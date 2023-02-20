https://ria.ru/20230220/artemovsk-1853050190.html

ВСУ готовятся к обороне Часова Яра к западу от Артемовска, заявили в ЛНР

ВСУ готовятся к обороне Часова Яра к западу от Артемовска, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.02.2023

ВСУ готовятся к обороне Часова Яра к западу от Артемовска, заявили в ЛНР

ВСУ готовятся к обороне в районе города Часов Яр, который находится к западу от Артемовска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T07:35

2023-02-20T07:35

2023-02-20T08:57

специальная военная операция на украине

артемовск

киев

андрей марочко

денис пушилин

донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. ВСУ готовятся к обороне в районе города Часов Яр, который находится к западу от Артемовска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По данным Марочко, юго-восточнее населенного пункта украинские силовики ведут дистанционное минирование лесистой местности запрещенными противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток". В субботу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что недавнее освобождение села Парасковиевки к северу от Артемовска позволяет приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр, по которой снабжается гарнизон ВСУ. Он уточнил, что этот путь необходимо перекрыть, тем самым ускорив освобождение Артемовска. Парасковиевка расположена между Соледаром и Артемовском. Последний находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За него идут ожесточенные бои.В пятницу днем вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в Артемовск для гражданских лиц.Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность страны.

https://ria.ru/20230214/kharkov-1851845288.html

артемовск

киев

донецкая народная республика

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артемовск, киев, андрей марочко, денис пушилин, донецкая народная республика