Швеция примет решение о новом контртеррористическом законе 2 марта
Кристерссон: правительство Швеции примет решение о контртеррористическом законе 2 марта
© iStock.com / RichardALockФлаг Швеции
© iStock.com / RichardALock
Флаг Швеции . Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Шведский премьер Ульф Кристерссон заявил, что 2 марта будет приниматься решение о новом контртеррористическом законе в рамках реализации договоренностей с Турцией, сообщает газета Financial Times, которой он дал интервью.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в прошлом мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
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По словам премьера, Швеция выполнила все пункты меморандума.
"Он заявил, что последний шаг будет сделан 2 марта, когда правительство Швеции примет решение относительно нового закона о борьбе с терроризмом", - говорится в сообщении издания.
Согласно Кристерссону, речь идет о важном элементе законодательства, из-за которого пришлось вносить правки в конституцию страны.
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