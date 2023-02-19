https://ria.ru/20230219/pravki-1852934377.html

Токио не будет менять закон о самообороне из-за аэростатов, считает эксперт

Токио не будет менять закон о самообороне из-за аэростатов, считает эксперт - РИА Новости, 19.02.2023

Токио не будет менять закон о самообороне из-за аэростатов, считает эксперт

Правительство премьер-министра Японии Фумио Кисиды вряд ли пойдет на внесение поправок к закону о силах самообороны, определяющему порядок использования оружия... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T09:08

2023-02-19T09:08

2023-02-19T09:08

в мире

япония

фумио кисида

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ТОКИО, 19 фев – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Правительство премьер-министра Японии Фумио Кисиды вряд ли пойдет на внесение поправок к закону о силах самообороны, определяющему порядок использования оружия для уничтожения объектов, нарушивших воздушное пространство страны, а ограничится изменением трактовки, чтобы получить возможность сбивать неопознанные аэростаты. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил видный эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо. Ранее на этой неделе правительство Японии начало согласовывать вопрос об изменении правил применения оружия силами самообороны, что позволит им сбивать воздушные шары. План правительства в пятницу был одобрен представителями правящего блока. "Если коротко, то если бы правительство Кисиды хотело бы внести поправки к закону, это не составило бы труда. Правящая коалиция имеет превосходящее большинство мест в обеих палатах парламента, и у оппозиции нет никаких возможностей заблокировать проведение предложения. Однако, администрация Кисиды будет очень осторожна по вопросу поправок. Скорее всего, они будут действовать, изменив интерпретацию положений закона, что позволит сбивать шары", - отметил эксперт. По мнению Камикубо, власти могут не пойти на внесение поправок к закону еще и по той причине, что "в процессе выработки проекта будут высказываться различные мнения не только от представителей оппозиционных партий, но и представителей правящей партии". "Весь этот процесс потребует много времени, и если общественность посчитает, что данный процесс сбивает с толку, то уровень поддержки кабинета министров может упасть. И правительство Кисиды будет этого опасаться", - подчеркнул профессор. С другой стороны, добавил политолог, "изменение интерпретации положений закона может быть произведено гораздо проще и без прений в парламенте". Неопознанные летающие объекты были замечены над Японией трижды: в ноябре 2019 года над префектурой Кагосима, в июне 2020 над городом Сэндай и в сентябре 2021 года над префектурой Аомори. Министерство обороны Японии считает, что, предположительно, они являются китайскими разведывательными воздушными шарами. Ранее бывший министр обороны Японии Ицунори Онодэра, который возглавляет в правящей в стране Либерально-демократической партии комитет по обеспечению обороны, назвал шары неизвестного происхождения, трижды появлявшиеся в небе над страной, "большой дырой в обороне", а также заявил, что потребует объяснений от правительства.

https://ria.ru/20230219/aerostat-1852913948.html

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япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, япония, фумио кисида