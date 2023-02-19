https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852975450.html
Российские военные поразили два командных пункта ВСУ в Запорожье и ДНР
Российские военные поразили два командных пункта ВСУ в Запорожье и ДНР - РИА Новости, 19.02.2023
Российские военные поразили два командных пункта ВСУ в Запорожье и ДНР
У Малиновки Запорожской области и Угледара в ДНР поражены командные пункты украинских 102 бригады территориальной обороны и 72 механизированной бригады,... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:23
2023-02-19T15:23
2023-02-19T15:33
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. У Малиновки Запорожской области и Угледара в ДНР поражены командные пункты украинских 102 бригады территориальной обороны и 72 механизированной бригады, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области и Угледар ДНР поражены командные пункты 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады украинских войск.
https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852974535.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия
15:23 19.02.2023 (обновлено: 15:33 19.02.2023)
Российские военные поразили два командных пункта ВСУ в Запорожье и ДНР
Минобороны: российские военные поразили два командных пункта ВСУ в Запорожье и ДНР