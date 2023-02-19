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Минобороны раскрыло подробности провокации Киева с утечкой радиации - РИА Новости, 19.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/provokatsiya-1852999056.html
Минобороны раскрыло подробности провокации Киева с утечкой радиации
Минобороны раскрыло подробности провокации Киева с утечкой радиации - РИА Новости, 19.02.2023
Минобороны раскрыло подробности провокации Киева с утечкой радиации
Киевский режим готовит провокацию на одном из радиационно-опасных объектов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T18:04
2023-02-19T19:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
в мире
россия
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Киевский режим готовит провокацию на одном из радиационно-опасных объектов, сообщили в Минобороны.По данным ведомства, украинские власти хотят инсценировать локальное заражение местности в преддверии начала работы 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН. Уточняется, что для реализации этих планов на Украину с территории одной из европейских стран привезли несколько контейнеров с радиоактивными веществами. Их собираются применить для инсценировки локального заражения местности в районе одного из подконтрольных Киеву радиационно опасных объектов.Во вторник российский Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию заявил, что украинские власти при поддержке США и Европы готовят масштабную провокацию в Чернобыле и окрестностях. Ее цель — обвинить Москву в якобы "грубом нарушении" Конвенции о ядерной безопасности накануне спецсессии Генассамблеи ООН. В числе прочего планируется заявить, что якобы из-за действий российских военных на ЧАЭС произошло радиоактивное заражение территории Украины.Уточняется, что практическая реализация провокации началась в конце января 2023 года. Тогда Киев запросил у Европейского координационного центра по реагированию на бедствия и катастрофы 66 тысяч комплектов специальной защитной одежды, 20 миллионов гражданских противогазов, а также приборов химической разведки, дозиметров и широкой номенклатуры антидотов.
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, украина, в мире, россия, оон, генеральная ассамблея оон, европа, министерство обороны рф (минобороны рф), киев, рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, михаил ульянов (дипломат)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Европа, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Киев, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, МАГАТЭ, Михаил Ульянов (дипломат)
18:04 19.02.2023 (обновлено: 19:21 19.02.2023)
 
Минобороны раскрыло подробности провокации Киева с утечкой радиации

Минобороны России сообщило о подготовке Киевом провокации с радиоактивными веществами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны России
Здание Министерства обороны России - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Киевский режим готовит провокацию на одном из радиационно-опасных объектов, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, украинские власти хотят инсценировать локальное заражение местности в преддверии начала работы 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН.

"Целью провокации является обвинение Вооруженных сил Российской Федерации в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведших к утечке радиоактивных веществ и заражению местности", — подчеркнули в Минобороны.

Уточняется, что для реализации этих планов на Украину с территории одной из европейских стран привезли несколько контейнеров с радиоактивными веществами. Их собираются применить для инсценировки локального заражения местности в районе одного из подконтрольных Киеву радиационно опасных объектов.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 08:00
В США задумались о передаче Украине ядерного оружия
Во вторник российский Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию заявил, что украинские власти при поддержке США и Европы готовят масштабную провокацию в Чернобыле и окрестностях. Ее цель — обвинить Москву в якобы "грубом нарушении" Конвенции о ядерной безопасности накануне спецсессии Генассамблеи ООН. В числе прочего планируется заявить, что якобы из-за действий российских военных на ЧАЭС произошло радиоактивное заражение территории Украины.
Уточняется, что практическая реализация провокации началась в конце января 2023 года. Тогда Киев запросил у Европейского координационного центра по реагированию на бедствия и катастрофы 66 тысяч комплектов специальной защитной одежды, 20 миллионов гражданских противогазов, а также приборов химической разведки, дозиметров и широкой номенклатуры антидотов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаВ миреРоссияООНГенеральная Ассамблея ООНЕвропаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КиевРафаэль ГроссиВладимир ПутинМАГАТЭМихаил Ульянов (дипломат)
 
 
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