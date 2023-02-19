https://ria.ru/20230219/sheregesh-1852964318.html

Правительство одобрило субсидии на реконструкцию комплекса "Шерегеш"

Правительство одобрило субсидии на реконструкцию комплекса "Шерегеш" - РИА Новости, 19.02.2023

Правительство одобрило субсидии на реконструкцию комплекса "Шерегеш"

Правительство России одобрило выделение в 2023-2024 годах средств бюджету Кемеровской области для строительства объектов, инфраструктуры в рамках реализации... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T13:39

2023-02-19T13:39

2023-02-19T13:39

туризм

экономика

россия

кемеровская область

отдых в россии

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение в 2023-2024 годах средств бюджету Кемеровской области для строительства объектов, инфраструктуры в рамках реализации мероприятия "Комплексное развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", сообщается на сайте кабмина. "Решение Правительства: Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Отмечается, что программы социально-экономического развития Кузбасса, осуществляются в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

https://ria.ru/20230217/kuzbass-1852593970.html

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кемеровская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, кемеровская область, отдых в россии