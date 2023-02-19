20:54 19.02.2023 (обновлено: 21:45 19.02.2023)
В США назвали красной линией Вашингтона поставки Китаем оружия России
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд назвала красной линией поставки Китаем оружия России
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Поставки Китаем вооружений России с целью их применения в конфликте на Украине станут красной линией для Вашингтона, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Ее слова приводятся на сайте миссии.
"Мы должны четко понимать, что, если есть какие-либо мысли и усилия со стороны китайцев и других, чтобы оказать поддержку русским (в ходе специальной операции на Украине. — Прим. ред.), то это неприемлемо. Опять же, это будет красная линия", — заявила она.
Накануне глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И сообщил о планах Пекина разработать документ с изложением своей точки зрения на урегулирование конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что текст будет включать предложения, сделанные председателем КНР Си Цзиньпином. Речь идет в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, а также серьезно относиться к угрозам в сфере безопасности.
Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела на них запрет. Президент республики Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.