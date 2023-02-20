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Лучшие участковые Липецкой области получили новые автомобили - РИА Новости, 20.02.2023
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Липецкая область
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Лучшие участковые Липецкой области получили новые автомобили
Лучшие участковые Липецкой области получили новые автомобили - РИА Новости, 20.02.2023
Лучшие участковые Липецкой области получили новые автомобили
Ключи от новых автомобилей получили победители конкурсов "Лучший участковый уполномоченный полиции Липецкой области" и "Лучшее подразделение участковых... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:26
2023-02-20T14:26
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
липецк
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ЛИПЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Ключи от новых автомобилей получили победители конкурсов "Лучший участковый уполномоченный полиции Липецкой области" и "Лучшее подразделение участковых уполномоченных полиции Липецкой области" за 2022 год; торжественная церемония прошла в понедельник в Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, лучшими участковыми были названы лейтенант полиции Константин Боков из Липецка и капитан полиции Артем Щуров из Чаплыгинского района. Их наградили автомобилями LADA Granta и почетными дипломами I степени. За второе место призерам достались телевизоры, за третье – холодильники.Артамонов отметил, что лучшими подразделениями Липецкой области стали отделы участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №6 по Липецку и по Измалковскому району. Их представителям вручили ключи от служебных автомобилей LADA "Нива", ноутбуки и почетные дипломы. Подарками за второе место в конкурсе стали персональные компьютеры и принтеры, за третье – многофункциональные устройства."Участковые находятся на переднем крае взаимодействия полиции и населения. Именно они непосредственно работают с гражданами и предотвращают многие конфликты – от бытовых ссор до более серьезных деяний. Они также работают с несовершеннолетними, что особенно актуально сейчас, когда западная пропаганда нацелена на растление мозгов молодых людей. Это очень важные задачи, с которыми вы хорошо справляетесь. Мы вами гордимся. Надеюсь, что вы и дальше будете нести службу должным образом", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Липецк
14:26 20.02.2023
 

Лучшие участковые Липецкой области получили новые автомобили

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области Церемония вручения ключей от новых автомобилей победителям конкурсов "Лучший участковый уполномоченный полиции Липецкой области" и "Лучшее подразделение участковых уполномоченных полиции Липецкой области"
Церемония вручения ключей от новых автомобилей победителям конкурсов Лучший участковый уполномоченный полиции Липецкой области и Лучшее подразделение участковых уполномоченных полиции Липецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Церемония вручения ключей от новых автомобилей победителям конкурсов "Лучший участковый уполномоченный полиции Липецкой области" и "Лучшее подразделение участковых уполномоченных полиции Липецкой области"
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ЛИПЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Ключи от новых автомобилей получили победители конкурсов "Лучший участковый уполномоченный полиции Липецкой области" и "Лучшее подразделение участковых уполномоченных полиции Липецкой области" за 2022 год; торжественная церемония прошла в понедельник в Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, лучшими участковыми были названы лейтенант полиции Константин Боков из Липецка и капитан полиции Артем Щуров из Чаплыгинского района. Их наградили автомобилями LADA Granta и почетными дипломами I степени. За второе место призерам достались телевизоры, за третье – холодильники.
Артамонов отметил, что лучшими подразделениями Липецкой области стали отделы участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №6 по Липецку и по Измалковскому району. Их представителям вручили ключи от служебных автомобилей LADA "Нива", ноутбуки и почетные дипломы. Подарками за второе место в конкурсе стали персональные компьютеры и принтеры, за третье – многофункциональные устройства.
"Участковые находятся на переднем крае взаимодействия полиции и населения. Именно они непосредственно работают с гражданами и предотвращают многие конфликты – от бытовых ссор до более серьезных деяний. Они также работают с несовершеннолетними, что особенно актуально сейчас, когда западная пропаганда нацелена на растление мозгов молодых людей. Это очень важные задачи, с которыми вы хорошо справляетесь. Мы вами гордимся. Надеюсь, что вы и дальше будете нести службу должным образом", – сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 11:02Липецкая область
В Липецкой области пройдет благотворительный аукцион в поддержку бойцов СВО
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЛипецк
 
 
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