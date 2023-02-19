https://ria.ru/20230219/pogoda-1852973283.html

Двадцатиградусные морозы в столичном регионе сменит оттепель

Двадцатиградусные морозы в столичном регионе сменит оттепель - РИА Новости, 19.02.2023

Двадцатиградусные морозы в столичном регионе сменит оттепель

Морозы до минус 23 градусов ожидаются в столичном регионе в середине следующей недели, однако на выходных потеплеет до нуля градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T15:08

2023-02-19T15:08

2023-02-19T15:08

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Морозы до минус 23 градусов ожидаются в столичном регионе в середине следующей недели, однако на выходных потеплеет до нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в понедельник температура воздуха еще останется в рамках климатической нормы – от минус 2 до минус 7 градусов. Во вторник ночью температура воздуха в Москве резко понизится до минус 9-14 градусов, на севере Подмосковья до минус 15-20 градусов, в дневные часы будет не выше минус 5-10 градусов. "В среду в сумерках стужа усилится до минус 13-18 градусов, в северных районах столичного региона местами до минус 18-23 градусов, а днем всего минус 9-14 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в день Защитника Отечества ожидается солнечная, но морозная погода. Под утро воздух остынет до минус 15-20 градусов, днем будет минус 6-11 градусов, что на 6 градусов ниже положенной многолетней нормы. По словам синоптика, в выходные осадки продолжатся, но уже в смешанной фазе и преимущественно в виде мокрого снега, в течение суток будет около 0 градусов.

https://ria.ru/20230218/moroz-1852853291.html

https://ria.ru/20230219/pogoda-1852939800.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец