https://ria.ru/20230219/oruzhie-1853022680.html

В США назвали красной линией Вашингтона поставки Китаем оружия России

В США назвали красной линией Вашингтона поставки Китаем оружия России - РИА Новости, 19.02.2023

В США назвали красной линией Вашингтона поставки Китаем оружия России

Поставки Китаем вооружений России с целью их применения в конфликте на Украине станут красной линией для Вашингтона, заявила постоянный представитель США при... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T20:54

2023-02-19T20:54

2023-02-19T21:45

политика

украина

китай

россия

ван и (политик)

оон

си цзиньпин

линда томас-гринфилд

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Поставки Китаем вооружений России с целью их применения в конфликте на Украине станут красной линией для Вашингтона, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Ее слова приводятся на сайте миссии.Накануне глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И сообщил о планах Пекина разработать документ с изложением своей точки зрения на урегулирование конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что текст будет включать предложения, сделанные председателем КНР Си Цзиньпином. Речь идет в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, а также серьезно относиться к угрозам в сфере безопасности.Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела на них запрет. Президент республики Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании начать диалог.

https://ria.ru/20230219/prosba-1853012029.html

украина

китай

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, украина, китай, россия, ван и (политик), оон, си цзиньпин, линда томас-гринфилд