингтона происходит на фоне неумолимой статистики: менее половины американцев, 48%, согласны с предоставлением американского оружия Украине, 29% - против, а 22% пока не определились", - добавил вице-спикер СФ.Парламентарий заметил, что смысл визита президента США для Украины - "покажите успехи, и поскорее"."Итог визита: Киеву не оставили иного выбора, как пытаться гнать людей на бессмысленную бойню в рамках предвыборной кампании Байдена; Европа парализована и напрочь лишена инициативы; а Байден в роли героя едет в Польшу, чтобы показать, где находится более желанный Вашингтону центр Евросоюза. Не густо", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853211834.html

https://ria.ru/20230220/bayden-1853209656.html

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Дарья Буймова

в мире, киев, сша, джо байден, украина, константин косачев, владимир зеленский