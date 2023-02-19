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Двадцатиградусные морозы в столичном регионе сменит оттепель - РИА Новости, 19.02.2023
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Двадцатиградусные морозы в столичном регионе сменит оттепель
Двадцатиградусные морозы в столичном регионе сменит оттепель - РИА Новости, 19.02.2023
Двадцатиградусные морозы в столичном регионе сменит оттепель
Морозы до минус 23 градусов ожидаются в столичном регионе в середине следующей недели, однако на выходных потеплеет до нуля градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:08
2023-02-19T15:08
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Морозы до минус 23 градусов ожидаются в столичном регионе в середине следующей недели, однако на выходных потеплеет до нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в понедельник температура воздуха еще останется в рамках климатической нормы – от минус 2 до минус 7 градусов. Во вторник ночью температура воздуха в Москве резко понизится до минус 9-14 градусов, на севере Подмосковья до минус 15-20 градусов, в дневные часы будет не выше минус 5-10 градусов. "В среду в сумерках стужа усилится до минус 13-18 градусов, в северных районах столичного региона местами до минус 18-23 градусов, а днем всего минус 9-14 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в день Защитника Отечества ожидается солнечная, но морозная погода. Под утро воздух остынет до минус 15-20 градусов, днем будет минус 6-11 градусов, что на 6 градусов ниже положенной многолетней нормы. По словам синоптика, в выходные осадки продолжатся, но уже в смешанной фазе и преимущественно в виде мокрого снега, в течение суток будет около 0 градусов.
https://ria.ru/20230218/moroz-1852853291.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
15:08 19.02.2023
 
Двадцатиградусные морозы в столичном регионе сменит оттепель

Двадцатиградусные морозы в столичном регионе на следующей неделе сменит оттепель до нуля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкОттепель
Оттепель - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Морозы до минус 23 градусов ожидаются в столичном регионе в середине следующей недели, однако на выходных потеплеет до нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что в понедельник температура воздуха еще останется в рамках климатической нормы – от минус 2 до минус 7 градусов. Во вторник ночью температура воздуха в Москве резко понизится до минус 9-14 градусов, на севере Подмосковья до минус 15-20 градусов, в дневные часы будет не выше минус 5-10 градусов.
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На следующей неделе в Москве ожидаются морозы до минус 18 градусов
"В среду в сумерках стужа усилится до минус 13-18 градусов, в северных районах столичного региона местами до минус 18-23 градусов, а днем всего минус 9-14 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в день Защитника Отечества ожидается солнечная, но морозная погода. Под утро воздух остынет до минус 15-20 градусов, днем будет минус 6-11 градусов, что на 6 градусов ниже положенной многолетней нормы.
"Однако улучшение погоды будет кратковременным, и уже в пятницу Москву атакует очередной снежный вихрь, который принесет с собой атлантическое тепло. Под утро мороз смягчится до минус 9-14 градусов, а днем потеплеет до 0…−5 градусов", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, в выходные осадки продолжатся, но уже в смешанной фазе и преимущественно в виде мокрого снега, в течение суток будет около 0 градусов.
Москва - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
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