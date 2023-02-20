https://ria.ru/20230220/avtoturizm-1853232700.html

Тверская область признана лучшим регионом для автотуризма

Тверская область признана лучшим регионом для автотуризма - РИА Новости, 20.02.2023

Тверская область признана лучшим регионом для автотуризма

Тверская область стала победителем номинации "Территория автотуризма" на прошедшей в Санкт-Петербурге Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards,... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T18:05

2023-02-20T18:05

2023-02-20T18:05

тверская область

тверская область

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ТВЕРЬ, 20 фев – РИА Новости. Тверская область стала победителем номинации "Территория автотуризма" на прошедшей в Санкт-Петербурге Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, сообщает пресс-служба регионального правительства.На премии представители делегации Тверской области выступили с защитой двух проектов – в номинациях "Территория автотуризма" и "Территория музейного туризма" перед профессиональным жюри, в состав которого вошли эксперты Российского союза туриндустрии, крупнейших медиахолдингов, АНО "Национальные приоритеты" и представителей ассоциаций автомототуризма России.Тверская область победила в номинации "Территория автотуризма", а также стала серебряным призером номинации "Территория музейного туризма"."Сегодня открываются огромные возможности для реализации туристического потенциала Верхневолжья. В настоящее время приняты дополнительные меры поддержки туриндустрии, федеральные и региональные", - процитировали в пресс-службе губернатора Тверской области Игоря Руденю.В 2023 году в Тверской области будут реализованы знаковые автомобильные проекты: экспедиция "Перешагни Волгу", межрегиональные маршруты с автокараванерами, автопробег по "Государевой дороге" и другие.По итогам 2022 года Верхневолжье посетило более 2,6 миллиона туристов, а за прошедшие четыре года общий турпоток в регион составил 9,5 миллиона человек, пояснили в пресс-службе.Премия Russian Travel Awards проводится по итогам прошедшего года и направлена на развитие, продвижение внутреннего туризма и индустрии гостеприимства. Перечень регионов-финалистов был сформирован по итогам профессиональных конкурсов и рейтингов, на основании предложений ассоциаций и сообществ в сфере индустрии гостеприимства.

https://ria.ru/20230131/natsproekt-1848668910.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область