16:54 20.02.2023 (обновлено: 17:20 20.02.2023)
Косачев назвал визит Байдена в Киев стартом предвыборной кампании
Сенатор Косачев назвал визит Байдена в Киев стартом предвыборной кампании президента США
© AP Photo / Evan VucciДжо Байден, Владимир и Елена Зеленские во время встречи в Киеве
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден, Владимир и Елена Зеленские во время встречи в Киеве
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визитом в Киев президент США Джо Байден начал свою предвыборную кампанию, чтобы показать всем, что он ещё может "тряхнуть стариной", заявил вице-спикер СФ Константин Косачев.
Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. В этот же день президент США покинул столицу Украины.
"Байден в Киеве стартовал свою предвыборную кампанию в максимально героическом антураже, чтобы доказать всем: он вполне еще может "тряхнуть стариной" (почти буквально). Если же Украина не поддержит его кампанию триумфами на полях сражений, то у самого Байдена все равно есть больше вариантов дальнейших действий, которые можно будет потом представить как мудрость и гибкость, по сравнению с тем же Брюсселем или Берлином, коих заставили сжечь все мосты к России", - написал он в своём Telegram-канале.
Косачев обратил внимание на то, что в США "традиционно внешняя политика подчинена внутренней".
"Однако требование "украинских боевых успехов" со стороны официального Вашингтона происходит на фоне неумолимой статистики: менее половины американцев, 48%, согласны с предоставлением американского оружия Украине, 29% - против, а 22% пока не определились", - добавил вице-спикер СФ.
Парламентарий заметил, что смысл визита президента США для Украины - "покажите успехи, и поскорее".
"Итог визита: Киеву не оставили иного выбора, как пытаться гнать людей на бессмысленную бойню в рамках предвыборной кампании Байдена; Европа парализована и напрочь лишена инициативы; а Байден в роли героя едет в Польшу, чтобы показать, где находится более желанный Вашингтону центр Евросоюза. Не густо", - заключил Косачев.