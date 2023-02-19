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Швеция примет решение о новом контртеррористическом законе 2 марта - РИА Новости, 19.02.2023
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Швеция примет решение о новом контртеррористическом законе 2 марта
Швеция примет решение о новом контртеррористическом законе 2 марта - РИА Новости, 19.02.2023
Швеция примет решение о новом контртеррористическом законе 2 марта
Шведский премьер Ульф Кристерссон заявил, что 2 марта будет приниматься решение о новом контртеррористическом законе в рамках реализации договоренностей с... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T16:53
2023-02-19T16:53
в мире
швеция
турция
нато
ульф кристерссон
финляндия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Шведский премьер Ульф Кристерссон заявил, что 2 марта будет приниматься решение о новом контртеррористическом законе в рамках реализации договоренностей с Турцией, сообщает газета Financial Times, которой он дал интервью. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в прошлом мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. По словам премьера, Швеция выполнила все пункты меморандума. Согласно Кристерссону, речь идет о важном элементе законодательства, из-за которого пришлось вносить правки в конституцию страны.
https://ria.ru/20230215/nato-1852187898.html
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в мире, швеция, турция, нато, ульф кристерссон, финляндия
В мире, Швеция, Турция, НАТО, Ульф Кристерссон, Финляндия
16:53 19.02.2023
 
Швеция примет решение о новом контртеррористическом законе 2 марта

Кристерссон: правительство Швеции примет решение о контртеррористическом законе 2 марта

© iStock.com / RichardALockФлаг Швеции
Флаг Швеции - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© iStock.com / RichardALock
Флаг Швеции . Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Шведский премьер Ульф Кристерссон заявил, что 2 марта будет приниматься решение о новом контртеррористическом законе в рамках реализации договоренностей с Турцией, сообщает газета Financial Times, которой он дал интервью.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в прошлом мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
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По словам премьера, Швеция выполнила все пункты меморандума.
"Он заявил, что последний шаг будет сделан 2 марта, когда правительство Швеции примет решение относительно нового закона о борьбе с терроризмом", - говорится в сообщении издания.
Согласно Кристерссону, речь идет о важном элементе законодательства, из-за которого пришлось вносить правки в конституцию страны.
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В миреШвецияТурцияНАТОУльф КристерссонФинляндия
 
 
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