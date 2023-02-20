Рейтинг@Mail.ru
Косачев назвал визит Байдена в Киев стартом предвыборной кампании - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/bayden-1853205538.html
Косачев назвал визит Байдена в Киев стартом предвыборной кампании
Косачев назвал визит Байдена в Киев стартом предвыборной кампании - РИА Новости, 20.02.2023
Косачев назвал визит Байдена в Киев стартом предвыборной кампании
Визитом в Киев президент США Джо Байден начал свою предвыборную кампанию, чтобы показать всем, что он ещё может "тряхнуть стариной", заявил вице-спикер СФ... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:54
2023-02-20T17:20
в мире
киев
сша
джо байден
украина
константин косачев
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853149122_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5078d34d0ee6bd2ef9c07c49cccc5e1e.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визитом в Киев президент США Джо Байден начал свою предвыборную кампанию, чтобы показать всем, что он ещё может "тряхнуть стариной", заявил вице-спикер СФ Константин Косачев.Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. В этот же день президент США покинул столицу Украины."Байден в Киеве стартовал свою предвыборную кампанию в максимально героическом антураже, чтобы доказать всем: он вполне еще может "тряхнуть стариной" (почти буквально). Если же Украина не поддержит его кампанию триумфами на полях сражений, то у самого Байдена все равно есть больше вариантов дальнейших действий, которые можно будет потом представить как мудрость и гибкость, по сравнению с тем же Брюсселем или Берлином, коих заставили сжечь все мосты к России", - написал он в своём Telegram-канале.Косачев обратил внимание на то, что в США "традиционно внешняя политика подчинена внутренней"."Однако требование "украинских боевых успехов" со стороны официального Вашингтона происходит на фоне неумолимой статистики: менее половины американцев, 48%, согласны с предоставлением американского оружия Украине, 29% - против, а 22% пока не определились", - добавил вице-спикер СФ.Парламентарий заметил, что смысл визита президента США для Украины - "покажите успехи, и поскорее"."Итог визита: Киеву не оставили иного выбора, как пытаться гнать людей на бессмысленную бойню в рамках предвыборной кампании Байдена; Европа парализована и напрочь лишена инициативы; а Байден в роли героя едет в Польшу, чтобы показать, где находится более желанный Вашингтону центр Евросоюза. Не густо", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853211834.html
https://ria.ru/20230220/bayden-1853209656.html
киев
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853149122_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_67e97354c0fe8684e71c9cc15443ca74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, джо байден, украина, константин косачев, владимир зеленский
В мире, Киев, США, Джо Байден, Украина, Константин Косачев, Владимир Зеленский
16:54 20.02.2023 (обновлено: 17:20 20.02.2023)
 
Косачев назвал визит Байдена в Киев стартом предвыборной кампании

Сенатор Косачев назвал визит Байдена в Киев стартом предвыборной кампании президента США

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден, Владимир и Елена Зеленские во время встречи в Киеве
Джо Байден, Владимир и Елена Зеленские во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден, Владимир и Елена Зеленские во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визитом в Киев президент США Джо Байден начал свою предвыборную кампанию, чтобы показать всем, что он ещё может "тряхнуть стариной", заявил вице-спикер СФ Константин Косачев.
Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. В этот же день президент США покинул столицу Украины.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 17:11Специальная военная операция на Украине
Сенатор от ДНР увидела знак в визите Байдена в Киев
"Байден в Киеве стартовал свою предвыборную кампанию в максимально героическом антураже, чтобы доказать всем: он вполне еще может "тряхнуть стариной" (почти буквально). Если же Украина не поддержит его кампанию триумфами на полях сражений, то у самого Байдена все равно есть больше вариантов дальнейших действий, которые можно будет потом представить как мудрость и гибкость, по сравнению с тем же Брюсселем или Берлином, коих заставили сжечь все мосты к России", - написал он в своём Telegram-канале.
Косачев обратил внимание на то, что в США "традиционно внешняя политика подчинена внутренней".
"Однако требование "украинских боевых успехов" со стороны официального Вашингтона происходит на фоне неумолимой статистики: менее половины американцев, 48%, согласны с предоставлением американского оружия Украине, 29% - против, а 22% пока не определились", - добавил вице-спикер СФ.
Парламентарий заметил, что смысл визита президента США для Украины - "покажите успехи, и поскорее".
"Итог визита: Киеву не оставили иного выбора, как пытаться гнать людей на бессмысленную бойню в рамках предвыборной кампании Байдена; Европа парализована и напрочь лишена инициативы; а Байден в роли героя едет в Польшу, чтобы показать, где находится более желанный Вашингтону центр Евросоюза. Не густо", - заключил Косачев.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 17:05
"Сумасшествие". Во Франции назвали истинную цель визита Байдена в Киев
 
В миреКиевСШАДжо БайденУкраинаКонстантин КосачевВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала