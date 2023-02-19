https://ria.ru/20230219/oproverzhenie-1852988440.html

В Минобороны опровергли сообщения об увольнении офицеров ДНР и ЛНР

В Минобороны опровергли сообщения об увольнении офицеров ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2023

В Минобороны опровергли сообщения об увольнении офицеров ДНР и ЛНР

Министерство обороны опровергло сведения об увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после вхождения этих соединений в состав... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T16:45

2023-02-19T16:45

2023-02-19T18:10

россия

безопасность

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Министерство обороны опровергло сведения об увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после вхождения этих соединений в состав российских Вооруженных сил.В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что ни одного приказа об увольнении военнослужащих из этих корпусов не издавалось, а также добавили, что бойцы достойно и самоотверженно выполняют задачи в рамках спецоперации на Украине.С 2023 года личный состав 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса со всей техникой, вооружением и материальными средствами вошел в ряды Вооруженных сил России. Как отметили в Министерстве обороны, "приобретенный за восемь лет боевой опыт подтверждает, что эти соединения являются боеспособными соединениями".

https://ria.ru/20230116/vagner-1845152403.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность