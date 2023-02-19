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В Минобороны опровергли сообщения об увольнении офицеров ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2023
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В Минобороны опровергли сообщения об увольнении офицеров ДНР и ЛНР
В Минобороны опровергли сообщения об увольнении офицеров ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2023
В Минобороны опровергли сообщения об увольнении офицеров ДНР и ЛНР
Министерство обороны опровергло сведения об увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после вхождения этих соединений в состав... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T16:45
2023-02-19T18:10
россия
безопасность
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Министерство обороны опровергло сведения об увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после вхождения этих соединений в состав российских Вооруженных сил.В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что ни одного приказа об увольнении военнослужащих из этих корпусов не издавалось, а также добавили, что бойцы достойно и самоотверженно выполняют задачи в рамках спецоперации на Украине.С 2023 года личный состав 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса со всей техникой, вооружением и материальными средствами вошел в ряды Вооруженных сил России. Как отметили в Министерстве обороны, "приобретенный за восемь лет боевой опыт подтверждает, что эти соединения являются боеспособными соединениями".
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Дарья Буймова
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россия, безопасность
Россия, Безопасность
16:45 19.02.2023 (обновлено: 18:10 19.02.2023)
 
В Минобороны опровергли сообщения об увольнении офицеров ДНР и ЛНР

Минобороны опровергло сообщения об увольнении офицеров Донецкого и Луганского корпусов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Министерство обороны опровергло сведения об увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после вхождения этих соединений в состав российских Вооруженных сил.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что ни одного приказа об увольнении военнослужащих из этих корпусов не издавалось, а также добавили, что бойцы достойно и самоотверженно выполняют задачи в рамках спецоперации на Украине.
С 2023 года личный состав 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса со всей техникой, вооружением и материальными средствами вошел в ряды Вооруженных сил России. Как отметили в Министерстве обороны, "приобретенный за восемь лет боевой опыт подтверждает, что эти соединения являются боеспособными соединениями".
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