https://ria.ru/20230219/rospotrebnadzor-1852962365.html

В положение Роспотребнадзора о биоугрозах внесут изменения

В положение Роспотребнадзора о биоугрозах внесут изменения - РИА Новости, 19.02.2023

В положение Роспотребнадзора о биоугрозах внесут изменения

Правительство России одобрило изменение в положение Роспотребнадзора о новых угрозах биологического характера и прогнозировании эпидемиологической ситуации,... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T13:21

2023-02-19T13:21

2023-02-19T13:26

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило изменение в положение Роспотребнадзора о новых угрозах биологического характера и прогнозировании эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте кабмина. "Решение Правительства: Принять проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект постановления направлен на быстрое выявление новых угроз биологического характера, прогнозирование эпидемиологической ситуации и принятие соответствующих мер. Кроме того, правительство одобрило изменения в закон "О противодействии коррупции". Уточняется, что изменения необходимы из-за пробелов в законе в части порядка привлечения к ответственности в случае увольнения (прекращения полномочий) лица после завершения антикоррупционной проверки и до принятия решения о взыскании за коррупционное правонарушение.

https://ria.ru/20230201/pentagon-1849033669.html

https://ria.ru/20230215/sovfed-1852099717.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)