https://ria.ru/20230220/aviatsiya-1853165872.html

Решетников и Азаров обсудили создание кластера беспилотной авиации

Решетников и Азаров обсудили создание кластера беспилотной авиации - РИА Новости, 20.02.2023

Решетников и Азаров обсудили создание кластера беспилотной авиации

Министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили создание в регионе кластера беспилотной авиации,... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:32

2023-02-20T14:32

2023-02-20T14:32

экономика

технологии

самарская область

россия

дмитрий азаров

максим решетников

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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САМАРА, 20 фев - РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили создание в регионе кластера беспилотной авиации, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства. "Губернатор Дмитрий Азаров находится с рабочей командировкой в Москве. На встрече с министром экономического развития России Максимом Решетниковым глава региона обсудил вопросы… создания в Самарской области кластера беспилотной авиации", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, правительством региона совместно с инвестором ведется проработка пилотного проекта по созданию в регионе полного цикла производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства и обслуживания. "Самарские беспилотники будут использоваться во всех отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве и транспортной сфере, а также для решения задач широкого спектра", – цитирует Азарова пресс-служба. По данным пресс-службы, некоторые новые модели БПЛА проходят опытное тестирование, в перспективе готовится запуск их серийного производства. Планируется, что основная площадка по производству беспилотников будет организована в Тольятти. К этой работе будут подключены ведущие университеты, где уже есть соответствующие наработки, а также научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего". На встрече также стало известно, что в Минэкономразвития готовы поддержать установление на территории Самарской области экспериментального правового режима (ЭПР) в области эксплуатации беспилотных авиационных систем. Соответствующая заявка подготовлена, документы направлены в заинтересованные федеральные ведомства. Кроме того, стороны обсудили развитие экономики Тольятти. По информации пресс-службы, в октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с Азаровым дал ряд поручений, которые в дальнейшем были проработаны регионом совместно с профильными ведомствами. Ход их исполнения губернатор Самарской области обсудил с Решетниковым. Так, Азаров представил министру планы строительства инфраструктуры третьей очереди особой экономической зоны "Тольятти", которая входит в тройку наиболее эффективных в стране. Решетников поддержал соответствующее предложение, отметив успешные результаты за предыдущие годы работы ОЭЗ. "Новая очередь ОЭЗ откроет региону новые возможности по привлечению инвестиций в приоритетные отрасли региональной экономики, позволит создать новые рабочие места", – приводит слова Решетникова пресс-служба. По итогам встречи были достигнуты договоренности по развитию инфраструктуры ОЭЗ, с этой целью регион подготовит заявку на получение инвестиционного бюджетного кредита.

https://ria.ru/20230217/led-1852744244.html

https://ria.ru/20230211/samolet-1851416481.html

https://ria.ru/20230217/zavod-1852643048.html

самарская область

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экономика, технологии, самарская область, россия, дмитрий азаров, максим решетников, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), тольятти