https://ria.ru/20230219/snegopad-1853203103.html

Горслужбы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада

Горслужбы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада - РИА Новости, 20.02.2023

Горслужбы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада

Столичные городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-19T12:47

2023-02-19T12:47

2023-02-20T16:48

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городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Столичные городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. В сообщении отметили, что по прогнозам синоптиков, снег в столице продлится в течение всего дня. Общий прирост свежевыпавшего снега за выходные составит до 10 сантиметров. До конца дня временами ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Отмечается, что повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. В комплексе городского хозяйства попросили горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20230219/sneg-1852941068.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы