https://ria.ru/20230219/povestki-1853015179.html

В Раде обсудят резонансные случаи вручения повесток

В Раде обсудят резонансные случаи вручения повесток - РИА Новости, 19.02.2023

В Раде обсудят резонансные случаи вручения повесток

Комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки на следующей неделе проведет заседание с представителями украинского минобороны... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T20:01

2023-02-19T20:01

2023-02-19T20:01

специальная военная операция на украине

в мире

федор вениславский

верховная рада украины

украина

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки на следующей неделе проведет заседание с представителями украинского минобороны по вопросу мобилизации и вручения повесток прямо на улицах и с применением физической силы, сообщил член комитета Федор Вениславский. "Есть мобилизационные методы, которые нас, членов комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, не удовлетворяют. На следующей неделе мы инициировали заседание комитета, где заслушаем руководителей на уровне вооруженных сил Украины, которые отвечают за мобилизационные мероприятия, по резонансным случаям, когда представители военных комиссариатов вручают повестки буквально на улице, иногда нанося телесные повреждения гражданам", - сказал Вениславский украинскому изданию "Укринформ". По его словам, по результатам заседания комитета будут даны рекомендации о пределах, в которых представители военных комиссариатов могут действовать. Ряд украинских СМИ зимой сообщал об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230214/ukraina-1851967372.html

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Подпольщик рассказал о жестких методах мобилизации в украинские войска Подпольщики Николаева рассказали РИА Новости о жестких методах мобилизации жителей города в украинские войска: людей обманом вызывают на работу под выдуманным предлогом большого заказа, перекрывают рынок для отлова мужчин, а отцу, отбивавшему сына от неправомерной мобилизации, прострелили ноги. 2023-02-19T20:01 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, федор вениславский, верховная рада украины, украина