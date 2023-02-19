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Овчинский: вебинары МТШ по аддитивным технологиям посетили 460 человек - РИА Новости, 19.02.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20230219/ovchinskiy-1852947230.html
Овчинский: вебинары МТШ по аддитивным технологиям посетили 460 человек
Овчинский: вебинары МТШ по аддитивным технологиям посетили 460 человек - РИА Новости, 19.02.2023
Овчинский: вебинары МТШ по аддитивным технологиям посетили 460 человек
Свыше 460 человек прослушали цикл онлайн-вебинаров по использованию аддитивных технологий в медицине, организованный Московской технической школой (МТШ) и... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T11:16
2023-02-19T11:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
общество
технологии
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Свыше 460 человек прослушали цикл онлайн-вебинаров по использованию аддитивных технологий в медицине, организованный Московской технической школой (МТШ) и академией "Цифра цифра", сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Отрасль аддитивных технологий не стоит на месте: появляются новые технологии и материалы. Для опережающей подготовки столичных инженеров в прошлом году в МТШ открылось направление "Аддитивные технологии", и были организованы бесплатные вебинары. Видя большой интерес со стороны аудитории и учитывая спрос на высококвалифицированных специалистов, в феврале в МТШ провели второй цикл вебинаров", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.На этот раз цикл был посвящен применению аддитивных технологий в медицинской практике, а также особенностям и преимуществам технологий металлической 3D-печати.Как пояснила генеральный директор образовательного центра Академия аддитивных технологий "Цифра Цифра" Дарья Орехова, цель вебинаров – не только познакомить слушателей с технологиями и процессами 3D-печати, но и дать понимание, как и где можно использовать аддитивные технологии в повседневной практике."Большой интерес к аддитивным технологиям сегодня проявляют специалисты из самых разных сфер деятельности: инженеры, дизайнеры, архитекторы, врачи, разработчики ПО, педагоги вузов и колледжей – и это далеко не весь список наших слушателей", - сказала Орехова, добавив, что в ближайшее будут организованы курсы по аддитивным технологиям "более прикладного характера".
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общество, технологии, владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Общество, Технологии, Владислав Овчинский, Москва
11:16 19.02.2023
 

Овчинский: вебинары МТШ по аддитивным технологиям посетили 460 человек

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППЦентр Аддитивных Технологий
Центр Аддитивных Технологий
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Центр Аддитивных Технологий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Свыше 460 человек прослушали цикл онлайн-вебинаров по использованию аддитивных технологий в медицине, организованный Московской технической школой (МТШ) и академией "Цифра цифра", сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Отрасль аддитивных технологий не стоит на месте: появляются новые технологии и материалы. Для опережающей подготовки столичных инженеров в прошлом году в МТШ открылось направление "Аддитивные технологии", и были организованы бесплатные вебинары. Видя большой интерес со стороны аудитории и учитывая спрос на высококвалифицированных специалистов, в феврале в МТШ провели второй цикл вебинаров", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
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На этот раз цикл был посвящен применению аддитивных технологий в медицинской практике, а также особенностям и преимуществам технологий металлической 3D-печати.
Как пояснила генеральный директор образовательного центра Академия аддитивных технологий "Цифра Цифра" Дарья Орехова, цель вебинаров – не только познакомить слушателей с технологиями и процессами 3D-печати, но и дать понимание, как и где можно использовать аддитивные технологии в повседневной практике.
"Большой интерес к аддитивным технологиям сегодня проявляют специалисты из самых разных сфер деятельности: инженеры, дизайнеры, архитекторы, врачи, разработчики ПО, педагоги вузов и колледжей – и это далеко не весь список наших слушателей", - сказала Орехова, добавив, что в ближайшее будут организованы курсы по аддитивным технологиям "более прикладного характера".
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыОбществоТехнологииВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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