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Из-под обломков. Что осталось от турецкой экономики после землетрясения - РИА Новости, 19.02.2023
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Из-под обломков. Что осталось от турецкой экономики после землетрясения
Из-под обломков. Что осталось от турецкой экономики после землетрясения - РИА Новости, 19.02.2023
Из-под обломков. Что осталось от турецкой экономики после землетрясения
В Турции погибли более 38 тысяч человек, разрушено около 400 тысяч жилых и промышленных зданий в десяти провинциях. Ущерб от стихийного бедствия, по... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T08:00
2023-02-19T08:16
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. В Турции погибли более 38 тысяч человек, разрушено около 400 тысяч жилых и промышленных зданий в десяти провинциях. Ущерб от стихийного бедствия, по предварительным данным, достиг десяти процентов ВВП. Какие меры предпримет правительство — в материале РИА Новости.Было — и не сталоСильнейшее за столетие землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром в южной провинции Кахраманмараш привело к очень печальным последствиям. Регионы, затронутые бедствием, обеспечивали 15% аграрной продукции Турции, 8,5% экспорта и приносили 7,5% налоговых поступлений в казну.Государство оценивает убытки в 50 миллиардов долларов, а конфедерация предприятий и бизнеса — в 84, из которых 70 пойдут на восстановление домов, линий электропередачи и инфраструктуры. При этом, как сообщает газета Yeni Şafak, пока подсчитали только половину ущерба. Необходимо реконструировать свыше 400 тысяч зданий, из них 300 тысяч — в жилом секторе. Промышленные предприятия пострадали меньше. Например, компания SASA Polyester сообщила, что ее объекты в Адане уцелели, производство продолжается.Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум заявил: большинство зданий разрушилось из-за особенностей грунта, разжижения почвы и проблем с инженерными коммуникациями. В основном это дома, возведенные до Измитского землетрясения 1999-го — после него правила строительства в сейсмоопасных зонах ужесточили. По словам чиновника, сейчас подыскивают новые площади для возведения к июню 100 тысяч жилых зданий.Президент Реджеп Тайип Эрдоган обещает в течение года закончить восстановительные работы в десяти регионах, выплатить каждой пострадавшей семье по десять тысяч лир (примерно 530 долларов) и переселить людей из палаток в отели на побережье. Однако это потребует колоссальных затрат.Откуда деньги?У Турции несколько источников иностранных инвестиций: Европейский союз, США, Россия и Китай. По мнению экономиста Леонида Хазанова, ЕС сейчас сам в тяжелом экономическом положении и спасать Турцию не станет. Поддержку США и Китая примут в ограниченных объемах, чтобы избежать зависимости. Слишком сближаться с Москвой Анкаре тоже невыгодно — есть риск попасть под американские санкции. Не исключены также капитальные вложения из Индии и стран Персидского залива.Вероятнее всего, правительство будет проводить осторожную политику — привлекать средства из различных государств и брать от всех понемногу, считает эксперт.Специалисты сходятся во мнении, что основным кредитором выступит Катар. "Это богатая страна, для которой Турция — гарант безопасности в условиях сложных отношений с соседями", — говорит член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.Кроме того, Эрдоган может начать реализацию давнего плана по превращению Стамбула в финансовый центр исламского мира — чтобы не только все восстановить, но и провести модернизацию турецкой экономики.Однако аналитик Андрей Верников не предвидит инвестиционного прорыва в ближайшие месяцы. По его словам, бизнесмены будут осторожны и дождутся развязки политической ситуации между правящей партией и оппозицией. При этом, полагает эксперт, катаклизм повлечет за собой не только снижение экспорта и заморозку темпов параллельного импорта в Россию, но и усложнит создание газового хаба."В мировой экономике есть конкуренция за ресурсы развивающихся рынков. Естественно, в такой ситуации вкладываться в Турцию невыгодно — это не точка долгосрочного роста, особенно на фоне скандалов и высокой инфляции. Так что Эрдоган рискует оказаться в слабой позиции перед грядущими выборами", — отмечает Верников.Судьба испытывает сильныхТем не менее большинство аналитиков считает, что строительство газового хаба продолжится. Как указывает Хазанов, для Турции проект интересен с точки зрения продажи голубого топлива — а деньги сейчас очень нужны для восстановления инфраструктуры. В то же время последствия землетрясения вряд ли серьезно отразятся на России. Разве что на родину вернется больше людей, уехавших в прошлом году.Несмотря на вынужденные задержки в переговорах, реализацию газового проекта не отложат надолго, уверен Разуваев. Саммит перенесли с середины февраля на 21-22 марта: учитывая масштабы разрушений, срок небольшой. Зависимость от цен на энергоресурсы — фундаментальная слабость Анкары, поэтому создание хаба критически важно, заключает эксперт."В целом у Турции очень сильная экономика, и бедствие затронуло все же небольшую ее часть. Все отстроят, причем активная работа по восстановлению подстегнет ВВП", — говорит Разуваев.Экономическая политика Эрдогана предусматривает низкую ключевую ставку, а при дешевых займах строительство развивается беспрепятственно. Что касается экспорта, то, по мнению Разуваева, снижение здесь будет временным. В рамках сотрудничества с Москвой аналитик прогнозирует дальнейший рост товарооборота — за счет развития параллельного импорта и распространения турецких брендов на российском рынке.
https://ria.ru/20230130/torgovlya-1847304599.html
https://ria.ru/20230203/ekonomika-1849327269.html
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турция, россия, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, землетрясение в турции и сирии
Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз, Землетрясение в Турции и Сирии
08:00 19.02.2023 (обновлено: 08:16 19.02.2023)
 

Из-под обломков. Что осталось от турецкой экономики после землетрясения

© Sputnik / Махир Бозтепе / Перейти в медиабанкСпасатели на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция
Спасатели на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© Sputnik / Махир Бозтепе
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. В Турции погибли более 38 тысяч человек, разрушено около 400 тысяч жилых и промышленных зданий в десяти провинциях. Ущерб от стихийного бедствия, по предварительным данным, достиг десяти процентов ВВП. Какие меры предпримет правительство — в материале РИА Новости.

Было — и не стало

Сильнейшее за столетие землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром в южной провинции Кахраманмараш привело к очень печальным последствиям. Регионы, затронутые бедствием, обеспечивали 15% аграрной продукции Турции, 8,5% экспорта и приносили 7,5% налоговых поступлений в казну.
Государство оценивает убытки в 50 миллиардов долларов, а конфедерация предприятий и бизнеса — в 84, из которых 70 пойдут на восстановление домов, линий электропередачи и инфраструктуры. При этом, как сообщает газета Yeni Şafak, пока подсчитали только половину ущерба. Необходимо реконструировать свыше 400 тысяч зданий, из них 300 тысяч — в жилом секторе. Промышленные предприятия пострадали меньше. Например, компания SASA Polyester сообщила, что ее объекты в Адане уцелели, производство продолжается.
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкЛиквидация последствий землетрясения в Турции продолжается
Ликвидация последствий землетрясения продолжается в Турции - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
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Ликвидация последствий землетрясения в Турции продолжается
Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум заявил: большинство зданий разрушилось из-за особенностей грунта, разжижения почвы и проблем с инженерными коммуникациями. В основном это дома, возведенные до Измитского землетрясения 1999-го — после него правила строительства в сейсмоопасных зонах ужесточили. По словам чиновника, сейчас подыскивают новые площади для возведения к июню 100 тысяч жилых зданий.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган обещает в течение года закончить восстановительные работы в десяти регионах, выплатить каждой пострадавшей семье по десять тысяч лир (примерно 530 долларов) и переселить людей из палаток в отели на побережье. Однако это потребует колоссальных затрат.

Откуда деньги?

У Турции несколько источников иностранных инвестиций: Европейский союз, США, Россия и Китай. По мнению экономиста Леонида Хазанова, ЕС сейчас сам в тяжелом экономическом положении и спасать Турцию не станет. Поддержку США и Китая примут в ограниченных объемах, чтобы избежать зависимости. Слишком сближаться с Москвой Анкаре тоже невыгодно — есть риск попасть под американские санкции. Не исключены также капитальные вложения из Индии и стран Персидского залива.
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Вероятнее всего, правительство будет проводить осторожную политику — привлекать средства из различных государств и брать от всех понемногу, считает эксперт.
Специалисты сходятся во мнении, что основным кредитором выступит Катар. "Это богатая страна, для которой Турция — гарант безопасности в условиях сложных отношений с соседями", — говорит член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Кроме того, Эрдоган может начать реализацию давнего плана по превращению Стамбула в финансовый центр исламского мира — чтобы не только все восстановить, но и провести модернизацию турецкой экономики.
Однако аналитик Андрей Верников не предвидит инвестиционного прорыва в ближайшие месяцы. По его словам, бизнесмены будут осторожны и дождутся развязки политической ситуации между правящей партией и оппозицией. При этом, полагает эксперт, катаклизм повлечет за собой не только снижение экспорта и заморозку темпов параллельного импорта в Россию, но и усложнит создание газового хаба.
© Sputnik / Осман Нури Черит / Перейти в медиабанкПострадавшие от землетрясения жители турецкого города Кахраманмараш
Пострадавшие от землетрясения жители турецкого города Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Sputnik / Осман Нури Черит
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Пострадавшие от землетрясения жители турецкого города Кахраманмараш
"В мировой экономике есть конкуренция за ресурсы развивающихся рынков. Естественно, в такой ситуации вкладываться в Турцию невыгодно — это не точка долгосрочного роста, особенно на фоне скандалов и высокой инфляции. Так что Эрдоган рискует оказаться в слабой позиции перед грядущими выборами", — отмечает Верников.

Судьба испытывает сильных

Тем не менее большинство аналитиков считает, что строительство газового хаба продолжится. Как указывает Хазанов, для Турции проект интересен с точки зрения продажи голубого топлива — а деньги сейчас очень нужны для восстановления инфраструктуры. В то же время последствия землетрясения вряд ли серьезно отразятся на России. Разве что на родину вернется больше людей, уехавших в прошлом году.
Несмотря на вынужденные задержки в переговорах, реализацию газового проекта не отложат надолго, уверен Разуваев. Саммит перенесли с середины февраля на 21-22 марта: учитывая масштабы разрушений, срок небольшой. Зависимость от цен на энергоресурсы — фундаментальная слабость Анкары, поэтому создание хаба критически важно, заключает эксперт.
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"В целом у Турции очень сильная экономика, и бедствие затронуло все же небольшую ее часть. Все отстроят, причем активная работа по восстановлению подстегнет ВВП", — говорит Разуваев.
Экономическая политика Эрдогана предусматривает низкую ключевую ставку, а при дешевых займах строительство развивается беспрепятственно. Что касается экспорта, то, по мнению Разуваева, снижение здесь будет временным. В рамках сотрудничества с Москвой аналитик прогнозирует дальнейший рост товарооборота — за счет развития параллельного импорта и распространения турецких брендов на российском рынке.
 
ТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганЕвросоюзЗемлетрясение в Турции и Сирии
 
 
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