07:35 20.02.2023 (обновлено: 08:57 20.02.2023)
ВСУ готовятся к обороне Часова Яра к западу от Артемовска, заявили в ЛНР
Офицер ЛНР в отставке Марочко: ВСУ готовятся к обороне Часова Яра к западу от Артемовска
© AP Photo / LibkosСолдат ВСУ на улице в Артемовске
© AP Photo / Libkos
Солдат ВСУ на улице в Артемовске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. ВСУ готовятся к обороне в районе города Часов Яр, который находится к западу от Артемовска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Часов Яр отмечено увеличение фортификационных сооружений и контингента украинских войск. Выявлено активное минирование подходов к позициям противника и сооружение других инженерных заграждений", — сообщил он.
По данным Марочко, юго-восточнее населенного пункта украинские силовики ведут дистанционное минирование лесистой местности запрещенными противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток".
В субботу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что недавнее освобождение села Парасковиевки к северу от Артемовска позволяет приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр, по которой снабжается гарнизон ВСУ. Он уточнил, что этот путь необходимо перекрыть, тем самым ускорив освобождение Артемовска.
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Парасковиевка расположена между Соледаром и Артемовском. Последний находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За него идут ожесточенные бои.
В пятницу днем вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в Артемовск для гражданских лиц.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность страны.
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