https://ria.ru/20230219/novichki-1852936297.html
ВСУ отправляют новичков на разведку под Угледаром, заявил российский боец
ВСУ отправляют новичков на разведку под Угледаром, заявил российский боец - РИА Новости, 19.02.2023
ВСУ отправляют новичков на разведку под Угледаром, заявил российский боец
Украинские военные под Угледаром отправляют новичков на российские позиции, чтобы провести разведку боем и попутно испытать сослуживца, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T09:32
2023-02-19T09:32
2023-02-19T13:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
угледар
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские военные под Угледаром отправляют новичков на российские позиции, чтобы провести разведку боем и попутно испытать сослуживца, рассказал РИА Новости командир одного из отделений добровольческого отряда "Эспаньола" с позывным "Выходной". "ДРГ к нам пыталась пролезть… Заметил (противника) буквально в 40 метрах - человек очень близко подкрался, вышел на какой-то момент из "зеленки". Увидев друг друга, мы оба очень удивились", - рассказал собеседник агентства. По его словам, бойцы "Эспаньолы" открыли беглый огонь и заставили противника отступить. "У них (украинских военных) есть такая практика - они одного человека отправляют вперед. То есть какого-то нового. И говорят ему, что до них (до российских военных - ред.) 250 метров, а по факту - 150 метров. Как бы проверяют, есть ли у него силы и бесстрашие, как он отреагирует на эти вещи", - поделился "Выходной". По его словам, он сам сталкивается с подобным не в первый раз, слышал о подобном и от командиров других подразделений. Что касается ситуации под Угледаром, где воюет "Эспаньола", то там происходит "медленное продвижение", рассказал доброволец. "Этот участок фронта очень тяжелый, но ребята наши двигаются вперед везде. Под городом они уже воюют... В город заходят морпехи, а также донецкие батальоны особого назначения", - рассказал "Выходной". Подразделение "Эспаньола" создано футбольными болельщиками разных российских клубов. Сейчас в нем воюют уже около 300 человек, и их число постоянно растет. Подразделение входит в бригаду "Восток", но у него есть планы стать самостоятельным. Материально "Эспаньолу" поддерживают российские фанатские объединения, они же обеспечивают приток добровольцев. "Эспаньола" воюет на угледарском направлении, удерживая около 10 км фронта.
https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html
угледар
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852938804_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b5bd290266ee3b290afad59e1b70cca4.jpg
Доброволец из отряда "Эспаньола" о разведке боем украинскими новичками
Украинские боевики под Угледаром отправляют новичков к российским позициям, обманывая, сколько до них метров: чтобы испытать их и провести разведку боем, рассказал РИА Новости командир одного из отделений добровольческого отряда "Эспаньола".
2023-02-19T09:32
true
PT1M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, угледар
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Угледар
09:32 19.02.2023 (обновлено: 13:13 19.02.2023)
ВСУ отправляют новичков на разведку под Угледаром, заявил российский боец
Доброволец: ВСУ отправляют новичков на разведку вслепую под Угледаром, чтобы испытать их
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские военные под Угледаром отправляют новичков на российские позиции, чтобы провести разведку боем и попутно испытать сослуживца, рассказал РИА Новости командир одного из отделений добровольческого отряда "Эспаньола" с позывным "Выходной".
"ДРГ к нам пыталась пролезть… Заметил (противника) буквально в 40 метрах - человек очень близко подкрался, вышел на какой-то момент из "зеленки". Увидев друг друга, мы оба очень удивились", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, бойцы "Эспаньолы" открыли беглый огонь и заставили противника отступить.
"У них (украинских военных) есть такая практика - они одного человека отправляют вперед. То есть какого-то нового. И говорят ему, что до них (до российских военных - ред.) 250 метров, а по факту - 150 метров. Как бы проверяют, есть ли у него силы и бесстрашие, как он отреагирует на эти вещи", - поделился "Выходной". По его словам, он сам сталкивается с подобным не в первый раз, слышал о подобном и от командиров других подразделений.
Что касается ситуации под Угледаром, где воюет "Эспаньола", то там происходит "медленное продвижение", рассказал доброволец. "Этот участок фронта очень тяжелый, но ребята наши двигаются вперед везде. Под городом они уже воюют... В город заходят морпехи, а также донецкие батальоны особого назначения", - рассказал "Выходной".
Подразделение "Эспаньола" создано футбольными болельщиками разных российских клубов. Сейчас в нем воюют уже около 300 человек, и их число постоянно растет. Подразделение входит в бригаду "Восток", но у него есть планы стать самостоятельным. Материально "Эспаньолу" поддерживают российские фанатские объединения, они же обеспечивают приток добровольцев. "Эспаньола" воюет на угледарском направлении, удерживая около 10 км фронта.