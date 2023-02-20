https://ria.ru/20230220/aviatsiya-1853059496.html

В ФСВТС рассказали об интересе стран Ближнего Востока к российской авиации

В ФСВТС рассказали об интересе стран Ближнего Востока к российской авиации - РИА Новости, 20.02.2023

В ФСВТС рассказали об интересе стран Ближнего Востока к российской авиации

Страны Ближнего Востока проявляют интерес к российской боевой авиации на фоне специальной военной операции (СВО и после презентации истребителя Checkmate в... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T09:17

2023-02-20T09:17

2023-02-20T09:17

безопасность

россия

ближний восток

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

ростех

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АБУ-ДАБИ (ОАЭ), 20 фев - РИА Новости. Страны Ближнего Востока проявляют интерес к российской боевой авиации на фоне специальной военной операции (СВО и после презентации истребителя Checkmate в Дубае в 2021 году, заявил РИА Новости представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. С 20 по 24 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) проходит международная выставка вооружений IDEX-2023. "Российская авиационная техника хорошо зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции. Готовы к взаимодействию с нашими партнерами в области поставок указанной техники, в том числе со странами региона, в случае проявления такой заинтересованности", - сказал представитель ФСВТС. Он также отметил, что по результатам премьерного показа прототипа легкого тактического самолета Checkmate в ходе Международной авиационно-космической выставки Dubai Aeroshow-2021 ряд заказчиков "начал проявлять повышенный интерес к указанному самолету". "Мы открыты к диалогу и сотрудничеству с партнерами по данному проекту в различных форматах, представляющих взаимный интерес", - сказал представитель ФСВТС. Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный компанией "Сухой" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха"). Истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Зарубежная премьера состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow. Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".

https://ria.ru/20230219/bmp-3-1852942595.html

https://ria.ru/20230219/kinzhal-1852925022.html

россия

ближний восток

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

безопасность, россия, ближний восток, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), ростех