18:04 19.02.2023 (обновлено: 19:21 19.02.2023)
Минобороны раскрыло подробности провокации Киева с утечкой радиации
Минобороны России сообщило о подготовке Киевом провокации с радиоактивными веществами
Здание Министерства обороны России. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Киевский режим готовит провокацию на одном из радиационно-опасных объектов, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, украинские власти хотят инсценировать локальное заражение местности в преддверии начала работы 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН.
"Целью провокации является обвинение Вооруженных сил Российской Федерации в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведших к утечке радиоактивных веществ и заражению местности", — подчеркнули в Минобороны.
Уточняется, что для реализации этих планов на Украину с территории одной из европейских стран привезли несколько контейнеров с радиоактивными веществами. Их собираются применить для инсценировки локального заражения местности в районе одного из подконтрольных Киеву радиационно опасных объектов.
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Во вторник российский Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию заявил, что украинские власти при поддержке США и Европы готовят масштабную провокацию в Чернобыле и окрестностях. Ее цель — обвинить Москву в якобы "грубом нарушении" Конвенции о ядерной безопасности накануне спецсессии Генассамблеи ООН. В числе прочего планируется заявить, что якобы из-за действий российских военных на ЧАЭС произошло радиоактивное заражение территории Украины.
Уточняется, что практическая реализация провокации началась в конце января 2023 года. Тогда Киев запросил у Европейского координационного центра по реагированию на бедствия и катастрофы 66 тысяч комплектов специальной защитной одежды, 20 миллионов гражданских противогазов, а также приборов химической разведки, дозиметров и широкой номенклатуры антидотов.