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В Новой Каледонии акула напала на туриста из Австралии

В Новой Каледонии акула напала на туриста из Австралии - РИА Новости, 20.02.2023

В Новой Каледонии акула напала на туриста из Австралии

Австралийский турист погиб при нападении акулы во время отдыха на пляже во французской Новой Каледонии, сообщило агентство Франс Пресс. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:01

2023-02-20T12:01

2023-02-20T12:02

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Австралийский турист погиб при нападении акулы во время отдыха на пляже во французской Новой Каледонии, сообщило агентство Франс Пресс. По словам местных властей, 59-летний мужчина купался возле понтона, который находился в 150 метрах от берега. Акула напала на пловца и укусила его несколько раз. Пострадавшего быстро вытащили спасатели на гидроцикле, но мужчина умер после прибытия врачей. Полиция эвакуировала людей с территории пляжа. Как сообщают местные СМИ, многие в то время находились в воде и стали свидетелями нападения, что вызвало панику.Всего с начала года это уже третье нападение. Несколько недель назад в этом же месте был аналогичный случай – женщина получила тяжелые травмы, после чего пляж временно закрыли.

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