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"Турецкие авиалинии" рассказали о работе в зоне землетрясений - РИА Новости, 19.02.2023
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"Турецкие авиалинии" рассказали о работе в зоне землетрясений
"Турецкие авиалинии" рассказали о работе в зоне землетрясений - РИА Новости, 19.02.2023
"Турецкие авиалинии" рассказали о работе в зоне землетрясений
"Турецкие авиалинии" эвакуировали из зон землетрясений на юго-востоке Турции почти 266 тысяч человек, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T11:56
2023-02-19T11:56
в мире
турция
кахраманмараш
сирия
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. "Турецкие авиалинии" эвакуировали из зон землетрясений на юго-востоке Турции почти 266 тысяч человек, говорится в сообщении компании. "Из зон землетрясений на юго-востоке Турции были эвакуированы 265 754 человека. В регион было направлено 143 740 спасателей и гуманитарного персонала. Перевезено 10 753 тонны гуманитарных грузов", - говорится в инфографике на сайте компании. Сообщается, что в связи с катастрофой компания осуществила 3052 рейса (1516 из которых туда-обратно) в регион землетрясений. "Турецкие авиалинии" продлевают бесплатные рейсы по эвакуации до 1 марта", - говорится в сообщении. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 40 тысяч человек.
https://ria.ru/20230218/zemletryasenie-1852909670.html
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турция
кахраманмараш
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в мире, турция, кахраманмараш, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Кахраманмараш, Сирия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
11:56 19.02.2023
 
"Турецкие авиалинии" рассказали о работе в зоне землетрясений

"Турецкие авиалинии" эвакуировали из зон землетрясений почти 265 754 человека

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкОфис авиакомпании Turkish Airlines
Офис авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Офис авиакомпании Turkish Airlines. Архивное фото
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АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. "Турецкие авиалинии" эвакуировали из зон землетрясений на юго-востоке Турции почти 266 тысяч человек, говорится в сообщении компании.
"Из зон землетрясений на юго-востоке Турции были эвакуированы 265 754 человека. В регион было направлено 143 740 спасателей и гуманитарного персонала. Перевезено 10 753 тонны гуманитарных грузов", - говорится в инфографике на сайте компании.
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Сообщается, что в связи с катастрофой компания осуществила 3052 рейса (1516 из которых туда-обратно) в регион землетрясений.
"Турецкие авиалинии" продлевают бесплатные рейсы по эвакуации до 1 марта", - говорится в сообщении.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 40 тысяч человек.
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