Рейтинг@Mail.ru
В Новой Каледонии акула напала на туриста из Австралии - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230220/avstraliya-1853108850.html
В Новой Каледонии акула напала на туриста из Австралии
В Новой Каледонии акула напала на туриста из Австралии - РИА Новости, 20.02.2023
В Новой Каледонии акула напала на туриста из Австралии
Австралийский турист погиб при нападении акулы во время отдыха на пляже во французской Новой Каледонии, сообщило агентство Франс Пресс. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:01
2023-02-20T12:02
туризм
новости - туризм
происшествия
туризм
новая каледония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150814/26/1508142613_0:199:1920:1279_1920x0_80_0_0_03fad618f94dfec60eedb33229923018.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Австралийский турист погиб при нападении акулы во время отдыха на пляже во французской Новой Каледонии, сообщило агентство Франс Пресс. По словам местных властей, 59-летний мужчина купался возле понтона, который находился в 150 метрах от берега. Акула напала на пловца и укусила его несколько раз. Пострадавшего быстро вытащили спасатели на гидроцикле, но мужчина умер после прибытия врачей. Полиция эвакуировала людей с территории пляжа. Как сообщают местные СМИ, многие в то время находились в воде и стали свидетелями нападения, что вызвало панику.Всего с начала года это уже третье нападение. Несколько недель назад в этом же месте был аналогичный случай – женщина получила тяжелые травмы, после чего пляж временно закрыли.
https://ria.ru/20230219/deboshir-1852995621.html
новая каледония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150814/26/1508142613_107:0:1812:1279_1920x0_80_0_0_d9da5ae486e58596a4e262f11c51d978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, происшествия, туризм, новая каледония
Туризм, Новости - Туризм, Происшествия, Туризм, Новая Каледония
12:01 20.02.2023 (обновлено: 12:02 20.02.2023)
 
В Новой Каледонии акула напала на туриста из Австралии

В Новой Каледонии после нападения акулы погиб турист из Австралии

© Pixabay / envasaНовая Каледония
Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Pixabay / envasa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Австралийский турист погиб при нападении акулы во время отдыха на пляже во французской Новой Каледонии, сообщило агентство Франс Пресс.
По словам местных властей, 59-летний мужчина купался возле понтона, который находился в 150 метрах от берега. Акула напала на пловца и укусила его несколько раз. Пострадавшего быстро вытащили спасатели на гидроцикле, но мужчина умер после прибытия врачей.
Полиция эвакуировала людей с территории пляжа. Как сообщают местные СМИ, многие в то время находились в воде и стали свидетелями нападения, что вызвало панику.
Всего с начала года это уже третье нападение. Несколько недель назад в этом же месте был аналогичный случай – женщина получила тяжелые травмы, после чего пляж временно закрыли.
Самолет во время взлета в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 17:36Туризм
Авиадебошир, ожидая полицию, вышел из самолета на перрон и разделся
 
ТуризмНовости - ТуризмПроисшествияТуризмНовая Каледония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала