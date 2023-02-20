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ВСУ готовятся к обороне Часова Яра к западу от Артемовска, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/artemovsk-1853050190.html
ВСУ готовятся к обороне Часова Яра к западу от Артемовска, заявили в ЛНР
ВСУ готовятся к обороне Часова Яра к западу от Артемовска, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.02.2023
ВСУ готовятся к обороне Часова Яра к западу от Артемовска, заявили в ЛНР
ВСУ готовятся к обороне в районе города Часов Яр, который находится к западу от Артемовска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T07:35
2023-02-20T08:57
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
андрей марочко
денис пушилин
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. ВСУ готовятся к обороне в районе города Часов Яр, который находится к западу от Артемовска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По данным Марочко, юго-восточнее населенного пункта украинские силовики ведут дистанционное минирование лесистой местности запрещенными противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток". В субботу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что недавнее освобождение села Парасковиевки к северу от Артемовска позволяет приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр, по которой снабжается гарнизон ВСУ. Он уточнил, что этот путь необходимо перекрыть, тем самым ускорив освобождение Артемовска. Парасковиевка расположена между Соледаром и Артемовском. Последний находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За него идут ожесточенные бои.В пятницу днем вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в Артемовск для гражданских лиц.Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность страны.
https://ria.ru/20230214/kharkov-1851845288.html
артемовск
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артемовск, киев, андрей марочко, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Андрей Марочко, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
07:35 20.02.2023 (обновлено: 08:57 20.02.2023)
 
ВСУ готовятся к обороне Часова Яра к западу от Артемовска, заявили в ЛНР

Офицер ЛНР в отставке Марочко: ВСУ готовятся к обороне Часова Яра к западу от Артемовска

© AP Photo / LibkosСолдат ВСУ на улице в Артемовске
Солдат ВСУ на улице в Артемовске - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Libkos
Солдат ВСУ на улице в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. ВСУ готовятся к обороне в районе города Часов Яр, который находится к западу от Артемовска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Часов Яр отмечено увеличение фортификационных сооружений и контингента украинских войск. Выявлено активное минирование подходов к позициям противника и сооружение других инженерных заграждений", — сообщил он.

По данным Марочко, юго-восточнее населенного пункта украинские силовики ведут дистанционное минирование лесистой местности запрещенными противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток".
В субботу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что недавнее освобождение села Парасковиевки к северу от Артемовска позволяет приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр, по которой снабжается гарнизон ВСУ. Он уточнил, что этот путь необходимо перекрыть, тем самым ускорив освобождение Артемовска.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Парасковиевка расположена между Соледаром и Артемовском. Последний находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За него идут ожесточенные бои.
В пятницу днем вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в Артемовск для гражданских лиц.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность страны.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскКиевАндрей МарочкоДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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