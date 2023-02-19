https://ria.ru/20230219/yaponiya-1852959031.html

Большинство японцев заявили о негативном влиянии ситуации на Украине

Большинство японцев заявили о негативном влиянии ситуации на Украине - РИА Новости, 19.02.2023

Большинство японцев заявили о негативном влиянии ситуации на Украине

Более 60% японцев считают, что ситуация вокруг Украины имеет негативное влияние на их жизнь, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T12:58

2023-02-19T12:58

2023-02-19T13:03

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ТОКИО, 19 фев – РИА Новости. Более 60% японцев считают, что ситуация вокруг Украины имеет негативное влияние на их жизнь, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного изданием "Никкэй". В частности, 64% респондентов ответили, что они ощутили влияние на их повседневную жизнь - 94% отметили повышение цен на продовольствие и товары, 91% пожаловались на рост коммунальных платежей, а 61% - на увеличение стоимости топлива. Наибольшая доля (74%) тех, кто заявил о негативном влиянии, попадает в возрастную группу от 50 до 60 лет. При этом, 66% ответивших заявили о том, что Япония должна продолжать поддерживать Украину, а 71% "активно поддерживают" или "поддерживают в определенной мере" идею продолжить санкционное давление на РФ. Опрос проводился с 7 по 10 февраля среди подписчиков издания. Ответы прислали 1425 человек.

https://ria.ru/20230111/ukraina-1844133996.html

https://ria.ru/20230125/yaponiya-1847304856.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, украина, япония, россия