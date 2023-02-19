https://ria.ru/20230219/pozhar-1852988038.html
В Пензенской области загорелся цех мебельной фабрики
В Пензенской области загорелся цех мебельной фабрики - РИА Новости, 19.02.2023
В Пензенской области загорелся цех мебельной фабрики
Производственный цех мебельной фабрики горит в городе Кузнецке Пензенской области, возгорание локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров, никто не... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T16:43
2023-02-19T16:43
2023-02-19T16:44
происшествия
пензенская область
коммерческая недвижимость
кузнецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости. Производственный цех мебельной фабрики горит в городе Кузнецке Пензенской области, возгорание локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщили в областном главке МЧС. В 14.20 мск от очевидца поступило сообщение в МЧС о том, что горит производственный цех мебельной фабрики по адресу: улица Пензенская, 118А. "Здание переменной этажности, каркасное металлическое с утеплителем, третья степень огнестойкости, общая площадь здания 1700 квадратных метров… Наблюдалось задымление в цеху по обтяжке мебели. В 15.06 мск локализация пожара на площади 1200 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет", - сказала журналистам начальник пресс-службы главка Анна Шупилова.
https://ria.ru/20230219/pozhar-1852929397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пензенская область, коммерческая недвижимость, кузнецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пензенская область, Коммерческая недвижимость, Кузнецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:43 19.02.2023 (обновлено: 16:44 19.02.2023)
В Пензенской области загорелся цех мебельной фабрики
В Пензенской области загорелся цех мебельной фабрики на площади 1,2 тысячи "квадратов"