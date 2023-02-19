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Бревно в чужом глазу: Запад обвинил Россию в "неоколониализме" - РИА Новости, 19.02.2023
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Бревно в чужом глазу: Запад обвинил Россию в "неоколониализме"
Бревно в чужом глазу: Запад обвинил Россию в "неоколониализме" - РИА Новости, 19.02.2023
Бревно в чужом глазу: Запад обвинил Россию в "неоколониализме"
Наконец-то нынешние противники России, которых мы считали если не друзьями, то точно партнерами, а иногда и союзниками, нашли время и место, чтобы выдвинуть... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T08:00
2023-02-19T08:16
авторы
мюнхенская конференция по безопасности
в мире
россия
нато
европа
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Наконец-то нынешние противники России, которых мы считали если не друзьями, то точно партнерами, а иногда и союзниками, нашли время и место, чтобы выдвинуть новое обвинение. На Мюнхенской конференции объявили, что Москва ведет политику "неоколониализма". И не только в отношении своих соседей (прозвучало слово "Кавказ"), но и в Африке.В зале сидели британцы, бельгийцы, испанцы, португальцы, подданные Королевства Нидерландов. С тем общим выражением лица, как будто никто из них не знал, что их страны веками строили свое богатство, благополучие, зажиточность на чудовищной эксплуатации государств, превращенных британцами, бельгийцами, испанцами, португальцами, подданными Королевства Нидерландов в колонии. Превратив коренных жителей — практически (а иногда, как это было с Бельгией, и юридически) — в рабов. Обвинения в адрес России, назвав ее политику "неоколониалистской", выдвинул президент Франции.Разумеется, именно "имперские амбиции" России — причина нынешнего геополитического кризиса в Европе. А что еще? Не расширение же НАТО на восток, не вранье в международных отношениях, не ложь в момент подписания соглашений и договоров. Если начать смотреть в зеркало, можно увидеть события и более давней истории. Отель Bayerischer Hof, где на Россию "наехал" западный политбомонд, находится на расстоянии пешей прогулки до Арцисштрассе. Там, в здании, где сейчас размещается Мюнхенская академия музыки и театра, был подписан договор, который в результате и привел к началу Второй мировой войны. Да и "пивной путч" был тоже устроен в Мюнхене. Исторических аллюзий масса, но те, кто выдвигает против России обвинения, делают вид, что их не существует.Восстановим справедливость хотя бы частично — напомним вот что.Освободительные движения колоний Франции и Британии за независимость — это не предания старины глубокой. Это происходило практически вчера. Крови те государства, которые ныне обвиняют Россию в несуществующем, пролили столько, что страшно сказать. Алжирские власти считают, что за десять лет противостояния французы и помогавшие им натовские страны убили не менее полутора миллионов человек.Еще хуже было в тогдашнем Бельгийском Конго — все его жители считались личными рабами короля Леопольда II. А маленьких конголезцев показывали в Брюссельском зоопарке еще в 1958 году.Когда Европа старательно делила людей на черных, белых, на арийцев, на славян, на уберменшей и унтерменшей, а в США смешанный брак был "расовым преступлением", в СССР говорили: "Рожайте детей любого цвета — хоть в полоску, хоть в горошек".Когда Европа выкачивала из колоний ресурсы, СССР строил в республиках школы, больницы, вводя, чтобы поддержать получение высшего образования, квоты для талантливой молодежи в лучших вузах Москвы и Питера.Когда жители колоний не имели ни малейшего доступа к культуре метрополии, в СССР цвели национальные культуры. Чингиз Айтматов, Фазиль Искандер, Расул Гамзатов, братья Ибрагимбековы, Рустам и Максуд, Александр Довженко, Витаутас Жалакявичюс, Вия Артмане, Ада Роговцева, Рудольф Нуреев — это были киргизы, абхазы, азербайджанцы, литовцы, украинцы, латыши и татары. И они составляли едва ли не самое яркое в мире европейской культуры (очень в тот момент белой, строго метропольного происхождения) созвездие талантов. На всю огромную страну гремел театр из литовского Паневежиса. На грузинский кинематограф едва ли не молились, насколько он был хорош. И, что самое важное, Россия эту традицию, когда получается сберечь национальную идентичность, прибавив краску к культуре русской, сумела продолжить.Сегодня во Франции, чей лидер обвинил Россию в "неоколониализме", согласно опубликованным цифрам, 91 процент французов, у которых кожа "не белая", заявили социологам, что подверглись или подвергаются расовой дискриминации — в школе, на работе, по дороге домой, в местах проведения досуга.И эти цифры говорят о том, кто на самом деле по-прежнему живет по колониальным прописям, а для кого все люди вне зависимости от цвета кожи — равны.Так что пусть политбомонд не валит с больной головы на здоровую, у него ничего не получится!
https://ria.ru/20230218/zapad-1852779928.html
https://ria.ru/20230218/zapad-1852762497.html
https://ria.ru/20230214/evropa-1851791143.html
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Елена Караева
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Елена Караева
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авторы, мюнхенская конференция по безопасности, в мире, россия, нато, европа
Авторы, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире, Россия, НАТО, Европа
08:00 19.02.2023 (обновлено: 08:16 19.02.2023)
 

Бревно в чужом глазу: Запад обвинил Россию в "неоколониализме"

© AFP 2023 / ODD ANDERSENПрезидент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
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Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Наконец-то нынешние противники России, которых мы считали если не друзьями, то точно партнерами, а иногда и союзниками, нашли время и место, чтобы выдвинуть новое обвинение. На Мюнхенской конференции объявили, что Москва ведет политику "неоколониализма". И не только в отношении своих соседей (прозвучало слово "Кавказ"), но и в Африке.
В зале сидели британцы, бельгийцы, испанцы, португальцы, подданные Королевства Нидерландов. С тем общим выражением лица, как будто никто из них не знал, что их страны веками строили свое богатство, благополучие, зажиточность на чудовищной эксплуатации государств, превращенных британцами, бельгийцами, испанцами, португальцами, подданными Королевства Нидерландов в колонии. Превратив коренных жителей — практически (а иногда, как это было с Бельгией, и юридически) — в рабов. Обвинения в адрес России, назвав ее политику "неоколониалистской", выдвинул президент Франции.
Разумеется, именно "имперские амбиции" России — причина нынешнего геополитического кризиса в Европе. А что еще? Не расширение же НАТО на восток, не вранье в международных отношениях, не ложь в момент подписания соглашений и договоров. Если начать смотреть в зеркало, можно увидеть события и более давней истории. Отель Bayerischer Hof, где на Россию "наехал" западный политбомонд, находится на расстоянии пешей прогулки до Арцисштрассе. Там, в здании, где сейчас размещается Мюнхенская академия музыки и театра, был подписан договор, который в результате и привел к началу Второй мировой войны. Да и "пивной путч" был тоже устроен в Мюнхене. Исторических аллюзий масса, но те, кто выдвигает против России обвинения, делают вид, что их не существует.
Восстановим справедливость хотя бы частично — напомним вот что.
Сотрудник полиции у здания штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 08:00
Запад придумывает себе другую Россию
Освободительные движения колоний Франции и Британии за независимость — это не предания старины глубокой. Это происходило практически вчера. Крови те государства, которые ныне обвиняют Россию в несуществующем, пролили столько, что страшно сказать. Алжирские власти считают, что за десять лет противостояния французы и помогавшие им натовские страны убили не менее полутора миллионов человек.
Еще хуже было в тогдашнем Бельгийском Конго — все его жители считались личными рабами короля Леопольда II. А маленьких конголезцев показывали в Брюссельском зоопарке еще в 1958 году.
Когда Европа старательно делила людей на черных, белых, на арийцев, на славян, на уберменшей и унтерменшей, а в США смешанный брак был "расовым преступлением", в СССР говорили: "Рожайте детей любого цвета — хоть в полоску, хоть в горошек".
Закат в Париже - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 08:00
Великая западная цивилизация умирает
Когда Европа выкачивала из колоний ресурсы, СССР строил в республиках школы, больницы, вводя, чтобы поддержать получение высшего образования, квоты для талантливой молодежи в лучших вузах Москвы и Питера.
Когда жители колоний не имели ни малейшего доступа к культуре метрополии, в СССР цвели национальные культуры. Чингиз Айтматов, Фазиль Искандер, Расул Гамзатов, братья Ибрагимбековы, Рустам и Максуд, Александр Довженко, Витаутас Жалакявичюс, Вия Артмане, Ада Роговцева, Рудольф Нуреев — это были киргизы, абхазы, азербайджанцы, литовцы, украинцы, латыши и татары. И они составляли едва ли не самое яркое в мире европейской культуры (очень в тот момент белой, строго метропольного происхождения) созвездие талантов. На всю огромную страну гремел театр из литовского Паневежиса. На грузинский кинематограф едва ли не молились, насколько он был хорош. И, что самое важное, Россия эту традицию, когда получается сберечь национальную идентичность, прибавив краску к культуре русской, сумела продолжить.
Велосипедисты на Оксфорд-стрит во время снегопада в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 08:00
У Европы все хорошо, только ей от этого почему-то не легче
Сегодня во Франции, чей лидер обвинил Россию в "неоколониализме", согласно опубликованным цифрам, 91 процент французов, у которых кожа "не белая", заявили социологам, что подверглись или подвергаются расовой дискриминации — в школе, на работе, по дороге домой, в местах проведения досуга.
И эти цифры говорят о том, кто на самом деле по-прежнему живет по колониальным прописям, а для кого все люди вне зависимости от цвета кожи — равны.
Так что пусть политбомонд не валит с больной головы на здоровую, у него ничего не получится!
Флаг Швейцарии в Оберхофене - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 08:00
Хорошие времена рождают слабых людей — доказано Швейцарией
 
АвторыМюнхенская конференция по безопасностиВ миреРоссияНАТОЕвропа
 
 
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