https://ria.ru/20230219/provokatsiya-1852999056.html

Минобороны раскрыло подробности провокации Киева с утечкой радиации

Минобороны раскрыло подробности провокации Киева с утечкой радиации - РИА Новости, 19.02.2023

Минобороны раскрыло подробности провокации Киева с утечкой радиации

Киевский режим готовит провокацию на одном из радиационно-опасных объектов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T18:04

2023-02-19T18:04

2023-02-19T19:21

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Киевский режим готовит провокацию на одном из радиационно-опасных объектов, сообщили в Минобороны.По данным ведомства, украинские власти хотят инсценировать локальное заражение местности в преддверии начала работы 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН. Уточняется, что для реализации этих планов на Украину с территории одной из европейских стран привезли несколько контейнеров с радиоактивными веществами. Их собираются применить для инсценировки локального заражения местности в районе одного из подконтрольных Киеву радиационно опасных объектов.Во вторник российский Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию заявил, что украинские власти при поддержке США и Европы готовят масштабную провокацию в Чернобыле и окрестностях. Ее цель — обвинить Москву в якобы "грубом нарушении" Конвенции о ядерной безопасности накануне спецсессии Генассамблеи ООН. В числе прочего планируется заявить, что якобы из-за действий российских военных на ЧАЭС произошло радиоактивное заражение территории Украины.Уточняется, что практическая реализация провокации началась в конце января 2023 года. Тогда Киев запросил у Европейского координационного центра по реагированию на бедствия и катастрофы 66 тысяч комплектов специальной защитной одежды, 20 миллионов гражданских противогазов, а также приборов химической разведки, дозиметров и широкой номенклатуры антидотов.

https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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