Байден прибыл в Киев

Президент США Джо Байден приехал в Киев, заявил его украинский коллега Владимир Зеленский в Telegram.

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден приехал в Киев, заявил его украинский коллега Владимир Зеленский в Telegram.Как уточнила "Страна.ua", два президента провели встречу в Михайловском соборе.Издание показало первые кадры с Байденом на Михайловской площади, на которых американский лидер идет под звуки воздушной тревоги.Оповещение об опасности прозвучало в столице в 12:25 мск.После представления членов делегаций президенты двух стран провели переговоры наедине, сообщили в офисе Зеленского. Украинский лидер заявил, что обсуждал со своим американским коллегой поставки оружия большой дальности, передает CNN.По информации корреспондента газеты Financial Times Кристофера Миллера, Байден прибыл в Киев на поезде рано утром.Как указано в опубликованном на сайте Белого дома заявлении президента США, он приехал на Украину, чтобы "подтвердить <...> непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности" постсоветской республики.Американский лидер пообещал Киеву новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, в который войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, гаубицы и комплексы Javelin.На совместной пресс-конференции с Зеленским Байден также заявил, что Штаты будут поддерживать Украину "так долго, как потребуется".По информации The New York Times, глава США организовал визит, чтобы убедить союзников в продолжении американской помощи Киеву. Из соображений безопасности поездку готовили тайно.Это первый визит Байдена на Украину с начала российской специальной военной операции.Президент США в понедельник начинает двухдневную поездку в Польшу, во время которой встретится с лидерами стран восточного фланга НАТО и выступит с речью о конфликте на Украине. Как сообщили ранее в Белом доме, визит продлится до 22 февраля. Во время посещения страны Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, а также "лидерами восточного фланга НАТО".

