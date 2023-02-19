10:13 19.02.2023 (обновлено: 13:40 19.02.2023)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
"Клименко Тайм": в Чугуеве в Харьковской области прогремели взрывы
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Харьковской области прозвучали взрывы, сообщило украинское издание "Клименко Тайм".
"Сообщают о взрывах в Чугуеве Харьковской области", — говорится в Telegram-канале издания.
Ранее в регионе объявили воздушную тревогу, она длится там уже полчаса.
Кроме того, сигнал об опасности прозвучал в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской областей.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщил, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.
Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил в декабре, что полноценное восстановление энергетической системы Украины в сложившейся ситуации невозможно.