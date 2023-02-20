https://ria.ru/20230220/amerikanka-1853140996.html

Выгуливавшая теленка американка заявила, что будет скучать по Москве

Выгуливавшая теленка американка заявила, что будет скучать по Москве - РИА Новости, 20.02.2023

Выгуливавшая теленка американка заявила, что будет скучать по Москве

Выгуливавшая телёнка на Красной площади американка Алисия Дей заявила РИА Новости, что после отъезда из России чувствует себя хорошо, но будет скучать по Москве РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:18

2023-02-20T13:18

2023-02-20T13:18

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Выгуливавшая телёнка на Красной площади американка Алисия Дей заявила РИА Новости, что после отъезда из России чувствует себя хорошо, но будет скучать по Москве и готова помогать в содержании животного. Проведшая 13 суток в спецприемнике Дей ранее сообщила агентству, что суд запретил ей въезд в Россию на 40 лет, она улетела в Стамбул. "Чувствую себя хорошо, больше выхожу (на улицу — ред.), чем раньше", — сказала Дей. Она добавила, что испытывает грусть из-за отъезда из России, так как в Москве находится ее возлюбленный. Она готова помогать в содержании телёнка, которого выгуливала на Красной площади и который сейчас находится в центре для диких животных. "Мои друзья обещали навестить его, и я хотела бы им отправить деньги", — пояснила Дей. Гражданка США 31 января попыталась прогуляться с теленком на Красной площади в Москве, ее забрала в отдел полиция. Суд арестовал Дей на 13 суток и оштрафовал на 20 тысяч рублей по двум протоколам - по части 6.1 статьи 20.2 (несанкционированная акция, помешавшая пешеходам) и по части 1 статьи 19.3 (сопротивление полиции) КоАП РФ.

https://ria.ru/20230217/dey-1852773002.html

https://ria.ru/20220825/puma-1812145825.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, россия, общество