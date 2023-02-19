https://ria.ru/20230219/postradavshie-1853004010.html

Число пострадавших при украинском обстреле Донецка возросло до десяти

Число пострадавших при украинском обстреле Донецка возросло до десяти - РИА Новости, 19.02.2023

Число пострадавших при украинском обстреле Донецка возросло до десяти

Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками центра Донецка возросло до 10, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T18:49

2023-02-19T18:49

2023-02-19T18:49

специальная военная операция на украине

донецк

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в мире

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками центра Донецка возросло до 10, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. В воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецке за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался в том числе и центр города. В администрации города сообщили о повреждении библиотеки, школы, парковой зоны, детского сада. Штаб ранее информировал о девяти пострадавших.

https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852371214.html

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донецк, донецкая народная республика, украина, в мире, вооруженные силы украины