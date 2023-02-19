https://ria.ru/20230219/prestupnost-1853012552.html
Мэр Днепрорудного поблагодарил российские власти за борьбу с преступностью
Мэр Днепрорудного поблагодарил российские власти за борьбу с преступностью - РИА Новости, 19.02.2023
Мэр Днепрорудного поблагодарил российские власти за борьбу с преступностью
Глава горадминистрации Днепрорудного Запорожской области Николай Пастушенко заявил журналистам, что российские власти практически полностью искоренили в городе... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T19:42
2023-02-19T19:42
2023-02-19T20:26
специальная военная операция на украине
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Глава горадминистрации Днепрорудного Запорожской области Николай Пастушенко заявил журналистам, что российские власти практически полностью искоренили в городе преступность, в том числе наркоманию. По его словам, "разница довольно существенная", потому что "между на тот период существующей полицией и криминальными структурами, были определенные связи", "крышевались определенные виды преступности", в том числе связанные с наркотиками. "В настоящее время это практически все искоренено, потому что все обычные, нормальные люди хотят спокойной, нормальной жизни. Поэтому то, что происходит, может не устраивать только тех, кто хочет дестабилизировать ситуацию. Просто ждущий человек, который боится всего, что происходит, он, конечно же, не опасен. Опасны те люди, которые затаились и пытаются сделать какие-то провокации, деструктив внести в нашу жизнь. Это успешно пресекается, и дальше, я думаю, мы будем вместе работать с нашими военными и с нашей полицией", - сказал Пастушенко.
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Мэр Днепрорудного в Запорожье: РФ избавила город от преступности и наркомании
Мэр города Днепрорудное Запорожской области Николай Пастушенко рассказал, что РФ практически избавила город от преступности и наркомании, которая процветала там до начала спецоперации
2023-02-19T19:42
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запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия
19:42 19.02.2023 (обновлено: 20:26 19.02.2023)
Мэр Днепрорудного поблагодарил российские власти за борьбу с преступностью
Мэр Днепрорудного Пастушенко поблагодарил российские власти за борьбу с преступностью
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости.
Глава горадминистрации Днепрорудного Запорожской области Николай Пастушенко заявил журналистам
, что российские власти практически полностью искоренили в городе преступность, в том числе наркоманию.
По его словам, "разница довольно существенная", потому что "между на тот период существующей полицией и криминальными структурами, были определенные связи", "крышевались определенные виды преступности", в том числе связанные с наркотиками.
"В настоящее время это практически все искоренено, потому что все обычные, нормальные люди хотят спокойной, нормальной жизни. Поэтому то, что происходит, может не устраивать только тех, кто хочет дестабилизировать ситуацию. Просто ждущий человек, который боится всего, что происходит, он, конечно же, не опасен. Опасны те люди, которые затаились и пытаются сделать какие-то провокации, деструктив внести в нашу жизнь. Это успешно пресекается, и дальше, я думаю, мы будем вместе работать с нашими военными и с нашей полицией", - сказал Пастушенко.