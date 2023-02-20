https://ria.ru/20230220/aviatsiya-1853059496.html
В ФСВТС рассказали об интересе стран Ближнего Востока к российской авиации
В ФСВТС рассказали об интересе стран Ближнего Востока к российской авиации - РИА Новости, 20.02.2023
В ФСВТС рассказали об интересе стран Ближнего Востока к российской авиации
Страны Ближнего Востока проявляют интерес к российской боевой авиации на фоне специальной военной операции (СВО и после презентации истребителя Checkmate в... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T09:17
2023-02-20T09:17
2023-02-20T09:17
безопасность
россия
ближний восток
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
ростех
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АБУ-ДАБИ (ОАЭ), 20 фев - РИА Новости. Страны Ближнего Востока проявляют интерес к российской боевой авиации на фоне специальной военной операции (СВО и после презентации истребителя Checkmate в Дубае в 2021 году, заявил РИА Новости представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. С 20 по 24 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) проходит международная выставка вооружений IDEX-2023. "Российская авиационная техника хорошо зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции. Готовы к взаимодействию с нашими партнерами в области поставок указанной техники, в том числе со странами региона, в случае проявления такой заинтересованности", - сказал представитель ФСВТС. Он также отметил, что по результатам премьерного показа прототипа легкого тактического самолета Checkmate в ходе Международной авиационно-космической выставки Dubai Aeroshow-2021 ряд заказчиков "начал проявлять повышенный интерес к указанному самолету". "Мы открыты к диалогу и сотрудничеству с партнерами по данному проекту в различных форматах, представляющих взаимный интерес", - сказал представитель ФСВТС. Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный компанией "Сухой" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха"). Истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Зарубежная премьера состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow. Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".
https://ria.ru/20230219/bmp-3-1852942595.html
https://ria.ru/20230219/kinzhal-1852925022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, ближний восток, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), ростех
Безопасность, Россия, Ближний Восток, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Ростех
В ФСВТС рассказали об интересе стран Ближнего Востока к российской авиации
ФСВТС: страны Ближнего Востока интересуются боевой авиацией России и Checkmate
АБУ-ДАБИ (ОАЭ), 20 фев - РИА Новости. Страны Ближнего Востока проявляют интерес к российской боевой авиации на фоне специальной военной операции (СВО и после презентации истребителя Checkmate в Дубае в 2021 году, заявил РИА Новости представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.
С 20 по 24 февраля в Абу-Даби
(ОАЭ
) проходит международная выставка вооружений IDEX-2023.
"Российская авиационная техника хорошо зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции. Готовы к взаимодействию с нашими партнерами в области поставок указанной техники, в том числе со странами региона, в случае проявления такой заинтересованности", - сказал представитель ФСВТС.
Он также отметил, что по результатам премьерного показа прототипа легкого тактического самолета Checkmate в ходе Международной авиационно-космической выставки Dubai Aeroshow-2021 ряд заказчиков "начал проявлять повышенный интерес к указанному самолету".
"Мы открыты к диалогу и сотрудничеству с партнерами по данному проекту в различных форматах, представляющих взаимный интерес", - сказал представитель ФСВТС.
Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный компанией "Сухой" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха
"). Истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Зарубежная премьера состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow.
Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".