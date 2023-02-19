https://ria.ru/20230219/sheregesh-1852964318.html
Правительство одобрило субсидии на реконструкцию комплекса "Шерегеш"
Правительство одобрило субсидии на реконструкцию комплекса "Шерегеш" - РИА Новости, 19.02.2023
Правительство одобрило субсидии на реконструкцию комплекса "Шерегеш"
Правительство России одобрило выделение в 2023-2024 годах средств бюджету Кемеровской области для строительства объектов, инфраструктуры в рамках реализации... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T13:39
2023-02-19T13:39
2023-02-19T13:39
туризм
экономика
россия
кемеровская область
отдых в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848434556_0:176:2016:1310_1920x0_80_0_0_431b354a70f0158bc290937f62a10b8a.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение в 2023-2024 годах средств бюджету Кемеровской области для строительства объектов, инфраструктуры в рамках реализации мероприятия "Комплексное развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", сообщается на сайте кабмина. "Решение Правительства: Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Отмечается, что программы социально-экономического развития Кузбасса, осуществляются в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
https://ria.ru/20230217/kuzbass-1852593970.html
россия
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848434556_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_f381eec105eda32385f86950d53edcd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, кемеровская область, отдых в россии
Туризм, Экономика, Россия, Кемеровская область, отдых в России
Правительство одобрило субсидии на реконструкцию комплекса "Шерегеш"
Правительство одобрило субсидии на реконструкцию инфраструктуры комплекса "Шерегеш"