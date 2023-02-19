https://ria.ru/20230219/turtsiya-1852924825.html

В Турции спасли трех человек спустя 13 дней после землетрясения

В Турции спасли трех человек спустя 13 дней после землетрясения - РИА Новости, 19.02.2023

В Турции спасли трех человек спустя 13 дней после землетрясения

Киргизские спасатели достали из-под завалов в Турции трех человек спустя 13 дней после разрушительного землетрясения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T05:24

2023-02-19T05:24

2023-02-19T12:20

в мире

турция

киргизия

кахраманмараш

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

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БИШКЕК, 19 фев — РИА Новости. Киргизские спасатели достали из-под завалов в Турции трех человек спустя 13 дней после разрушительного землетрясения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики. "В результате поисково-спасательных работ в Хатайском районе кыргызские спасатели вытащили из-под развалин пять человек. По предварительной информации, они были членами одной семьи. Три человека из пяти живы, двое детей погибли", — заявил представитель пресс-службы. Спасатели из Киргизии прибыли в Турцию на следующий день после землетрясения. Они уже спасли восемь человек и достали из-под завалов порядка 200 тел погибших. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 40 тысяч человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20230218/zemletryasenie-1852868959.html

турция

киргизия

кахраманмараш

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в мире, турция, киргизия, кахраманмараш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии