https://ria.ru/20230219/ovchinskiy-1852947230.html

Овчинский: вебинары МТШ по аддитивным технологиям посетили 460 человек

Овчинский: вебинары МТШ по аддитивным технологиям посетили 460 человек - РИА Новости, 19.02.2023

Овчинский: вебинары МТШ по аддитивным технологиям посетили 460 человек

Свыше 460 человек прослушали цикл онлайн-вебинаров по использованию аддитивных технологий в медицине, организованный Московской технической школой (МТШ) и... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T11:16

2023-02-19T11:16

2023-02-19T11:16

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

общество

технологии

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Свыше 460 человек прослушали цикл онлайн-вебинаров по использованию аддитивных технологий в медицине, организованный Московской технической школой (МТШ) и академией "Цифра цифра", сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Отрасль аддитивных технологий не стоит на месте: появляются новые технологии и материалы. Для опережающей подготовки столичных инженеров в прошлом году в МТШ открылось направление "Аддитивные технологии", и были организованы бесплатные вебинары. Видя большой интерес со стороны аудитории и учитывая спрос на высококвалифицированных специалистов, в феврале в МТШ провели второй цикл вебинаров", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.На этот раз цикл был посвящен применению аддитивных технологий в медицинской практике, а также особенностям и преимуществам технологий металлической 3D-печати.Как пояснила генеральный директор образовательного центра Академия аддитивных технологий "Цифра Цифра" Дарья Орехова, цель вебинаров – не только познакомить слушателей с технологиями и процессами 3D-печати, но и дать понимание, как и где можно использовать аддитивные технологии в повседневной практике."Большой интерес к аддитивным технологиям сегодня проявляют специалисты из самых разных сфер деятельности: инженеры, дизайнеры, архитекторы, врачи, разработчики ПО, педагоги вузов и колледжей – и это далеко не весь список наших слушателей", - сказала Орехова, добавив, что в ближайшее будут организованы курсы по аддитивным технологиям "более прикладного характера".

https://ria.ru/20230217/ovchinskiy-1852569304.html

https://ria.ru/20230216/promdizayn-1852406341.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, владислав овчинский, москва