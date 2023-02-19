https://ria.ru/20230219/zakon-1852989107.html

Швеция примет решение о новом контртеррористическом законе 2 марта

Швеция примет решение о новом контртеррористическом законе 2 марта - РИА Новости, 19.02.2023

Швеция примет решение о новом контртеррористическом законе 2 марта

Шведский премьер Ульф Кристерссон заявил, что 2 марта будет приниматься решение о новом контртеррористическом законе в рамках реализации договоренностей с... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T16:53

2023-02-19T16:53

2023-02-19T16:53

в мире

швеция

турция

нато

ульф кристерссон

финляндия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Шведский премьер Ульф Кристерссон заявил, что 2 марта будет приниматься решение о новом контртеррористическом законе в рамках реализации договоренностей с Турцией, сообщает газета Financial Times, которой он дал интервью. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в прошлом мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. По словам премьера, Швеция выполнила все пункты меморандума. Согласно Кристерссону, речь идет о важном элементе законодательства, из-за которого пришлось вносить правки в конституцию страны.

https://ria.ru/20230215/nato-1852187898.html

https://ria.ru/20230126/nato-1847312256.html

швеция

турция

финляндия

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в мире, швеция, турция, нато, ульф кристерссон, финляндия