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Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 41 тысячу - РИА Новости, 19.02.2023
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Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 41 тысячу
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 41 тысячу - РИА Новости, 19.02.2023
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 41 тысячу
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 41 020, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T22:27
2023-02-19T22:27
сильное землетрясение в турции и сирии
турция
в мире
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АНКАРА, 19 фев - РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 41 020, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). "Число погибших на данный момент составляет 41 020 человек", - говорится в сообщении.
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сильное землетрясение в турции и сирии, турция, в мире
Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Турция, В мире
22:27 19.02.2023
 
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 41 тысячу

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 41 020 человек

© AP Photo / IHAПоследствия землетрясения, Турция
Последствия землетрясения, Турция - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / IHA
Последствия землетрясения, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 19 фев - РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 41 020, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"Число погибших на данный момент составляет 41 020 человек", - говорится в сообщении.
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Сильное землетрясение в Турции и СирииТурцияВ мире
 
 
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