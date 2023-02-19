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В США назвали красной линией Вашингтона поставки Китаем оружия России - РИА Новости, 19.02.2023
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В США назвали красной линией Вашингтона поставки Китаем оружия России
В США назвали красной линией Вашингтона поставки Китаем оружия России - РИА Новости, 19.02.2023
В США назвали красной линией Вашингтона поставки Китаем оружия России
Поставки Китаем вооружений России с целью их применения в конфликте на Украине станут красной линией для Вашингтона, заявила постоянный представитель США при... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T20:54
2023-02-19T21:45
политика
украина
китай
россия
ван и (политик)
оон
си цзиньпин
линда томас-гринфилд
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Поставки Китаем вооружений России с целью их применения в конфликте на Украине станут красной линией для Вашингтона, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Ее слова приводятся на сайте миссии.Накануне глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И сообщил о планах Пекина разработать документ с изложением своей точки зрения на урегулирование конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что текст будет включать предложения, сделанные председателем КНР Си Цзиньпином. Речь идет в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, а также серьезно относиться к угрозам в сфере безопасности.Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела на них запрет. Президент республики Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.
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политика, украина, китай, россия, ван и (политик), оон, си цзиньпин, линда томас-гринфилд
Политика, Украина, Китай, Россия, Ван И (политик), ООН, Си Цзиньпин, Линда Томас-Гринфилд
20:54 19.02.2023 (обновлено: 21:45 19.02.2023)
 
В США назвали красной линией Вашингтона поставки Китаем оружия России

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд назвала красной линией поставки Китаем оружия России

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Поставки Китаем вооружений России с целью их применения в конфликте на Украине станут красной линией для Вашингтона, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Ее слова приводятся на сайте миссии.

"Мы должны четко понимать, что, если есть какие-либо мысли и усилия со стороны китайцев и других, чтобы оказать поддержку русским (в ходе специальной операции на Украине. — Прим. ред.), то это неприемлемо. Опять же, это будет красная линия", — заявила она.

Накануне глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И сообщил о планах Пекина разработать документ с изложением своей точки зрения на урегулирование конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что текст будет включать предложения, сделанные председателем КНР Си Цзиньпином. Речь идет в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, а также серьезно относиться к угрозам в сфере безопасности.
Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела на них запрет. Президент республики Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.
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