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Число пострадавших при украинском обстреле Донецка возросло до десяти
Число пострадавших при украинском обстреле Донецка возросло до десяти - РИА Новости, 19.02.2023
Число пострадавших при украинском обстреле Донецка возросло до десяти
Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками центра Донецка возросло до 10, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T18:49
2023-02-19T18:49
2023-02-19T18:49
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками центра Донецка возросло до 10, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. В воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецке за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался в том числе и центр города. В администрации города сообщили о повреждении библиотеки, школы, парковой зоны, детского сада. Штаб ранее информировал о девяти пострадавших.
https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852371214.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при украинском обстреле Донецка возросло до десяти
В ДНР сообщили об увеличении числа пострадавших при украинском обстреле Донецка до десяти