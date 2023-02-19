В Airbus заявили об ограниченной пользе от передачи Киеву самолетов
Глава подразделения Airbus Шольхорн не видит военной выгоды от передачи Киеву самолетов
© AP Photo / Ariel SchalitИстребители Eurofighter Typhoon
© AP Photo / Ariel Schalit
Истребители Eurofighter Typhoon. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава оборонного и космического подразделения Airbus Михаэль Шольхорн заявил, что считает ограниченной непосредственную военную выгоду от предоставления Украине современных самолетов, передает агентство Блумберг.
"На фоне текущих дебатов по поводу того, следует ли союзникам направить на Украину истребители, глава Airbus заявил, что видит ограниченную непосредственную военную выгоду от поставок современных самолетов с учетом того, что для обучения пилотов потребуется примерно шесть месяцев", - говорится в сообщении агентства, которое взяло интервью у Шольхорна.
2 декабря 2022, 06:44В Airbus заявили о планах отказаться от российского титана
По его мнению, авиапарк страны должен "в идеале" состоять из самолетов одного типа из-за сложностей ремонтных работ и приобретения запчастей. При этом Шольхорн уточнил, что самолеты сейчас не в приоритете у заказчиков.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.