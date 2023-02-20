https://ria.ru/20230220/avtovaz-1853285213.html

Мантуров ответил на вопрос об экспортной программе "АвтоВАЗа"

Мантуров ответил на вопрос об экспортной программе "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 20.02.2023

Мантуров ответил на вопрос об экспортной программе "АвтоВАЗа"

Экспортная программа "АвтоВАЗа" будет пересмотрена в плане объемов и стран, новую планируется утвердить на одном из ближайших заседаний совета директоров... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T20:58

2023-02-20T20:58

2023-02-20T20:58

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

автоваз

экономика

авто

россия

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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Экспортная программа "АвтоВАЗа" будет пересмотрена в плане объемов и стран, новую планируется утвердить на одном из ближайших заседаний совета директоров компании, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы сейчас пересматриваем в целом программу экспорта "АвтоВАЗа", она должна быть утверждена на одном из ближайших заседаний совета директоров. Будет принята экспортная программа, из этого будет понятно, как будет складываться стратегия, в частности, по Египту", - сказал Мантуров, который также занимает должность главы совета директоров "АвтоВАЗа", отвечая на вопрос об экспорте Lada в страны Ближнего Востока. На прошлой неделе президент компании Максим Соколов рассказал, что "АвтоВАЗ" обсуждает поставки Lada Niva на Ближний Восток. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20230203/osago-1849589176.html

https://ria.ru/20230210/lada-1851298218.html

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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, автоваз, экономика, авто, россия