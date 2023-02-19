https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852975450.html

Российские военные поразили два командных пункта ВСУ в Запорожье и ДНР

Российские военные поразили два командных пункта ВСУ в Запорожье и ДНР - РИА Новости, 19.02.2023

Российские военные поразили два командных пункта ВСУ в Запорожье и ДНР

У Малиновки Запорожской области и Угледара в ДНР поражены командные пункты украинских 102 бригады территориальной обороны и 72 механизированной бригады,... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T15:23

2023-02-19T15:23

2023-02-19T15:33

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851618001_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6307fe2f576dfc0a22db74c97ad8f8c5.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. У Малиновки Запорожской области и Угледара в ДНР поражены командные пункты украинских 102 бригады территориальной обороны и 72 механизированной бригады, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области и Угледар ДНР поражены командные пункты 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады украинских войск.

https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852974535.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, россия