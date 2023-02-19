https://ria.ru/20230219/natsionalizatsiya-1852940782.html
В Крыму под национализацию попали до 700 объектов
В Крыму под национализацию попали до 700 объектов - РИА Новости, 19.02.2023
В Крыму под национализацию попали до 700 объектов
В Крыму под национализацию попали порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T10:15
2023-02-19T10:15
2023-02-19T12:33
россия
украина
владимир константинов
игорь коломойский
ринат ахметов
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. В Крыму под национализацию попали порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. В свою очередь глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. "За весь период работы антитеррористической комиссии в Крыму мы национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое", - сказал Константинов. По его словам, работа антитеррористической комиссии продолжается. По его словам, после завершения процедуры оценки национализированного имущества, его выставят на торги. "Конкретные сроки пока не определены, поскольку объем работы по оцениванию принятых в собственность республики объектов значительный. Как только эту работу завершат, мы передадим имущество заинтересованным собственникам, которые будут заниматься им и развивать на благо нашей страны и нашего народа", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20230216/aktivy-1852552980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир константинов, игорь коломойский, ринат ахметов, общество
Россия, Украина, Владимир Константинов, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Общество
10:15 19.02.2023 (обновлено: 12:33 19.02.2023)
В Крыму под национализацию попали до 700 объектов
В Крыму под национализацию попали до 700 объектов украинских олигархов и политиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. В Крыму под национализацию попали порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России
недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов
, Игорь Коломойский
, Арсений Яценюк
, Нестор Шуфрич
, Сергей Тарута
и другие. В свою очередь глава республики Сергей Аксенов
заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
"За весь период работы антитеррористической комиссии в Крыму мы национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое", - сказал Константинов.
По его словам, работа антитеррористической комиссии продолжается.
"Конечно, у тех, кто зарабатывает деньги в Крыму и направляет их против наших граждан, наших солдат, нет никаких принципов и чувства совести. Но важно и то, что олигархи, которые ведут свой бизнес таким образом, осознают, что у себя, на территории бывшей Украины, экономики уже нет, они ее похоронили. А у нас, в развивающемся, успешном российском регионе, они не брезгуют высасывать деньги. Сейчас для них это один из немногих источников дохода. Но и он для многих уже перекрыт", - подчеркнул Константинов.
По его словам, после завершения процедуры оценки национализированного имущества, его выставят на торги.
"Конкретные сроки пока не определены, поскольку объем работы по оцениванию принятых в собственность республики объектов значительный. Как только эту работу завершат, мы передадим имущество заинтересованным собственникам, которые будут заниматься им и развивать на благо нашей страны и нашего народа", - подчеркнул Константинов.