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Правительство одобрило субсидии на реконструкцию комплекса "Шерегеш" - РИА Новости, 19.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230219/sheregesh-1852964318.html
Правительство одобрило субсидии на реконструкцию комплекса "Шерегеш"
Правительство одобрило субсидии на реконструкцию комплекса "Шерегеш" - РИА Новости, 19.02.2023
Правительство одобрило субсидии на реконструкцию комплекса "Шерегеш"
Правительство России одобрило выделение в 2023-2024 годах средств бюджету Кемеровской области для строительства объектов, инфраструктуры в рамках реализации... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T13:39
2023-02-19T13:39
туризм
экономика
россия
кемеровская область
отдых в россии
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение в 2023-2024 годах средств бюджету Кемеровской области для строительства объектов, инфраструктуры в рамках реализации мероприятия "Комплексное развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", сообщается на сайте кабмина. "Решение Правительства: Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Отмечается, что программы социально-экономического развития Кузбасса, осуществляются в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
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россия
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экономика, россия, кемеровская область, отдых в россии
Туризм, Экономика, Россия, Кемеровская область, отдых в России
13:39 19.02.2023
 
Правительство одобрило субсидии на реконструкцию комплекса "Шерегеш"

Правительство одобрило субсидии на реконструкцию инфраструктуры комплекса "Шерегеш"

© РИА Новости / Ольга РаспоповаКурорт Шерегеш. Вид на поселок
Курорт Шерегеш. Вид на поселок - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Ольга Распопова
Курорт Шерегеш. Вид на поселок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение в 2023-2024 годах средств бюджету Кемеровской области для строительства объектов, инфраструктуры в рамках реализации мероприятия "Комплексное развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", сообщается на сайте кабмина.
"Решение Правительства: Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что программы социально-экономического развития Кузбасса, осуществляются в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
Отдыхающие у подножия горы Зеленая на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 12:03Туризм
На развитие курорта "Шерегеш" в Кузбассе выделили около миллиарда рублей
 
ТуризмЭкономикаРоссияКемеровская областьотдых в России
 
 
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