https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852975791.html

Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов - РИА Новости, 19.02.2023

Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T15:25

2023-02-19T15:25

2023-02-19T15:25

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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технологии

рубежное

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. Всего с начала СВО было уничтожено 385 украинских военных самолетов, 210 вертолетов, 3178 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7935 танков и других боевых бронированных машин, 1029 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4144 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8458 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

рубежное

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, донецкая народная республика, технологии, рубежное, украина, вооруженные силы украины