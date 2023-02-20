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СМИ назвали цель визита Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
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СМИ назвали цель визита Байдена в Киев
СМИ назвали цель визита Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
СМИ назвали цель визита Байдена в Киев
Президент США Джо Байден заявлял советникам, что хочет посетить Украину в феврале, чтобы убедить союзников в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, пишет... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:52
2023-02-20T15:32
в мире
киев
сша
украина
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявлял советникам, что хочет посетить Украину в феврале, чтобы убедить союзников в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, пишет газета New York Times. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским.Президент США говорил советникам, что своей поездкой в Киев именно в эти даты "хотел показать союзникам, что его администрация остается приверженной" помощи Украине, пишет New York Times.Отмечается также, что визит был организован тайно из соображений безопасности. Газета подчеркивает, что Белый дом поздно в воскресенье опубликовал расписание Байдена, в нем президент направлялся в Варшаву вечером в понедельник, хотя в момент публикации "он уже был на другом конце света". Пока неизвестно, изменилось ли расписание мероприятий с его участием в Польше.New York Times напоминает, что, когда предшественники Байдена посещали театр военных действий - в 2003 году Джордж Буш ездил в Ирак, а в 2010 году Барак Обама прибыл в Афганистан, - в то время в этих странах официально находились американские войска.Ранее сообщалось, что Байден должен был в понедельник начать двухдневный визит в Польшу, в ходе которого встретится с лидерами стран восточного фланга НАТО и выступит с речью о конфликте на Украине.
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в мире, киев, сша, украина, владимир зеленский, джо байден
В мире, Киев, США, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден
13:52 20.02.2023 (обновлено: 15:32 20.02.2023)
 
СМИ назвали цель визита Байдена в Киев

NYT: Байден хотел посетить Киев, чтобы убедить союзников в продолжении помощи

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявлял советникам, что хочет посетить Украину в феврале, чтобы убедить союзников в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, пишет газета New York Times.
Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским.
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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Байден рассказал о новом пакете помощи Украине
Президент США говорил советникам, что своей поездкой в Киев именно в эти даты "хотел показать союзникам, что его администрация остается приверженной" помощи Украине, пишет New York Times.
Отмечается также, что визит был организован тайно из соображений безопасности. Газета подчеркивает, что Белый дом поздно в воскресенье опубликовал расписание Байдена, в нем президент направлялся в Варшаву вечером в понедельник, хотя в момент публикации "он уже был на другом конце света". Пока неизвестно, изменилось ли расписание мероприятий с его участием в Польше.
New York Times напоминает, что, когда предшественники Байдена посещали театр военных действий - в 2003 году Джордж Буш ездил в Ирак, а в 2010 году Барак Обама прибыл в Афганистан, - в то время в этих странах официально находились американские войска.
Ранее сообщалось, что Байден должен был в понедельник начать двухдневный визит в Польшу, в ходе которого встретится с лидерами стран восточного фланга НАТО и выступит с речью о конфликте на Украине.
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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