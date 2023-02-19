https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852975791.html
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов - РИА Новости, 19.02.2023
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:25
2023-02-19T15:25
2023-02-19T15:25
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. Всего с начала СВО было уничтожено 385 украинских военных самолетов, 210 вертолетов, 3178 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7935 танков и других боевых бронированных машин, 1029 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4144 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8458 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, технологии, рубежное, украина, вооруженные силы украины
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Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
Минобороны: российские системы ПВО за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников