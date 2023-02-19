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Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов - РИА Новости, 19.02.2023
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Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов - РИА Новости, 19.02.2023
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:25
2023-02-19T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
технологии
рубежное
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. Всего с начала СВО было уничтожено 385 украинских военных самолетов, 210 вертолетов, 3178 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7935 танков и других боевых бронированных машин, 1029 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4144 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8458 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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в мире, россия, донецкая народная республика, технологии, рубежное, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Технологии, Рубежное, Украина, Вооруженные силы Украины
15:25 19.02.2023
 
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов

Минобороны: российские системы ПВО за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО
Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
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Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Донецкой Народной Республики, Голиково, Кузьмино, Рубежное, Житловка Луганской Народной Республики и города Херсон", - говорится в сообщении.
Всего с начала СВО было уничтожено 385 украинских военных самолетов, 210 вертолетов, 3178 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7935 танков и других боевых бронированных машин, 1029 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4144 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8458 единиц специальной военной автомобильной техники.
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