https://ria.ru/20230219/zemletryaseniya-1853029509.html

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 41 тысячу

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 41 тысячу - РИА Новости, 19.02.2023

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 41 тысячу

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 41 020, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T22:27

2023-02-19T22:27

2023-02-19T22:27

сильное землетрясение в турции и сирии

турция

в мире

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АНКАРА, 19 фев - РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 41 020, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). "Число погибших на данный момент составляет 41 020 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850233661.html

турция

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сильное землетрясение в турции и сирии, турция, в мире