https://ria.ru/20230219/turtsiya-1852951321.html

"Турецкие авиалинии" рассказали о работе в зоне землетрясений

"Турецкие авиалинии" рассказали о работе в зоне землетрясений - РИА Новости, 19.02.2023

"Турецкие авиалинии" рассказали о работе в зоне землетрясений

"Турецкие авиалинии" эвакуировали из зон землетрясений на юго-востоке Турции почти 266 тысяч человек, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T11:56

2023-02-19T11:56

2023-02-19T11:56

в мире

турция

кахраманмараш

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. "Турецкие авиалинии" эвакуировали из зон землетрясений на юго-востоке Турции почти 266 тысяч человек, говорится в сообщении компании. "Из зон землетрясений на юго-востоке Турции были эвакуированы 265 754 человека. В регион было направлено 143 740 спасателей и гуманитарного персонала. Перевезено 10 753 тонны гуманитарных грузов", - говорится в инфографике на сайте компании. Сообщается, что в связи с катастрофой компания осуществила 3052 рейса (1516 из которых туда-обратно) в регион землетрясений. "Турецкие авиалинии" продлевают бесплатные рейсы по эвакуации до 1 марта", - говорится в сообщении. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 40 тысяч человек.

https://ria.ru/20230218/zemletryasenie-1852909670.html

https://ria.ru/20230218/turtsiya-1852825868.html

турция

кахраманмараш

сирия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, кахраманмараш, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии