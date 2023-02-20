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Выгуливавшая теленка американка заявила, что будет скучать по Москве - РИА Новости, 20.02.2023
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Выгуливавшая теленка американка заявила, что будет скучать по Москве
Выгуливавшая теленка американка заявила, что будет скучать по Москве - РИА Новости, 20.02.2023
Выгуливавшая теленка американка заявила, что будет скучать по Москве
Выгуливавшая телёнка на Красной площади американка Алисия Дей заявила РИА Новости, что после отъезда из России чувствует себя хорошо, но будет скучать по Москве РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:18
2023-02-20T13:18
москва
россия
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Выгуливавшая телёнка на Красной площади американка Алисия Дей заявила РИА Новости, что после отъезда из России чувствует себя хорошо, но будет скучать по Москве и готова помогать в содержании животного. Проведшая 13 суток в спецприемнике Дей ранее сообщила агентству, что суд запретил ей въезд в Россию на 40 лет, она улетела в Стамбул. "Чувствую себя хорошо, больше выхожу (на улицу — ред.), чем раньше", — сказала Дей. Она добавила, что испытывает грусть из-за отъезда из России, так как в Москве находится ее возлюбленный. Она готова помогать в содержании телёнка, которого выгуливала на Красной площади и который сейчас находится в центре для диких животных. "Мои друзья обещали навестить его, и я хотела бы им отправить деньги", — пояснила Дей. Гражданка США 31 января попыталась прогуляться с теленком на Красной площади в Москве, ее забрала в отдел полиция. Суд арестовал Дей на 13 суток и оштрафовал на 20 тысяч рублей по двум протоколам - по части 6.1 статьи 20.2 (несанкционированная акция, помешавшая пешеходам) и по части 1 статьи 19.3 (сопротивление полиции) КоАП РФ.
https://ria.ru/20230217/dey-1852773002.html
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москва, россия, общество
Москва, Россия, Общество
13:18 20.02.2023
 
Выгуливавшая теленка американка заявила, что будет скучать по Москве

Выгуливавшая теленка американка Алисия Дей заявила, что будет скучать по Москве

© РИА НовостиГражданка США Алисия Дей в суде
Гражданка США Алисия Дей в суде - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости
Гражданка США Алисия Дей в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Выгуливавшая телёнка на Красной площади американка Алисия Дей заявила РИА Новости, что после отъезда из России чувствует себя хорошо, но будет скучать по Москве и готова помогать в содержании животного.
Проведшая 13 суток в спецприемнике Дей ранее сообщила агентству, что суд запретил ей въезд в Россию на 40 лет, она улетела в Стамбул.
Гражданка США Алисия Дей, которая выгуливала теленка на Красной площади, в Тверском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
17 февраля, 19:32
Выгуливавшая теленка американка рассказала о чувствах к полицейскому
"Чувствую себя хорошо, больше выхожу (на улицу — ред.), чем раньше", — сказала Дей.
Она добавила, что испытывает грусть из-за отъезда из России, так как в Москве находится ее возлюбленный.
"Буду скучать по Москве. У меня гениальная память, и я помню каждого сотрудника в "Пятёрочке", который терпеливо помогал мне считать деньги, помню соседку из Реутова, которая помогла с водой, помню людей, которые мне показывали, куда идти", — поведала Дей.
Она готова помогать в содержании телёнка, которого выгуливала на Красной площади и который сейчас находится в центре для диких животных. "Мои друзья обещали навестить его, и я хотела бы им отправить деньги", — пояснила Дей.
Гражданка США 31 января попыталась прогуляться с теленком на Красной площади в Москве, ее забрала в отдел полиция. Суд арестовал Дей на 13 суток и оштрафовал на 20 тысяч рублей по двум протоколам - по части 6.1 статьи 20.2 (несанкционированная акция, помешавшая пешеходам) и по части 1 статьи 19.3 (сопротивление полиции) КоАП РФ.
Пума - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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