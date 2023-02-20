https://ria.ru/20230220/bayden-1853132732.html
Байден прибыл в Киев
Байден прибыл в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
Байден прибыл в Киев
Президент США Джо Байден приехал в Киев, заявил его украинский коллега Владимир Зеленский в Telegram. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:51
2023-02-20T12:51
2023-02-20T15:49
джо байден
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден приехал в Киев, заявил его украинский коллега Владимир Зеленский в Telegram.Как уточнила "Страна.ua", два президента провели встречу в Михайловском соборе.Издание показало первые кадры с Байденом на Михайловской площади, на которых американский лидер идет под звуки воздушной тревоги.Оповещение об опасности прозвучало в столице в 12:25 мск.После представления членов делегаций президенты двух стран провели переговоры наедине, сообщили в офисе Зеленского. Украинский лидер заявил, что обсуждал со своим американским коллегой поставки оружия большой дальности, передает CNN.По информации корреспондента газеты Financial Times Кристофера Миллера, Байден прибыл в Киев на поезде рано утром.Как указано в опубликованном на сайте Белого дома заявлении президента США, он приехал на Украину, чтобы "подтвердить <...> непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности" постсоветской республики.Американский лидер пообещал Киеву новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, в который войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, гаубицы и комплексы Javelin.На совместной пресс-конференции с Зеленским Байден также заявил, что Штаты будут поддерживать Украину "так долго, как потребуется".По информации The New York Times, глава США организовал визит, чтобы убедить союзников в продолжении американской помощи Киеву. Из соображений безопасности поездку готовили тайно.Это первый визит Байдена на Украину с начала российской специальной военной операции.Президент США в понедельник начинает двухдневную поездку в Польшу, во время которой встретится с лидерами стран восточного фланга НАТО и выступит с речью о конфликте на Украине. Как сообщили ранее в Белом доме, визит продлится до 22 февраля. Во время посещения страны Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, а также "лидерами восточного фланга НАТО".
https://ria.ru/20230219/bayden-1852994892.html
https://ria.ru/20230106/bayden-1843277511.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230220/oruzhie-1853102433.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кортеж Байдена в центре Киева
Кортеж президента США Джо Байдена проехал по центру Киева.
2023-02-20T12:51
true
PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
Президент США Джо Байден приехал в Киев, заявил его украинский коллега Владимир Зеленский в Telegram
.
"Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит — это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев", — написал он.
Как уточнила "Страна.ua", два президента провели встречу в Михайловском соборе.
Издание показало первые кадры с Байденом на Михайловской площади, на которых американский лидер идет под звуки воздушной тревоги.
Оповещение об опасности прозвучало в столице в 12:25 мск.
После представления членов делегаций президенты двух стран провели переговоры наедине, сообщили в офисе Зеленского. Украинский лидер заявил, что обсуждал со своим американским коллегой поставки оружия большой дальности, передает CNN.
По информации корреспондента газеты Financial Times Кристофера Миллера, Байден прибыл в Киев на поезде рано утром.
Как указано в опубликованном на сайте Белого дома заявлении президента США, он приехал на Украину, чтобы "подтвердить <...> непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности" постсоветской республики.
Американский лидер пообещал Киеву новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, в который войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, гаубицы и комплексы Javelin.
На совместной пресс-конференции с Зеленским Байден также заявил, что Штаты будут поддерживать Украину "так долго, как потребуется".
По информации The New York Times, глава США организовал визит, чтобы убедить союзников в продолжении американской помощи Киеву. Из соображений безопасности поездку готовили тайно.
Это первый визит Байдена на Украину с начала российской специальной военной операции.
Президент США в понедельник начинает двухдневную поездку в Польшу, во время которой встретится с лидерами стран восточного фланга НАТО и выступит с речью о конфликте на Украине. Как сообщили ранее в Белом доме, визит продлится до 22 февраля. Во время посещения страны Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, а также "лидерами восточного фланга НАТО".