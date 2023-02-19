https://ria.ru/20230219/rospotrebnadzor-1852962365.html
В положение Роспотребнадзора о биоугрозах внесут изменения
В положение Роспотребнадзора о биоугрозах внесут изменения - РИА Новости, 19.02.2023
В положение Роспотребнадзора о биоугрозах внесут изменения
Правительство России одобрило изменение в положение Роспотребнадзора о новых угрозах биологического характера и прогнозировании эпидемиологической ситуации,... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T13:21
2023-02-19T13:21
2023-02-19T13:26
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило изменение в положение Роспотребнадзора о новых угрозах биологического характера и прогнозировании эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте кабмина. "Решение Правительства: Принять проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект постановления направлен на быстрое выявление новых угроз биологического характера, прогнозирование эпидемиологической ситуации и принятие соответствующих мер. Кроме того, правительство одобрило изменения в закон "О противодействии коррупции". Уточняется, что изменения необходимы из-за пробелов в законе в части порядка привлечения к ответственности в случае увольнения (прекращения полномочий) лица после завершения антикоррупционной проверки и до принятия решения о взыскании за коррупционное правонарушение.
https://ria.ru/20230201/pentagon-1849033669.html
https://ria.ru/20230215/sovfed-1852099717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
13:21 19.02.2023 (обновлено: 13:26 19.02.2023)
В положение Роспотребнадзора о биоугрозах внесут изменения
Правительство одобрило изменения в положение Роспотребнадзора о биологических угрозах