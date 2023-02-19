12:47 19.02.2023 (обновлено: 16:48 20.02.2023)
Горслужбы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкСпецтехника чистит проезжую часть после снегопада
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Столичные городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
В сообщении отметили, что по прогнозам синоптиков, снег в столице продлится в течение всего дня. Общий прирост свежевыпавшего снега за выходные составит до 10 сантиметров. До конца дня временами ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
"Городские службы работают в режиме повышенной готовности. В 12.00 приступили к очередному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
В комплексе городского хозяйства попросили горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
19 февраля, 10:19В Москве обновился снежный максимум зимы