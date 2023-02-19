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В положение Роспотребнадзора о биоугрозах внесут изменения - РИА Новости, 19.02.2023
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В положение Роспотребнадзора о биоугрозах внесут изменения
В положение Роспотребнадзора о биоугрозах внесут изменения - РИА Новости, 19.02.2023
В положение Роспотребнадзора о биоугрозах внесут изменения
Правительство России одобрило изменение в положение Роспотребнадзора о новых угрозах биологического характера и прогнозировании эпидемиологической ситуации,... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T13:21
2023-02-19T13:26
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило изменение в положение Роспотребнадзора о новых угрозах биологического характера и прогнозировании эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте кабмина. "Решение Правительства: Принять проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект постановления направлен на быстрое выявление новых угроз биологического характера, прогнозирование эпидемиологической ситуации и принятие соответствующих мер. Кроме того, правительство одобрило изменения в закон "О противодействии коррупции". Уточняется, что изменения необходимы из-за пробелов в законе в части порядка привлечения к ответственности в случае увольнения (прекращения полномочий) лица после завершения антикоррупционной проверки и до принятия решения о взыскании за коррупционное правонарушение.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
13:21 19.02.2023 (обновлено: 13:26 19.02.2023)
 
В положение Роспотребнадзора о биоугрозах внесут изменения

Правительство одобрило изменения в положение Роспотребнадзора о биологических угрозах

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкСотрудник Роспотребнадзора
Сотрудник Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Сотрудник Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило изменение в положение Роспотребнадзора о новых угрозах биологического характера и прогнозировании эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте кабмина.
"Решение Правительства: Принять проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что проект постановления направлен на быстрое выявление новых угроз биологического характера, прогнозирование эпидемиологической ситуации и принятие соответствующих мер.
Кроме того, правительство одобрило изменения в закон "О противодействии коррупции". Уточняется, что изменения необходимы из-за пробелов в законе в части порядка привлечения к ответственности в случае увольнения (прекращения полномочий) лица после завершения антикоррупционной проверки и до принятия решения о взыскании за коррупционное правонарушение.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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