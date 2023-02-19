https://ria.ru/20230219/natsionalizatsiya-1852940782.html

В Крыму под национализацию попали до 700 объектов

В Крыму под национализацию попали до 700 объектов - РИА Новости, 19.02.2023

В Крыму под национализацию попали до 700 объектов

В Крыму под национализацию попали порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T10:15

2023-02-19T10:15

2023-02-19T12:33

россия

украина

владимир константинов

игорь коломойский

ринат ахметов

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. В Крыму под национализацию попали порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. В свою очередь глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. "За весь период работы антитеррористической комиссии в Крыму мы национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое", - сказал Константинов. По его словам, работа антитеррористической комиссии продолжается. По его словам, после завершения процедуры оценки национализированного имущества, его выставят на торги. "Конкретные сроки пока не определены, поскольку объем работы по оцениванию принятых в собственность республики объектов значительный. Как только эту работу завершат, мы передадим имущество заинтересованным собственникам, которые будут заниматься им и развивать на благо нашей страны и нашего народа", - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20230216/aktivy-1852552980.html

https://ria.ru/20230123/sobstvennost-1846692994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, владимир константинов, игорь коломойский, ринат ахметов, общество