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Тверская область признана лучшим регионом для автотуризма - РИА Новости, 20.02.2023
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Тверская область
https://ria.ru/20230220/avtoturizm-1853232700.html
Тверская область признана лучшим регионом для автотуризма
Тверская область признана лучшим регионом для автотуризма - РИА Новости, 20.02.2023
Тверская область признана лучшим регионом для автотуризма
Тверская область стала победителем номинации "Территория автотуризма" на прошедшей в Санкт-Петербурге Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards,... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T18:05
2023-02-20T18:05
тверская область
тверская область
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ТВЕРЬ, 20 фев – РИА Новости. Тверская область стала победителем номинации "Территория автотуризма" на прошедшей в Санкт-Петербурге Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, сообщает пресс-служба регионального правительства.На премии представители делегации Тверской области выступили с защитой двух проектов – в номинациях "Территория автотуризма" и "Территория музейного туризма" перед профессиональным жюри, в состав которого вошли эксперты Российского союза туриндустрии, крупнейших медиахолдингов, АНО "Национальные приоритеты" и представителей ассоциаций автомототуризма России.Тверская область победила в номинации "Территория автотуризма", а также стала серебряным призером номинации "Территория музейного туризма"."Сегодня открываются огромные возможности для реализации туристического потенциала Верхневолжья. В настоящее время приняты дополнительные меры поддержки туриндустрии, федеральные и региональные", - процитировали в пресс-службе губернатора Тверской области Игоря Руденю.В 2023 году в Тверской области будут реализованы знаковые автомобильные проекты: экспедиция "Перешагни Волгу", межрегиональные маршруты с автокараванерами, автопробег по "Государевой дороге" и другие.По итогам 2022 года Верхневолжье посетило более 2,6 миллиона туристов, а за прошедшие четыре года общий турпоток в регион составил 9,5 миллиона человек, пояснили в пресс-службе.Премия Russian Travel Awards проводится по итогам прошедшего года и направлена на развитие, продвижение внутреннего туризма и индустрии гостеприимства. Перечень регионов-финалистов был сформирован по итогам профессиональных конкурсов и рейтингов, на основании предложений ассоциаций и сообществ в сфере индустрии гостеприимства.
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тверская область
Тверская область, Тверская область
18:05 20.02.2023
 

Тверская область признана лучшим регионом для автотуризма

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкВид на город Тверь и Волгу
Вид на город Тверь и Волгу - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вид на город Тверь и Волгу
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ТВЕРЬ, 20 фев – РИА Новости. Тверская область стала победителем номинации "Территория автотуризма" на прошедшей в Санкт-Петербурге Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На премии представители делегации Тверской области выступили с защитой двух проектов – в номинациях "Территория автотуризма" и "Территория музейного туризма" перед профессиональным жюри, в состав которого вошли эксперты Российского союза туриндустрии, крупнейших медиахолдингов, АНО "Национальные приоритеты" и представителей ассоциаций автомототуризма России.
Тверская область победила в номинации "Территория автотуризма", а также стала серебряным призером номинации "Территория музейного туризма".
"Сегодня открываются огромные возможности для реализации туристического потенциала Верхневолжья. В настоящее время приняты дополнительные меры поддержки туриндустрии, федеральные и региональные", - процитировали в пресс-службе губернатора Тверской области Игоря Руденю.
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В 2023 году в Тверской области будут реализованы знаковые автомобильные проекты: экспедиция "Перешагни Волгу", межрегиональные маршруты с автокараванерами, автопробег по "Государевой дороге" и другие.
По итогам 2022 года Верхневолжье посетило более 2,6 миллиона туристов, а за прошедшие четыре года общий турпоток в регион составил 9,5 миллиона человек, пояснили в пресс-службе.
Премия Russian Travel Awards проводится по итогам прошедшего года и направлена на развитие, продвижение внутреннего туризма и индустрии гостеприимства. Перечень регионов-финалистов был сформирован по итогам профессиональных конкурсов и рейтингов, на основании предложений ассоциаций и сообществ в сфере индустрии гостеприимства.
 
Тверская областьТверская область
 
 
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