https://ria.ru/20230219/vzryvy-1852940504.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 19.02.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

В Харьковской области прозвучали взрывы, сообщило украинское издание "Клименко Тайм". РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T10:13

2023-02-19T10:13

2023-02-19T13:40

специальная военная операция на украине

чугуев

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украина

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Харьковской области прозвучали взрывы, сообщило украинское издание "Клименко Тайм". Ранее в регионе объявили воздушную тревогу, она длится там уже полчаса.Кроме того, сигнал об опасности прозвучал в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской областей.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщил, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил в декабре, что полноценное восстановление энергетической системы Украины в сложившейся ситуации невозможно.

https://ria.ru/20230218/khmelnitskiy-1852830213.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

чугуев

харьковская область

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чугуев, харьковская область, в мире, украина