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Российские военные поразили два командных пункта ВСУ в Запорожье и ДНР - РИА Новости, 19.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852975450.html
Российские военные поразили два командных пункта ВСУ в Запорожье и ДНР
Российские военные поразили два командных пункта ВСУ в Запорожье и ДНР - РИА Новости, 19.02.2023
Российские военные поразили два командных пункта ВСУ в Запорожье и ДНР
У Малиновки Запорожской области и Угледара в ДНР поражены командные пункты украинских 102 бригады территориальной обороны и 72 механизированной бригады,... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:23
2023-02-19T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. У Малиновки Запорожской области и Угледара в ДНР поражены командные пункты украинских 102 бригады территориальной обороны и 72 механизированной бригады, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области и Угледар ДНР поражены командные пункты 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады украинских войск.
https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852974535.html
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Дарья Буймова
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в мире, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия
15:23 19.02.2023 (обновлено: 15:33 19.02.2023)
 
Российские военные поразили два командных пункта ВСУ в Запорожье и ДНР

Минобороны: российские военные поразили два командных пункта ВСУ в Запорожье и ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкБМП-2 военнослужащих мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО
БМП-2 военнослужащих мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
БМП-2 военнослужащих мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. У Малиновки Запорожской области и Угледара в ДНР поражены командные пункты украинских 102 бригады территориальной обороны и 72 механизированной бригады, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области и Угледар ДНР поражены командные пункты 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады украинских войск.
Минобороны об уничтожении опорных пунктов и складов ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Вчера, 15:18Специальная военная операция на Украине
В районе Водяного уничтожены два склада ВСУ с боеприпасами и топливом
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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