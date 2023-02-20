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Мантуров ответил на вопрос об экспортной программе "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 20.02.2023
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Мантуров ответил на вопрос об экспортной программе "АвтоВАЗа"
Мантуров ответил на вопрос об экспортной программе "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 20.02.2023
Мантуров ответил на вопрос об экспортной программе "АвтоВАЗа"
Экспортная программа "АвтоВАЗа" будет пересмотрена в плане объемов и стран, новую планируется утвердить на одном из ближайших заседаний совета директоров... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T20:58
2023-02-20T20:58
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
автоваз
экономика
авто
россия
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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Экспортная программа "АвтоВАЗа" будет пересмотрена в плане объемов и стран, новую планируется утвердить на одном из ближайших заседаний совета директоров компании, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы сейчас пересматриваем в целом программу экспорта "АвтоВАЗа", она должна быть утверждена на одном из ближайших заседаний совета директоров. Будет принята экспортная программа, из этого будет понятно, как будет складываться стратегия, в частности, по Египту", - сказал Мантуров, который также занимает должность главы совета директоров "АвтоВАЗа", отвечая на вопрос об экспорте Lada в страны Ближнего Востока. На прошлой неделе президент компании Максим Соколов рассказал, что "АвтоВАЗ" обсуждает поставки Lada Niva на Ближний Восток. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20230203/osago-1849589176.html
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, автоваз, экономика, авто, россия
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Денис Мантуров, АвтоВАЗ, Экономика, Авто, Россия
20:58 20.02.2023
 
Мантуров ответил на вопрос об экспортной программе "АвтоВАЗа"

Глава Минпромторга Мантуров сообщил о пересмотре экспортной программы "АвтоВАЗа"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСборочный цех автомобильного завода "Москвич"
Сборочный цех автомобильного завода Москвич - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сборочный цех автомобильного завода "Москвич". Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Экспортная программа "АвтоВАЗа" будет пересмотрена в плане объемов и стран, новую планируется утвердить на одном из ближайших заседаний совета директоров компании, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мы сейчас пересматриваем в целом программу экспорта "АвтоВАЗа", она должна быть утверждена на одном из ближайших заседаний совета директоров. Будет принята экспортная программа, из этого будет понятно, как будет складываться стратегия, в частности, по Египту", - сказал Мантуров, который также занимает должность главы совета директоров "АвтоВАЗа", отвечая на вопрос об экспорте Lada в страны Ближнего Востока.
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На прошлой неделе президент компании Максим Соколов рассказал, что "АвтоВАЗ" обсуждает поставки Lada Niva на Ближний Восток.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
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Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровАвтоВАЗЭкономикаАвтоРоссия
 
 
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