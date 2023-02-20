https://ria.ru/20230220/aviatsiya-1853165872.html
Решетников и Азаров обсудили создание кластера беспилотной авиации
Решетников и Азаров обсудили создание кластера беспилотной авиации - РИА Новости, 20.02.2023
Решетников и Азаров обсудили создание кластера беспилотной авиации
Министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили создание в регионе кластера беспилотной авиации,... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:32
2023-02-20T14:32
2023-02-20T14:32
экономика
технологии
самарская область
россия
дмитрий азаров
максим решетников
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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САМАРА, 20 фев - РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили создание в регионе кластера беспилотной авиации, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства. "Губернатор Дмитрий Азаров находится с рабочей командировкой в Москве. На встрече с министром экономического развития России Максимом Решетниковым глава региона обсудил вопросы… создания в Самарской области кластера беспилотной авиации", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, правительством региона совместно с инвестором ведется проработка пилотного проекта по созданию в регионе полного цикла производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства и обслуживания. "Самарские беспилотники будут использоваться во всех отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве и транспортной сфере, а также для решения задач широкого спектра", – цитирует Азарова пресс-служба. По данным пресс-службы, некоторые новые модели БПЛА проходят опытное тестирование, в перспективе готовится запуск их серийного производства. Планируется, что основная площадка по производству беспилотников будет организована в Тольятти. К этой работе будут подключены ведущие университеты, где уже есть соответствующие наработки, а также научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего". На встрече также стало известно, что в Минэкономразвития готовы поддержать установление на территории Самарской области экспериментального правового режима (ЭПР) в области эксплуатации беспилотных авиационных систем. Соответствующая заявка подготовлена, документы направлены в заинтересованные федеральные ведомства. Кроме того, стороны обсудили развитие экономики Тольятти. По информации пресс-службы, в октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с Азаровым дал ряд поручений, которые в дальнейшем были проработаны регионом совместно с профильными ведомствами. Ход их исполнения губернатор Самарской области обсудил с Решетниковым. Так, Азаров представил министру планы строительства инфраструктуры третьей очереди особой экономической зоны "Тольятти", которая входит в тройку наиболее эффективных в стране. Решетников поддержал соответствующее предложение, отметив успешные результаты за предыдущие годы работы ОЭЗ. "Новая очередь ОЭЗ откроет региону новые возможности по привлечению инвестиций в приоритетные отрасли региональной экономики, позволит создать новые рабочие места", – приводит слова Решетникова пресс-служба. По итогам встречи были достигнуты договоренности по развитию инфраструктуры ОЭЗ, с этой целью регион подготовит заявку на получение инвестиционного бюджетного кредита.
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экономика, технологии, самарская область, россия, дмитрий азаров, максим решетников, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), тольятти
Экономика, Технологии, Самарская область, Россия, Дмитрий Азаров, Максим Решетников, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Тольятти
Решетников и Азаров обсудили создание кластера беспилотной авиации
Решетников и Азаров обсудили проект создания кластера беспилотной авиации
САМАРА, 20 фев - РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили создание в регионе кластера беспилотной авиации, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства.
"Губернатор Дмитрий Азаров находится с рабочей командировкой в Москве
. На встрече с министром экономического развития России Максимом Решетниковым глава региона обсудил вопросы… создания в Самарской области кластера беспилотной авиации", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, правительством региона совместно с инвестором ведется проработка пилотного проекта по созданию в регионе полного цикла производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства и обслуживания.
"Самарские беспилотники будут использоваться во всех отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве и транспортной сфере, а также для решения задач широкого спектра", – цитирует Азарова пресс-служба.
По данным пресс-службы, некоторые новые модели БПЛА проходят опытное тестирование, в перспективе готовится запуск их серийного производства. Планируется, что основная площадка по производству беспилотников будет организована в Тольятти
. К этой работе будут подключены ведущие университеты, где уже есть соответствующие наработки, а также научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего".
На встрече также стало известно, что в Минэкономразвития
готовы поддержать установление на территории Самарской области экспериментального правового режима (ЭПР) в области эксплуатации беспилотных авиационных систем. Соответствующая заявка подготовлена, документы направлены в заинтересованные федеральные ведомства.
Кроме того, стороны обсудили развитие экономики Тольятти. По информации пресс-службы, в октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин
в рамках встречи с Азаровым дал ряд поручений, которые в дальнейшем были проработаны регионом совместно с профильными ведомствами. Ход их исполнения губернатор Самарской области обсудил с Решетниковым.
Так, Азаров представил министру планы строительства инфраструктуры третьей очереди особой экономической зоны "Тольятти", которая входит в тройку наиболее эффективных в стране. Решетников поддержал соответствующее предложение, отметив успешные результаты за предыдущие годы работы ОЭЗ.
"Новая очередь ОЭЗ откроет региону новые возможности по привлечению инвестиций в приоритетные отрасли региональной экономики, позволит создать новые рабочие места", – приводит слова Решетникова пресс-служба.
По итогам встречи были достигнуты договоренности по развитию инфраструктуры ОЭЗ, с этой целью регион подготовит заявку на получение инвестиционного бюджетного кредита.