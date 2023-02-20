https://ria.ru/20230220/avtomobili-1853163523.html

Лучшие участковые Липецкой области получили новые автомобили

Лучшие участковые Липецкой области получили новые автомобили - РИА Новости, 20.02.2023

Лучшие участковые Липецкой области получили новые автомобили

Ключи от новых автомобилей получили победители конкурсов "Лучший участковый уполномоченный полиции Липецкой области" и "Лучшее подразделение участковых... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:26

2023-02-20T14:26

2023-02-20T14:26

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

липецк

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ЛИПЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Ключи от новых автомобилей получили победители конкурсов "Лучший участковый уполномоченный полиции Липецкой области" и "Лучшее подразделение участковых уполномоченных полиции Липецкой области" за 2022 год; торжественная церемония прошла в понедельник в Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, лучшими участковыми были названы лейтенант полиции Константин Боков из Липецка и капитан полиции Артем Щуров из Чаплыгинского района. Их наградили автомобилями LADA Granta и почетными дипломами I степени. За второе место призерам достались телевизоры, за третье – холодильники.Артамонов отметил, что лучшими подразделениями Липецкой области стали отделы участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №6 по Липецку и по Измалковскому району. Их представителям вручили ключи от служебных автомобилей LADA "Нива", ноутбуки и почетные дипломы. Подарками за второе место в конкурсе стали персональные компьютеры и принтеры, за третье – многофункциональные устройства."Участковые находятся на переднем крае взаимодействия полиции и населения. Именно они непосредственно работают с гражданами и предотвращают многие конфликты – от бытовых ссор до более серьезных деяний. Они также работают с несовершеннолетними, что особенно актуально сейчас, когда западная пропаганда нацелена на растление мозгов молодых людей. Это очень важные задачи, с которыми вы хорошо справляетесь. Мы вами гордимся. Надеюсь, что вы и дальше будете нести службу должным образом", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230217/auktsion-1852604604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область, липецк